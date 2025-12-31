Quách Ngọc Ngoan tái xuất vai phản diện, hé lộ vẫn độc thân sau khi vỡ nợ

Tối 30/12 tại TPHCM, bộ phim điện ảnh Thiên đường máu ra mắt khán giả. Tác phẩm gây chú ý với sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan trong vai kẻ cầm đầu một tổ chức lừa đảo tàn bạo, mở ra bức tranh u ám cùng những bi kịch chồng chéo của thế giới ngầm.

Đây cũng là lần đầu Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh rộng với thể loại hành động sau 7 năm vắng bóng. Nam diễn viên cho biết, các cảnh đánh đấm trong phim đều có cường độ cao, tiêu tốn nhiều thể lực.

Vai diễn đòi hỏi sự giằng co nội tâm lẫn hành động liên tục, giúp anh có nhiều đất diễn và nhận được nhiều lời khen từ truyền thông.

Quách Ngọc Ngoan và Thanh Hương vào vai phản diện của phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo nam diễn viên, nhân vật anh đảm nhận có thể khiến khán giả căm phẫn vì sự tàn nhẫn, nhưng ở một góc nhìn khác vẫn gợi lên chút thương cảm, bởi đó là con người sống có tình cảm, bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan còn gây chú ý với phân cảnh cởi trần, khoe vóc dáng săn chắc trên màn ảnh. Anh cho biết bản thân khá tâm đắc với cảnh quay này vì đã dành nhiều thời gian tập gym để giữ thể lực và cơ bắp phục vụ vai diễn.

Khi được hỏi liệu có lo con gái sẽ sợ khi xem những cảnh bạo lực trong phim, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Tôi tin con gái sẽ hiểu đây là công việc của ba, ba chỉ hóa thân vào nhân vật. Ngoài đời, ba không thể nào làm những việc như vậy".

Nói về cuộc sống hiện tại sau khi công khai chuyện vỡ nợ, nam diễn viên cho biết mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. "Hằng ngày tôi vẫn đi làm, về nhà thì dành thời gian tập luyện. Tôi thích chơi những môn thể thao mình yêu thích như tập gym hay chạy bộ", anh nói.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước câu hỏi về chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan xác nhận hiện vẫn độc thân. Anh cho biết vẫn thường xuyên gặp con gái. Hiện con sống cùng mẹ tại Hà Nội, mỗi khi có lịch công tác hoặc quay phim ở miền Bắc, anh đều tranh thủ dành thời gian cho con.

Chia sẻ thêm về áp lực kinh tế, Quách Ngọc Ngoan thẳng thắn: "Tôi nghĩ áp lực tài chính không chỉ riêng mình mà là vấn đề của tất cả mọi người. Tôi cảm thấy ổn và dần bình thường hơn với nó".

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ còn làm thêm một số công việc khác bên ngoài cùng bạn bè để tạo thêm thu nhập.