VFF tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm tại giải U19 Quốc gia

Những cầu thủ nhận án kỷ luật gồm Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức), Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long) và Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà).

8 cầu thủ trên bị phạt 3.750.000đ và đình chỉ thi đấu đến hết giải do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2025-26, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

CLB PVF thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà 7-0 ở vòng loại U19 Quốc gia 2025-26 (Ảnh: VFF).

VFF khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức thi đấu và các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá.

Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, qua đó làm trong sạch môi trường bóng đá, bảo vệ giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao trung thực và tạo nền tảng phát triển bền vững, minh bạch cho bóng đá Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/12, Ban kỷ luật VFF đã công bố các Quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với những vi phạm tại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2025-26.

Theo đó, Trần Duy Quang và Trương Phú Quý bị đình chỉ thi đấu hết giải và phải nộp phạt 3,75 triệu đồng. Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị đình chỉ 5 trận và nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Những cầu thủ này bị xác định "thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2025-2026, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF".

Các trận đấu được xem xét gồm Bê Tông 26 thua HAGL 0-2, Hà Tĩnh 0-3, SLNA 0-6 và Huế 1-5 ở bảng C vòng loại diễn ra tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng ở Gia Lai từ hôm 14/12.