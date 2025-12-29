Hủy show “Về đây bốn cánh chim trời“: Thực hư công ty tổ chức gỡ bảng hiệu

Như Dân trí đã thông tin, tối 28/12, Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời - đột ngột thông báo hủy show vì lý do bất khả kháng dù khán giả đã ngồi gần kín chỗ trong Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Hành động của ban tổ chức khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ và hụt hẫng. Nhiều người yêu cầu công ty phải đưa ra lý do một cách rõ ràng.

Chiều 29/12, phóng viên Dân trí đã tìm đến trụ sở Công ty Ngọc Việt trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội.

Thỉnh thoảng có người ra vào trụ sở Công ty Ngọc Việt (Ảnh: Tuệ Minh).

Theo quan sát của phóng viên, mặt tiền của ngôi nhà không có bất cứ bảng hiệu nào ghi tên Công ty Ngọc Việt. Cửa ra vào đóng kín, bên trong hơn 5 nhân viên đang ngồi làm việc.

Trên cửa kính, 2 tấm poster giới thiệu về show Về đây bốn cánh chim trời đã bị bóc phần hình ảnh.

Sau khi sự việc Công ty Ngọc Việt hủy show được chia sẻ, nhiều người đi qua khu vực đường Trần Quang Diệu đều ngoái lại nhìn trụ sở công ty.

Chị V.H. (nhân viên văn phòng khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội) cho biết những ngày trước, khi đi qua đây, chị thấy có hình ảnh giới thiệu show trên 2 tấm poster. Sáng 29/12, chỉ còn 2 tấm màu trắng ở cửa ra vào.

"Tôi cũng dự định mua vé show Về đây bốn cánh chim trời, nhưng do các con bận thi học kỳ nên hai vợ chồng không có thời gian. Không hiểu vì sao họ lại hủy show sát giờ diễn như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến sự tin tưởng của khán giả", chị V.H. nói.

Liên quan đến thông tin lan truyền cho rằng Công ty Ngọc Việt gỡ bảng hiệu, ngừng hoạt động, trao đổi với phóng viên Dân trí, một nữ nhân viên khẳng định: "Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng. Từ đầu, công ty không có bảng hiệu, chúng tôi không gỡ".

Về lý do gỡ bỏ poster giới thiệu show Về đây bốn cánh chim trời, cô gái bày tỏ: "Bình thường cứ xong show, chúng tôi đều gỡ bỏ poster".

Nhân viên Công ty Ngọc Việt vẫn làm việc bên trong (Ảnh: Tuệ Minh).

Nữ nhân viên cho biết, các nhân sự đang làm việc theo chỉ đạo của cấp trên. Nếu muốn biết các thông tin chi tiết phải phỏng vấn Tổng giám đốc.

Sau khi sự việc xảy ra, trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, Công ty Ngọc Việt cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì “lý do bất khả kháng”. Đơn vị tổ chức khẳng định đã nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra. Ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Đại diện Công ty Ngọc Việt gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ công chúng. Theo thông báo, thời gian tổ chức mới của chương trình sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới.

Liên quan đến quyền lợi người mua vé, Công ty Ngọc Việt cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.