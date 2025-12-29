MC Bạch Lan Phương: "Yêu Huỳnh Anh, tôi sốc suốt 2 năm vì bị công kích"

Bạch Lan Phương (SN 1986) từng là gương mặt MC quen thuộc khi dẫn nhiều chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như: Thời trang và Cuộc sống, VTV kết nối.

Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh gắn bó 4 năm trước khi về chung một nhà. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu từ năm 2024, được xem là “trái ngọt” sau hành trình kiên nhẫn vun đắp và cùng vượt qua áp lực dư luận.

MC Bạch Lan Phương trò chuyện cùng phóng viên Dân trí.

“Tôi là người thẳng thắn bộc trực”

Nhắc đến Bạch Lan Phương, khán giả vẫn nhớ đến chị với danh xưng MC VTV. Thời gian gần đây, cuộc sống của chị thay đổi ra sao khi không còn gắn bó nhiều với sóng truyền hình?

- Tôi gắn bó với truyền hình từ năm 2004, tính đến nay đã 21 năm rồi, nhưng tôi tạm dừng công việc dẫn hơn 2 năm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện.

Nhìn các bạn đồng nghiệp, bản thân cũng có chút nhớ nghề. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm mà mình có những sự ưu tiên khác nhau trong cuộc sống.

Hiện tại, tôi dành thời gian cho công việc kinh doanh và gia đình nhiều hơn.

Chị cảm thấy thế nào khi mọi người vẫn gọi mình là “bà xã hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh”?

- Thật lòng, nếu nói có thích không thì câu trả lời là không. Tôi không muốn bản thân gắn với ai cả, chỉ muốn là chính mình thôi.

Nhưng tôi cũng hiểu thực tế công việc, mình dẫn chương trình mười mấy năm nhưng không được quá nhiều người chú ý, nên khi các trang tin muốn nội dung lan tỏa hơn, họ thường gắn mình với tên chồng hoặc chỉ gọi là “bà xã hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh”.

Ngoài đời, MC Bạch Lan Phương được nhận xét là người dịu dàng, cởi mở - khác xa những đồn đoán trên mạng. Trong 6 năm gắn bó với Huỳnh Anh, chị và bạn đời đã đối diện không ít thị phi. Chị phản ứng và vượt qua những áp lực ấy như thế nào?

- Bề ngoài trông tôi dịu dàng nhưng thực chất là người rất thẳng thắn, bộc trực.

Thời gian đầu, tôi chọn cách phản ứng lại. Bởi có những câu chuyện bản thân cảm thấy mình bị oan ức quá, dồn nén đến mức không chịu nổi.

Lúc đó, tôi cũng trả lời lịch sự để chứng minh mình không giống như những gì người ta đang đồn thổi.

Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, dù có giải thích chân thành đến đâu thì không phải ai cũng sẵn lòng hiểu cho mình. Lâu dần, tôi học cách chung sống với những điều đó như một phần tất yếu của cuộc sống.

Tôi cũng tin rằng, thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng và công tâm nhất cho mọi việc. Giờ đây, tôi không còn chọn cách đối thoại hay tranh cãi với những định kiến như xưa nữa.

Ở tuổi U40, bà xã của diễn viên Huỳnh Anh sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Có bao giờ chị thấy tủi thân khi mình là người phụ nữ xinh đẹp, có công việc kinh doanh riêng, độc lập tài chính nhưng vẫn bị cộng đồng mạng nói là “không xứng” với chồng?

- Nếu nói không tủi thân là nói dối. Tôi chưa bao giờ lường trước rằng mình phải trải qua áp lực và lời lẽ công kích nhiều đến vậy.

Ban đầu, tôi thậm chí không có ý định công khai mối quan hệ này. Nhưng Huỳnh Anh là người công khai trước, đến khi các anh chị phóng viên liên hệ phỏng vấn, tôi mới biết chuyện.

Anh ấy nói: "Thôi công khai rồi, cứ sống thoải mái đi", nhưng thực tế cũng không thoải mái lắm.

Cuộc sống của tôi trước đó vốn dĩ màu hồng, vui vẻ và không có điều tiếng gì. Nhưng kể từ khi yêu rồi gắn bó với Huỳnh Anh, bất kỳ hành động hay lời nói nào của tôi cũng bị đem ra mổ xẻ, phán xét.

Dù cũng làm trong ngành nghệ thuật, giải trí, có tâm lý vững vàng, đôi khi tôi cũng bị sốc. Trước đó, tôi vốn rất tự tin vào mình, nhưng những áp lực vô hình ấy đôi khi khiến tôi hoang mang.

Có những lúc bị nói quá nhiều, tôi thậm chí đã tự vấn bản thân xem có thực sự xấu xa như người ta đang nói hay không. Sau một thời gian tự nhìn nhận lại, tôi khẳng định mình không như những gì dư luận thêu dệt.

Mất bao lâu chị mới cân bằng được?

- Tôi đã sốc suốt 2 năm đầu vì bị công kích quá đà, sau đó mới tìm lại được sự cân bằng.

Thậm chí gần đây, dù tôi chỉ viết trạng thái bông đùa trên trang cá nhân, một số trang tin vẫn lấy lại và giật tít sai lệch.

Nhiều người hiện nay chỉ đọc tiêu đề mà không cần quan tâm nội dung bên trong.

Có những hôm vợ chồng tôi đang nằm xem tivi, lướt mạng thấy tin: "Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đường ai nấy đi", cả hai chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Nhiều bài viết thêu dệt khiến chúng tôi bất ngờ, không hiểu từ đâu ra nữa.

MC Bạch Lan Phương và chồng kém 6 tuổi - diễn viên Huỳnh Anh.

Chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân vì từng đổ vỡ

Huỳnh Anh đã chia sẻ với chị như thế nào trong những giai đoạn “khủng hoảng” đó?

- Thời điểm mới đến với nhau, Huỳnh Anh cũng “xù lông” lên để bênh, bảo vệ vợ, anh ấy trực tiếp đáp trả các bình luận tiêu cực, công kích.

Nhưng sau đó, chính tôi là người khuyên anh dừng lại. Tôi nói với anh rằng, xã hội là như vậy, chúng ta không thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian, nên tốt nhất là mặc kệ để mọi chuyện qua đi.

Trong 5 năm qua, có lúc nào chị thấy mệt mỏi và từng nghĩ đến chuyện dừng lại, khi điều chị muốn chỉ là một tình yêu bình thường, hạnh phúc bình thường nhưng thực tế lại không như vậy?

- Có chứ, không dưới 1 lần tôi đã nói với Huỳnh Anh: "Em không nghĩ quen anh lại mệt mỏi thế này".

Tuy nhiên, tôi là người rất tin vào duyên số. Bản thân luôn nghĩ, gặp ai, yêu ai và lấy ai đều là nhân duyên đã định. Thay vì trốn chạy, tôi chọn cách đồng hành với tất cả những gì đến với mình.

MC Bạch Lan Phương chia sẻ rằng, mối quan hệ giữa Huỳnh Anh và con gái cô rất tốt đẹp.

Khoảng cách tuổi tác và việc Bạch Lan Phương đã có con riêng có bao giờ là rào cản trong cuộc sống hôn nhân của 2 người?

- Những lời xì xào "trai tân gái nạ dòng" tôi nghe rất nhiều, nhưng tôi quan niệm tình yêu là chuyện của 2 người, không liên quan đến ai khác.

Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân vì đã trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Tại sao phải thế? Tôi chỉ là người phụ nữ đã từng yêu, có một cuộc tình đẹp và khi hết duyên thì dừng lại. Đó chưa bao giờ là yếu điểm của tôi.

Ai đến với tôi mà chỉ nhìn vào quá khứ đều không thể tiến xa. Thực ra, ban đầu tôi không muốn tiến tới Huỳnh Anh vì thấy anh ấy đào hoa chứ không phải bởi tôi tự ti.

Nhưng Huỳnh Anh là người khi đã quyết tâm, sẽ làm bằng được.

Trong mối quan hệ này, bản thân chỉ cần Huỳnh Anh yêu và tôn trọng tôi cùng những người thân của tôi là đủ. Anh không cần phải có trách nhiệm trong việc cấp dưỡng hay dạy dỗ con gái tôi, bởi đó là việc của tôi và bố bé.

Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và con gái tôi rất tốt đẹp. Hai chú cháu rất hợp nhau ở khoản chơi điện tử, đọc truyện tranh, đôi khi họ nói chuyện gì với nhau mà tôi cũng không hiểu được.

Con gái tôi là cô bé trưởng thành sớm, rất tôn trọng và hiểu cho hạnh phúc riêng của mẹ.

Vậy chị nói gì trước một số tin đồn cho rằng, Huỳnh Anh đến với Bạch Lan Phương vì chị giàu có?

- Tôi nghe mãi rồi, đến giờ vẫn có người nói như thế. Những lúc ấy tôi chỉ nghĩ: "Ủa, mình chỉ có tiền thôi sao? Mình cũng xinh đẹp và sống tốt mà” (cười).

Thực ra, tôi không giàu đâu chỉ vừa đủ sống thôi. Nói Huỳnh Anh đến với Bạch Lan Phương vì kinh tế là oan cho anh ấy.

Huỳnh Anh là người sống rất cảm xúc và bản năng, khi đã có cảm xúc với ai là anh đến với họ mà không hề toan tính.

Huỳnh Anh cũng rất chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Trong suy nghĩ của anh, luôn mong mình là trụ cột, chồng đi làm, vợ ở nhà để chồng nuôi. Anh muốn mang đến cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất và mua tặng những món đồ mà tôi thích.

MC Bạch Lan Phương: "Ban đầu tôi không muốn tiến tới Huỳnh Anh vì thấy anh ấy đào hoa chứ không phải bởi tôi tự ti".

“Ở bên Huỳnh Anh tôi được là chính mình”

Huỳnh Anh nhận xét, chị "trẻ con" và hay ghen. Người ta vẫn thường nói, khi gặp một người đàn ông tốt, phụ nữ không cần trưởng thành?

- Tôi nghĩ phụ nữ khi được yêu thương, chiều chuộng thì ai cũng sẽ như một đứa trẻ thôi. Nếu phải gồng mình trưởng thành, cáng đáng mọi thứ thì làm sao giữ được nét vô tư?

Ở bên Huỳnh Anh, tôi được là chính mình.

Còn chuyện ghen, tôi thấy đó cũng là một chút gia vị của đời sống hôn nhân. Thực ra, nhiều lúc tôi hay giả vờ để trêu anh ấy thôi, nhưng chồng không biết đùa nên tưởng thật.

Như khi xem phim anh đóng có cảnh nắm tay bạn diễn, tôi giả vờ hờn dỗi khiến anh cuống quýt.

Tôi không phải người kiểm soát hay ghen tuông, tôi để Huỳnh Anh tự do làm những gì anh muốn. Chúng tôi rất tin tưởng nhau. Cách anh nhắc về những người cũ với thái độ trân trọng khiến tôi cảm thấy yên tâm và càng tin tưởng anh hơn.

Huỳnh Anh thuộc tuýp người ấm áp, thích yêu thương và chăm sóc, còn tôi lại là người sống thiên về tình cảm nên rất trân trọng điều đó.

Chị có bí quyết gì để giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn mới mẻ như ngày đầu?

- Tôi nghĩ, không có cuộc hôn nhân nào luôn mới mẻ mãi được, theo thời gian cả hai đã quá hiểu nhau nên việc tìm kiếm sự mới lạ là rất khó.

Điều quan trọng để giữ mối quan hệ lâu bền là cả hai phải có mục tiêu chung và cùng nhau cố gắng.

Thực tế, bất kể mối quan hệ nào trong xã hội này cũng vậy, phải chia sẻ được những giá trị và lợi ích chung thì mới có thể gắn bó lâu dài.

Sau thăng trầm và đổ vỡ hôn nhân, MC Bạch Lan Phương nói cô đã thay đổi: Biết lắng nghe hơn, bớt trẻ con và cố chấp.

Sau thăng trầm và đổ vỡ, chị có cái nhìn khác thế nào và rút ra kinh nghiệm gì khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai?

- Tôi từng không có ý định tái hôn vì thấy mình đã đủ trải nghiệm và hoàn toàn tự lập. Khi yêu, không dưới 5-6 lần Huỳnh Anh giục: "Bọn mình lên phường đi", thậm chí anh cầu hôn tôi chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Anh còn hay đùa: "Em ích kỷ thế! Em cưới rồi chứ anh đã được cưới bao giờ đâu". Tôi tìm cách trì hoãn để cả hai có thêm thời gian thấu hiểu, nhưng cuối cùng, đúng là nhờ chữ "duyên" mà nên nghĩa vợ chồng.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, tôi giờ đây biết lắng nghe hơn, bớt trẻ con và cố chấp.

Trước đây tôi quá độc lập, tự quyết mọi thứ từ công việc đến cuộc sống. Nhưng Huỳnh Anh nói: "Anh biết em tự làm được hết, nhưng giờ em có anh rồi mà".

Câu nói đó khiến tôi giật mình nhận ra bản thân cũng là phụ nữ. Từ đó, tôi học cách dựa vào anh nhiều hơn, ngay cả việc nhỏ nhất như mở một chai nước cũng để chồng làm cho mình (cười).

Đến thời điểm này, chị còn quan trọng việc tổ chức một đám cưới rình rang?

- Ở tuổi này, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, khép kín và ít ồn ào.

Tuy nhiên, Huỳnh Anh vẫn mong muốn có một hôn lễ chính thức. Chắc chắn đám cưới sẽ diễn ra, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức với quy mô riêng tư và ấm cúng.

Cảm ơn MC Bạch Lan Phương vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam