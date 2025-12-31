Mâu thuẫn trong gia đình Beckham đã kéo dài gần một năm nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 27/12, Holly Ramsay - con gái đầu bếp nổi tiếng người Anh Gordon Ramsay và vợ Tana Ramsay - tổ chức lễ cưới với vận động viên bơi lội Olympic Adam Peaty tại tu viện Bath Abbey, thành phố Bath (Anh).

Vợ chồng Beckham tham dự đám cưới của con gái đầu bếp Gordon Ramsay tại Anh, ngày 27/12 (Ảnh: News).

Hầu hết các thành viên gia đình Beckham đều tham dự đám cưới, ngoại trừ Brooklyn Beckham. Sự vắng mặt của con trai cả David Beckham nhanh chóng gây chú ý. Một số nguồn tin đặt câu hỏi liệu Brooklyn không được mời hay chủ động từ chối tham dự.

Brooklyn và Holly Ramsay vốn là bạn thân từ nhỏ. Gia đình Ramsay cũng từng tham dự hôn lễ xa hoa trị giá hàng triệu USD của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa Brooklyn và Holly đã rạn nứt, được cho là bắt đầu sau khi Brooklyn hẹn hò và kết hôn với Nicola Peltz.

Việc Brooklyn vắng mặt trong đám cưới của bạn thân trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng anh chủ động tránh sự kiện này để không phải đối diện với gia đình.

Suốt một năm qua, vợ chồng Brooklyn gần như vắng bóng trong các buổi sum họp gia đình Beckham và đã cắt đứt liên lạc với người thân.

Cặp đôi cũng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham tham dự lễ cưới lại tại Mỹ hồi tháng 8. Gần đây, Brooklyn và Nicola còn chặn cha mẹ cùng các em trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, không còn giữ liên lạc với gia đình Beckham (Ảnh: News).

Ngay sau đám cưới của Holly Ramsay, Nicola Peltz tiếp tục có những động thái gây tranh cãi. Nữ diễn viên 30 tuổi bị cho là có ý “đá xéo” gia đình chồng khi đăng tải hình ảnh chụp trước gương kèm chú thích: “Yêu việc được ở nhà”, đúng thời điểm gia đình Beckham xuất hiện tại đám cưới.

Vài giờ sau, Nicola tiếp tục chia sẻ câu nói nổi tiếng của huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot - người vừa qua đời: “Nếu tôi có thể làm được điều gì đó về cách con người đối xử với nhau, tôi sẽ làm. Nhưng vì không thể, tôi sẽ gắn bó với động vật”.

Những chia sẻ này nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận của cộng đồng mạng. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Nicola Peltz là nguyên nhân khiến Brooklyn ngày càng xa cách cha mẹ và các em ruột. Brooklyn được cho là luôn cảm thấy vợ bị đối xử bất công trong gia đình và đứng về phía vợ trong các mâu thuẫn.

Một số khán giả bình luận gay gắt: “Cô ấy lẽ ra nên im lặng”, “Brooklyn dường như đang bị kiểm soát và cô lập”, “Tội nghiệp gia đình Beckham” hay “Hãy trưởng thành hơn và giữ những lời lẽ đó cho riêng mình”.

Nicola Peltz đăng ảnh mới và có động thái "đá xéo" gia đình chồng (Ảnh: Instagram).

Trước đó, vào dịp Giáng sinh, Brooklyn đăng tải hình ảnh sum họp vui vẻ bên gia đình vợ, trong khi gia đình Beckham đoàn tụ tại Anh. Trên trang cá nhân, anh khẳng định vợ là tất cả và bày tỏ lòng biết ơn với gia đình bên vợ.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện hoạt động trong các lĩnh vực người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.

Gia đình Beckham từng được xem là hình mẫu gắn kết trong giới giải trí. Vì vậy, sự xa cách của Brooklyn không chỉ khiến người thân buồn lòng mà còn khiến công chúng tiếc nuối trước hình ảnh một gia đình từng được ngưỡng mộ bậc nhất làng giải trí.