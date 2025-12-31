Hình ảnh khoa cử, tình thầy trò được khắc họa trong "Đạo học ngàn năm"

Chiều 30/12 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm.

Các hoạ sĩ tham gia triển lãm nhận Giấy chứng nhận từ Ban tổ chức (Ảnh: Lạc Thành).

Sự kiện do Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025) và 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026), chào đón năm mới 2026.

Triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Sự kiện quy tụ các họa sĩ: Phạm Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Phan Minh Bạch, Lê Thị Thanh, Vũ Xuân Đông, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang, Hồ Sỹ Tiến, Hà Phạm, Vũ Lê Tùng, với các tác phẩm sắp đặt, hội họa và ánh sáng mang tính biểu tượng, giàu chiều sâu tư tưởng.

Không gian trưng bày được triển khai qua 3 nội dung chính: Phần 1 là Đạo học của người xưa: Giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt; hình tượng thầy - trò; các biểu tượng của tri thức, đạo lý và văn hóa; hành trình tu dưỡng và phụng sự đất nước, giúp dân của các bậc hiền nhân.

Phần 2 là Lễ hội ngàn năm Thăng Long: Phản ánh những lễ hội tiêu biểu của kinh thành xưa, biểu trưng cho đời sống tinh thần phong phú, sự no ấm, an lành và khát vọng thịnh trị của cộng đồng.

Phần 3 là Sự kết hợp giữa đạo học và lễ hội: Thể hiện qua các tác phẩm có chiều sâu nội dung, đồng thời mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật và cảm xúc thẩm mỹ.

Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ những hình tượng tiêu biểu của văn hóa Việt Nam như: Thầy Chu Văn An, các sĩ tử, sao Khuê, rồng - phượng, lễ hội truyền thống, qua đó khắc họa hành trình học tập, tu dưỡng và phụng sự của con người Việt Nam qua các thời đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Văn Tú cho biết, triển lãm mang đến cho công chúng không gian nghệ thuật đầy màu sắc, đa dạng, phong phú, thể hiện xuất sắc giá trị của đạo học trường tồn, hòa quyện cùng lễ hội.

Nhờ đó, mỗi người tham quan, chiêm ngưỡng có được những cảm xúc sâu lắng, đầy mới lạ.

Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ về ý tưởng và hành trình sáng tạo của triển lãm, họa sĩ Vũ Xuân Đông - Trưởng nhóm Dấu xưa văn hiến - cho biết, đạo học trong tinh thần truyền thống Việt Nam không chỉ là việc học chữ, học thi, học đỗ, mà sâu xa hơn là con đường tu dưỡng con người: Học để làm người, học để giữ đạo lý, học để gánh vác trách nhiệm với cộng đồng và dân tộc.

“Xuất phát từ tinh thần ấy, nhóm Dấu xưa văn hiến đã lựa chọn một hướng tiếp cận mới cho triển lãm lần này: Kết hợp nghệ thuật sắp đặt và thực hành đương đại với di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tạo nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và cảm thức thẩm mỹ của hôm nay”, họa sĩ Vũ Xuân Đông bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho hay, anh mang đến triển lãm tác phẩm Thầy - trò, lấy cảm hứng từ thầy Chu Văn An, sử dụng khoảng trống và ánh sáng như một ẩn dụ sâu sắc về sự truyền tiếp tri thức của thầy cô giáo và học sinh.

Tác phẩm "Thầy và trò" của họa sĩ Nguyễn Trường Giang (Ảnh: Lạc Thành).

"Tác phẩm có sự hiện diện của một người thầy từ quá khứ nhưng tư tưởng của ông vẫn tiếp tục đến ngày nay. Hình ảnh người thầy được làm bằng sắt không hàn và tượng hai học trò được làm bằng nhựa phát sáng.

Khi đặt tượng người thầy và học trò vào khu Thái Học, tôi có một câu chuyện riêng nhưng phải có sự hài hoà vào không gian chung để tạo sự hợp lý cho triển lãm", nhà điêu khắc Trường Giang bày tỏ.

Triển lãm kéo dài đến 22/3/2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.