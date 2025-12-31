Cận cảnh ngôi nhà ven biển Casa giữa hệ sinh thái đô thị biển Blanca City

Một góc phối cảnh biệt thự Casa tại Blanca City (Ảnh: Sun Property).

Khi Sun Group và AEDAS, những khối óc lớn gặp nhau, sự táo bạo trong tư duy cùng tâm huyết dành cho từng công trình đã thổi vào mỗi căn biệt thự Casa một tinh thần khác biệt. Từ sân vườn, ban công đến từng ô cửa lớn nhỏ, kết hợp với các chi tiết như lan can, cột kèo hay mái hiên, mọi yếu tố đều được tính toán tỉ mỉ nhằm tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên, mang đến không gian sống rộng thoáng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên.

Biệt thự Casa cao 3 tầng nổi và sở hữu một tầng hầm (Ảnh: Minh Khánh).

Kiến trúc của Casa cũng khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa Đông - Tây một cách gần gũi, tinh tế và duy mỹ. Mang theo tinh thần Iberia phóng khoáng cùng nét văn hóa Nam Bộ phong phú, các kiến trúc sư đã đưa những đường cong mềm mại vào hệ cửa, kết hợp mái ngói dốc nhẹ, họa tiết áo thủy ba sóng dợn hay conson cách điệu để tạo hiệu ứng sinh động, các khối nhà không thô cứng mà uyển chuyển và vững chắc.

Vật liệu được chọn lựa kỹ lưỡng, từ sơn theming 5 lớp đến gạch men Azulejos, ngói đất nung truyền thống terracotta… đảm bảo tính bền vững, thích ứng với khí hậu ven biển.

Vật liệu được chọn lựa kỹ lưỡng đảm bảo tính bền vững, thích ứng với khí hậu ven biển (Ảnh: Minh Khánh).

Sắc trắng tinh khôi, điểm xuyết sắc đỏ đất nung ấm áp, biệt thự Casa lấp lánh dưới ánh nắng và nền trời xanh biếc. Mỗi ý tưởng thiết kế tại Casa còn gửi gắm câu chuyện về thương cảng Vũng Tàu phồn vinh một thời. Thông qua đó, đơn vị phát triển dự án truyền tải tới cộng đồng cư dân Casa tương lai thông điệp về một cuộc sống thịnh vượng giữa lòng Blanca City.

Không gian sân vườn ngay trước cửa nhà (Ảnh: Minh Khánh).

Điểm chạm đầu tiên là khoảng sân vườn dẫn lối vào căn biệt thự. Gia chủ có thể thỏa sức biến nơi đây thành khu vườn nhỏ, đặt những bụi hoa yêu thích, trồng cây xanh, thiết kế bể bơi hay tạo góc nghỉ ngơi theo phong cách cá nhân. Tất cả khởi đầu cho cuộc sống lý tưởng bên biển: chào ngày mới với ly cà phê ấm và hương hoa thoang thoảng, chiều năng động giữa bể bơi với làn nước mát, hay những bữa tối ngập tràn niềm vui giữa tiếng sóng vỗ và thanh âm phố thị nhộn nhịp.

Thiết kế không gian sống thoáng đãng (Ảnh: Minh Khánh).

Biệt thự Casa sở hữu 3 tầng nổi, mỗi tầng đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu diện tích sử dụng, với lối di chuyển thuận tiện bằng thang bộ hoặc thang máy. Tầng một kết nối trực tiếp với khoảng sân vườn, trần cao 4,65m và được bố trí nhiều khung cửa lớn. Khi mặt trời lên, ánh nắng tràn vào, cả không gian sẽ bừng sáng và tràn đầy sức sống.

Các tầng sở hữu thiết kế linh hoạt, đề cao tính cá nhân hóa (Ảnh: Minh Khánh).

Trong thói quen sinh hoạt của người Á Đông, tầng một thường được ví như trái tim của căn nhà, nơi gia đình sum họp, tiếp khách và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp. Nhờ thiết kế đa năng, chủ nhân có thể tự do thiết kế không gian theo gu thẩm mỹ riêng: kết hợp phòng khách với phòng bếp, hay tạo những góc thư giãn, đọc sách, thưởng trà…

Thiết kế nội thất mang đậm hơi thở của biển (Ảnh: Minh Khánh).

Các tầng trên sở hữu thiết kế linh hoạt để bố trí phòng ngủ, phòng làm việc hay các phòng chức năng mà không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. Diện tích lớn giúp chủ nhân dễ dàng tùy biến theo nhu cầu sử dụng và phong cách sống riêng. Các đường lượn mềm mại, phào chỉ trên tường và trần như nhịp sóng dịu dàng, mang đến không gian sống đầy cảm xúc.

Tầng hầm - điểm nhấn tại biệt thự Casa (Ảnh: Minh Khánh).

Bước xuống tầng hầm, chủ nhân như mở cánh cửa bước vào một chiều không gian khác. Thay vì chức năng làm kho lưu trữ, tầng hầm biệt thự Casa sở hữu trần cao 3,6m và có thể biến tấu thành một phòng chiếu phim sang trọng, một hầm rượu thượng hạng, một phòng tập gym, yoga riêng tư hay đơn giản là không gian nghỉ ngơi giữa bộn bề cuộc sống…

Biệt thự Casa được thiết kế với nhiều cửa sổ và khoảng sân vườn mở (Ảnh: Minh Khánh).

Không gian sống tại đây kết nối với thiên nhiên ở mọi góc nhìn, từ những ban công nhỏ xinh đến khoảng sân vườn trên tầng cao và nổi bật với thiết kế độc bản. Biệt thự Casa là tài sản độc bản nằm trong hệ sinh thái “all in one” (tất cả trong một) đẳng cấp của Blanca City, nơi Sun Group đang kiến tạo một đô thị biển biểu tượng giữa trung tâm du lịch sôi động bậc nhất TPHCM.

Lợi thế thương mại vượt trội của phân khu Casa (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Với pháp lý minh bạch tại mặt biển Bãi Sau, biệt thự Casa không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản truyền đời, sự lựa chọn mang lại giá trị khai thác sinh lời dài hạn cho chủ sở hữu.