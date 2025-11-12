Bị sếp sàm sỡ, tôi mách chồng để rồi ngã ngửa khi nghe câu trả lời

Từ xưa đến nay, trong mắt tôi, Đông luôn là lựa chọn tốt nhất. Anh lúc nào cũng chững chạc, trưởng thành, là người có tài, thông minh, có chí tiến thủ. Dù còn khá trẻ, Đông đã tạo dựng được vị trí trong công ty, khả năng còn tiến xa hơn nữa vì anh rất được lòng ông chủ.

Tôi đã gặp ông sếp này trong đám cưới của tôi. Đó là người đàn ông lớn tuổi, phong độ, đẹp trai và khéo léo. Ông khen tôi xinh đẹp, khen chồng tôi có mắt chọn người và liên tục chúc hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc.

Khi tôi đưa ly rượu mời và nhấp môi lấy lệ, ông sếp tìm cách cầm tay tôi để ép tôi đưa cốc lên miệng, bàn tay còn lại cố tình chạm vào eo tôi. Đừng nói ông ta vô tình, tôi rất biết kiểu đàn ông không biết điểm dừng này.

Nhưng khi tôi nói với chồng, anh ấy gạt đi bảo đàn ông bọn anh say rồi thì đừng chấp. Cho tới ngày công ty của chồng đi du lịch, tôi không bỏ qua được nữa. Đó là lần gặp thứ hai tôi gặp sếp của chồng.

Tôi không ngờ chồng mình là người như vậy (Ảnh minh hoạ: iStock).

Trước mặt mọi người, ông ấy bảo tôi xinh như búp bê, làm ông ấy nhớ tới con gái đang đi du học. Và đó là cách để hợp lý hóa chuyện ông ta luôn tìm cách ở gần tôi, nói chuyện với tôi, còn rất thoải mái kéo ghế ngồi cạnh tôi trong bàn ăn.

Ông ta luôn hướng ánh mắt về phía tôi trong mọi câu chuyện ông ta kể. Cơ bản, ông ta cũng tỏ ra rất khéo. Ông ta khen ngợi chồng tôi, trân trọng sự cống hiến của Đông cho công ty. Ông ta cũng khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để chồng tôi phát huy năng lực.

Nhưng cư xử của ông ta kiểu gì cũng không che giấu được sự bất lịch sự khiến tôi bối rối. Khi mọi người xuống biển, ông ta từ phía sau phủ lên lưng tôi tấm khăn choàng của khách sạn và nói tôi không nên ngồi trực tiếp dưới nắng dễ hư da.

Lúc đó, tôi cảm thấy hơi rùng mình vì sợ. Tôi ngại ngùng dịch người ra xa, từ chối khăn choàng ông ta đưa. Linh cảm nhạy bén của phụ nữ nhắc nhở tôi rằng, cử chỉ này không đơn thuần là quan tâm trong sáng.

Tôi kể chuyện này với chồng, trông chờ sự trợ giúp của anh để tôi tránh xa gã sếp "dê xồm". Nhưng kỳ lạ là mỗi lần tôi đề cập tới, chồng đều phủi tay bảo tại tôi nghĩ nhiều. Đông bênh vực sếp bất chấp.

Anh giải thích, sếp quen sống ở nước ngoài lâu năm nên cung cách xã giao mình không quen. Tôi ấm ức mà không làm gì được. Đến ngày cuối cùng, mọi người tổ chức ăn tiệc để kết thúc chuyến đi chơi.

Ông sếp mượn rượu bá vai, bá cổ mọi người, không thôi tìm cách đụng chạm vào tôi. Đỉnh điểm, ông ta còn vỗ vào mông tôi nữa. Tôi vung tay định xô ông ta ra. Điều tôi thực sự không ngờ tới là chồng tôi lại có ý khẽ kéo tôi lại.

Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chồng tôi vẫn để ý và nhận biết hết nhưng anh nhẫn nhịn bỏ qua. Giữa tiếng nhạc và tiếng chúc tụng xôn xao, tôi ghé vào tai ông sếp, gằn từng tiếng: "Cháu cảnh cáo chú. Cháu mong chuyện này không lặp lại lần nào nữa".

Người tôi run lên vì uất và tức giận. Tôi quay sang nhìn chồng nhưng anh giả vờ lơ đi. Cả một chặng đường về, anh giữ im lặng cho tới khi tôi không nhịn được mà nói: "Ông ta sờ vào người em, anh biết đúng không?".

Chồng tôi hờ hững gật đầu: "Anh biết nhưng mình nên cư xử khéo kẻo mất lòng người ta. Ông ấy đang giúp đỡ anh. Mình còn đang phụ thuộc vào người ta nữa".

Lời nói này của chồng khẳng định điều tôi đang mơ hồ, không muốn tin. Chẳng cái gì lọt khỏi mắt anh cả nhưng anh chọn "hy sinh" tôi để phát triển sự nghiệp. Anh sợ mất lòng người đang cất nhắc mình.

Xét cho cùng, tôi hoặc bất cứ ai cũng chỉ là bàn đạp trong sự nghiệp của anh mà thôi. Chồng tôi sẵn sàng đánh đổi sĩ diện, đánh đổi cả vợ mới cưới để phục vụ cho mục đích của mình.

Thèm khát tiền, quyền lực tới mức bỏ qua cả người thân là sự hèn nhát không đáng được tha thứ. Đàn ông thiếu bản lĩnh tới mức không dám bảo vệ người phụ nữ của mình thì thật đáng khinh.

Tôi đã lấy phải người chồng không đủ tư cách để làm đàn ông chân chính. Tôi nghĩ tôi xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn, bên cạnh người tốt đẹp hơn.

Đời người không quá dài. Có những người, những việc không phù hợp thì nên khép lại phía sau.