Nam diễn viên “Tây du ký” suy sụp vì chuyện tình với bạn gái kém 37 tuổi

Tháng 11 vừa qua, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin Vương Thanh Hà đã chia tay Lý Long Cơ và trở về Trung Quốc đại lục.

Một YouTuber tiết lộ rằng Thanh Hà đã kết hôn từ năm 2007 với một người đàn ông họ Trần và có một con trai 16 tuổi. Người này còn công bố loạt tài liệu được cho là giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cùng hình ảnh Thanh Hà xuất hiện bên người đàn ông nói trên và mẹ ruột.

Lý Long Cơ và bạn gái kém 37 tuổi được cho là đã bí mật chia tay (Ảnh: Sina).

Trước những đồn đoán, Lý Long Cơ cho biết ông “đang tìm hiểu thêm” và chưa muốn đưa ra bình luận cụ thể. Nam diễn viên khẳng định không muốn bàn luận về đời tư của Vương Thanh Hà và gia đình cô vì họ không hoạt động trong giới giải trí.

Ngôi sao phim Tây du ký thừa nhận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. “Tình cảm đến thì đến, đi thì đi, mọi thứ đều do số phận sắp đặt”, Lý Long Cơ chia sẻ, song không xác nhận việc hai người còn duy trì mối quan hệ hay không.

Một số nguồn tin cho rằng Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà đã chính thức chia tay. Cũng có thông tin cho biết, sau khi mãn hạn tù, Thanh Hà rời Hong Kong (Trung Quốc) và chưa quay lại, thậm chí xuất hiện tin đồn cô đã có mối quan hệ mới.

Trước đó, vào tháng 10, Lý Long Cơ từng phủ nhận tin đồn rạn nứt, khẳng định mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Ông cho rằng nhiều nội dung trên mạng bị thêu dệt nhằm thu hút lượt xem và kêu gọi không lan truyền thông tin thiếu căn cứ.

Hồi tháng 7, Lý Long Cơ từng xuất hiện tại khu xuất nhập cảnh Thâm Quyến (Trung Quốc), tay cầm hoa hồng để đón bạn gái sau khi cô mãn hạn tù. Nam diễn viên xúc động cho biết ông đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu và muốn bù đắp cho bạn gái.

Gần đây, Thanh Hà không còn xuất hiện bên Lý Long Cơ. Nam diễn viên cho biết cô đang bận rộn với công việc kinh doanh gia đình. Dịp Giáng sinh vừa qua, ông ở lại Hong Kong một mình và thừa nhận đang cố gắng điều chỉnh tâm lý để không ảnh hưởng đến công việc.

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà quen nhau từ năm 2018. Theo HK01, họ gặp nhau tại ga tàu điện ngầm khi Thanh Hà chủ động làm quen. Dù mối quan hệ chênh lệch tuổi tác vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Lý Long Cơ nhiều lần khẳng định tình cảm của họ là chân thành.

Lý Long Cơ đón bạn gái mãn hạn tù hồi tháng 7 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Trong thời gian yêu nhau, nam diễn viên từng hỗ trợ bạn gái về tài chính, giúp cô theo đuổi đam mê hội họa và giao cho cô quản lý một số công việc cá nhân. Tuy nhiên, ông phủ nhận thông tin đã chuyển nhượng nhiều bất động sản cho bạn gái, cho biết tài sản lớn đã được phân chia sau cuộc hôn nhân trước.

Năm 2023, Vương Thanh Hà bị bắt và bị kết án 25 tháng tù với nhiều tội danh liên quan đến lưu trú và giấy tờ giả, đồng thời bị trục xuất khỏi Hong Kong sau khi mãn hạn tù. Trong thời gian này, Lý Long Cơ vẫn công khai bày tỏ tình cảm và từng cầu hôn bạn gái trong trại giam.

Lý Long Cơ (SN 1950) là gương mặt quen thuộc của đài TVB, ghi dấu ấn với các vai diễn như Vương Trùng Dương trong Thần điêu đại hiệp (1983), Ngọc Hoàng trong Tây du ký (1996) cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Ở tuổi 75, ông vẫn đều đặn tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trước khi gắn bó với Thanh Hà, nam diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Con lớn của ông thậm chí nhiều tuổi hơn bạn gái hiện tại.