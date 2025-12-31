Siêu mẫu Minh Tú tổng kết năm sóng gió: Nhập viện liên tục, nợ nửa tỷ đồng

Gần đây, siêu mẫu Minh Tú gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip tổng kết một năm nhiều biến động. Siêu mẫu cho biết chỉ trong 6 tháng, cô đã phải nhập viện 4 lần, từng bị đứt dây chằng và phải liên tục điều trị.

Không chỉ sức khỏe sa sút, tình hình tài chính của cô cũng chịu ảnh hưởng. Siêu mẫu nói vui mọi năm có dư tiền mua vàng, còn năm nay dư một sổ nợ khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, một số dự án dự kiến thực hiện từ năm trước đến nay vẫn chưa thể quay hình, khiến nhịp làm việc của cô chững lại. "Hồi xưa show chạy không kịp, còn năm nay chỉ nằm ở nhà", Minh Tú chia sẻ.

Biến cố lớn nhất đến vào tháng 7, khi Minh Tú gặp tai nạn trong chương trình Sao nhập ngũ. Cô được chẩn đoán đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, buộc phải phẫu thuật tái tạo dây chằng.

"Đọc kết quả, tim tôi nặng trĩu. Tôi tiếc những kế hoạch còn dang dở và lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước", cô chia sẻ ở thời điểm đó.

Chấn thương khiến Minh Tú gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, phải hạn chế hoạt động nghệ thuật suốt thời gian dài. Cô tiết lộ một bên chân bị teo cơ rõ rệt, sức khỏe giảm sút cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngoài chấn thương chân, Minh Tú còn phải theo dõi, điều trị thêm một số vấn đề sức khỏe bên trong. Có lúc cảm thấy đuối sức, nhưng cô nói bản thân được an ủi khi luôn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh động viên.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, chồng Minh Tú - doanh nhân Christopher - trở thành chỗ dựa lớn. Siêu mẫu cho biết cô luôn có bờ vai của ông xã để tựa vào khi yếu đuối. Anh đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống, sẵn sàng đưa vợ sang châu Âu đón tuổi mới.

Do tình trạng sức khỏe chưa cho phép đi Đức, năm nay, bố mẹ chồng của Minh Tú đã sang Việt Nam thăm vợ chồng cô. Chồng Minh Tú cũng giữ mối quan hệ thân thiết với mẹ vợ, cùng gia đình chăm sóc, động viên cô trong thời gian điều trị.

Trước đó, cuối năm 2024, Minh Tú từng hé lộ bản thân mắc bệnh về cột sống, có dấu hiệu thoái hóa và mất xương, phải tập vật lý trị liệu đều đặn 2-3 buổi mỗi tuần. Cô bày tỏ nỗi lo khi còn trẻ, chưa sinh con nhưng sức khỏe đã gặp vấn đề, đồng thời mong tình trạng ổn định để sớm có "tin vui".

Minh Tú và chồng Christopher kết hôn năm 2024 sau nhiều năm gắn bó. Trò chuyện với phóng viên Dân trí, siêu mẫu cho biết cuộc sống và tính cách của cô thay đổi nhiều từ ngày lập gia đình. Chồng thường xuyên đi công tác xa, nhưng mỗi khi anh ở Việt Nam, Minh Tú dành trọn thời gian bên chồng.

"Tôi yêu chồng và biết ơn anh vì đã cùng tôi xây dựng mái ấm. Anh không hứa nhiều, chỉ âm thầm làm. Anh suy nghĩ đơn giản, tìm niềm vui bình dị và luôn ủng hộ tôi. Nhờ anh, cuộc sống làm vợ của tôi nhẹ nhàng hơn", Minh Tú từng chia sẻ về bạn đời.

Bên cạnh gia đình, siêu mẫu vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ để giữ tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, đối diện với những biến cố, Minh Tú chọn cách nhìn nhận lạc quan: "Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình đã quá may mắn. Không than, không trách, hoan hỉ đón nhận dù là điều tốt hay chưa như ý".

Minh Tú sinh năm 1991 tại TPHCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Cô cũng lấn sân điện ảnh, tham gia diễn xuất trong các phim như: Bố già, Hoa hậu giang hồ, Người tình...

Ảnh: Facebook nhân vật