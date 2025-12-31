Giá vàng miếng rơi thẳng đứng, cả năm vẫn tăng hơn 80%

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong phiên giao dịch hôm nay, kim loại quý giảm 1,9 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, mặt hàng này cũng được điều chỉnh giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng.

Đầu năm nay, vàng miếng mở cửa ở mức giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một năm giao dịch, kim loại quý tăng 68,6 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng hơn 80%, vượt hiệu suất của nhiều kênh đầu tư khác trên thị trường như chứng khoán, lãi suất, trái phiếu…

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới gần đây lần đầu tiên vượt 4.500 USD/ounce, song hiện rơi thẳng đứng và kết thúc tại 4.327 USD/ounce. Vàng được coi là công cụ trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Giá kim loại quý đã tăng hơn 60% năm nay - mạnh nhất kể từ năm 1979.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, chênh lệch vàng thế giới và trong nước hiện là 15-16,5 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Động lực tăng giá của kim loại quý trong năm nay đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Nhà đầu tư và các ngân hàng Trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ kim loại quý, nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) dự báo thị trường năm tới tiếp tục chịu tác động từ những bất định địa kinh tế kéo dài. Giá vàng hiện phản ánh khá sát các kỳ vọng đồng thuận của kinh tế vĩ mô và có thể dao động trong biên độ hẹp nếu các điều kiện hiện tại không thay đổi. Năm sau, dự báo giá vàng còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường.

Với thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước cho biết năm nay, trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp, nhà điều hành đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý Nhà nước về thị trường vàng. Trong đó, nhà điều hành đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, nhà điều hành đã ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Liên quan nội dung này, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) tại buổi họp thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, cho biết theo quy định của Nghị định 232/2025, đến ngày 15/12 hàng năm, đơn vị này sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

“Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng”, ông Tuấn thông tin.