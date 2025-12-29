Lùm xùm show Về đây bốn cánh chim trời: “Tệ hại kinh khủng”, khó chấp nhận

Concert hoành tráng, quy tụ tên tuổi lớn: Hàng loạt nghệ sĩ rút khỏi show trước giờ diễn

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án nghệ thuật đặc biệt khi vinh danh nhạc sĩ của nền tân nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Trong đó, nhạc sĩ Trần Tiến là đại diện duy nhất còn sống, đồng hành trực tiếp cùng chương trình; 3 nhạc sĩ còn lại được tưởng nhớ qua di sản âm nhạc, tư liệu và không gian trình diễn.

Với định vị là một dự án nghệ thuật nghiêm túc, show được kỳ vọng tái hiện những lát cắt khác nhau trong tiến trình phát triển của âm nhạc Việt, từ buổi bình minh của tân nhạc đến đời sống âm nhạc đương đại, với cách tiếp cận mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên tác. Chính vì thế, kỳ vọng của công chúng càng lớn.

Poster concert "Về đây bốn cánh chim trời" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban đầu, ban tổ chức công bố concert quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thủy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng khoảng 40 nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, ngay trước ngày diễn, nhiều tên tuổi bất ngờ xác nhận rút lui vì bận việc cá nhân, trong đó có ca sĩ Bằng Kiều và nhạc sĩ Hoài Sa.

Ở vị trí giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Vũ Quang Trung được giới thiệu thay thế, nhưng sát giờ diễn, ông cùng khoảng 40 nghệ sĩ quyết định không lên sân khấu.

Nhạc sĩ đại diện ê-kíp nghệ thuật khẳng định, trong quá trình chuẩn bị, các nghệ sĩ và ban nhạc đã làm tròn trách nhiệm chuyên môn theo đúng cam kết. Phần hòa âm - phối khí được hoàn thiện đúng tiến độ, song hành với 4 ngày tập luyện liên tục cùng ban nhạc và dàn nhạc, nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật và chuẩn mực biểu diễn đã thống nhất trước đó.

Dù vậy, sau hàng loạt nỗ lực làm việc, trao đổi và rà soát ở chặng cuối, họ nhận thấy ban tổ chức đã không đáp ứng đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Điều này dẫn đến những điều kiện tối thiểu để concert diễn ra đúng chuẩn nghề nghiệp - cả về tổ chức lẫn kỹ thuật sân khấu - không còn được đảm bảo.

''Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho hay.

Một loạt nghệ sĩ khác như diva Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng xác nhận không tham gia biểu diễn vào phút chót.

Nhạc sĩ Trần Tiến trong buổi họp báo chương trình hồi tháng 10 tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Liên tục thông báo hoãn, hủy phút chót

Chỉ trong vài giờ trước thời điểm diễn ra chương trình tối 28/12, thông tin về concert thay đổi liên tục trên các kênh truyền thông của ê-kíp.

Buổi sáng cùng ngày, đại diện ban tổ chức thừa nhận show có nguy cơ dừng lại vì thiếu kinh phí, cần thêm thời gian bán vé và cân nhắc đổi địa điểm. Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, ê-kíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Trên fanpage Ngọc Việt show (Công ty Ngọc Việt - đơn vị sản xuất chương trình) liên tiếp đăng tải những bài viết, video quay cảnh sân khấu, kèm lời chia sẻ: "Concert Về đây bốn cánh chim trời vẫn diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Hẹn gặp khán giả thân yêu!".

Đến khoảng 19h, fanpage chương trình đăng thông báo hoãn vì điều kiện tổ chức chưa đảm bảo, nhưng chỉ ít phút sau, nội dung này bị gỡ xuống và thay bằng tuyên bố concert vẫn diễn ra.

Khi khán phòng gần kín chỗ và người xem đã chờ hơn 30 phút so với mốc 20h dự kiến, đại diện ban tổ chức - bà Thu Hà - xuất hiện trên sân khấu, gửi lời xin lỗi và công bố hoãn show với lý do “bất khả kháng”, hẹn sẽ có thông báo mới trong 10 ngày tới.

Từ một concert được quảng bá chỉn chu, chương trình trở thành một chuỗi thông báo mâu thuẫn, hoãn hủy không theo quy trình rõ ràng, làm dấy lên tranh luận về năng lực điều phối và sự minh bạch của đơn vị sản xuất.

Khán giả bức xúc, nói “tệ hại kinh khủng”

Đỉnh điểm của lùm xùm là phản ứng gay gắt từ hàng trăm khán giả có mặt trực tiếp tại điểm diễn. Nhiều người không giữ được bình tĩnh, lao lên sân khấu để yêu cầu lời giải thích cụ thể và đòi hoàn vé ngay lập tức.

Không khí trong khán phòng trở nên hỗn loạn, mất trật tự. Dưới bài đăng thông báo hoãn show trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích, cho rằng cách làm của ê-kíp “như một trò hề truyền thông”, thậm chí “không khác gì lừa đảo”, làm khán giả mất thời gian, công sức và tiền bạc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thắng Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, đây là trải nghiệm “chưa từng gặp” trong nhiều năm anh theo dõi các chương trình âm nhạc lớn nhỏ.

Theo anh Thắng, anh đã mua một cặp vé VIP của chương trình với giá 13 triệu đồng từ tháng 11. Là người yêu âm nhạc, anh kỳ vọng đây sẽ là đêm diễn được đầu tư nghiêm túc, tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

“Tuy nhiên, những gì tôi và nhiều khán giả chứng kiến tại địa điểm biểu diễn khiến tôi thực sự bức xúc vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức”, anh Thắng nói.

Chị Q. (sống tại Hà Nội) cho biết, đến nay vẫn chưa hết bức xúc và hụt hẫng khi không thể theo dõi đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, do ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy show vào phút chót.

Theo chị Q., chị lựa chọn chương trình này với mong muốn được thưởng thức giọng hát của các ca sĩ nổi tiếng, đồng thời tôn vinh những giá trị âm nhạc gắn với các nhạc sĩ tên tuổi. Nữ khán giả cho biết đã mua vé trực tiếp qua fanpage của chương trình vào khoảng 16h ngày 28/12.

Khoảng 19h40 cùng ngày, chị Q. có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình để chờ xem biểu diễn. Tuy nhiên, đến khoảng 20h30, chị và nhiều khán giả khác mới nhận được thông báo hoãn chương trình.

“Đây là lần đầu tiên tôi đi xem ca nhạc mà ban tổ chức thông báo hủy vào phút chót. Nhìn thấy nhiều khán giả lớn tuổi háo hức đến xem, có người còn từ các tỉnh xa về Hà Nội, tôi thực sự thấy rất vất vả và thương cho họ”, chị Q. chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khác cũng lên tiếng bức xúc, yêu cầu đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show sớm có lời giải thích chính thức, đồng thời làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc hủy show và quyền lợi của người mua vé.

Bên ngoài địa điểm tổ chức đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, nhạc sĩ Trần Tiến - nhân vật trung tâm của đêm vinh danh - chỉ nhận được thông tin hoãn show khi đang chuẩn bị rời nhà để tới Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình gặp gỡ khán giả.

Vì thế ông rất buồn, tiếc nuối, thậm chí đã khóc bởi đây là đêm nhạc mà nhạc sĩ rất trăn trở, suy tư. "Buồn lắm, rất tiếc, rất buồn. Một cánh chim không làm nên mùa xuân. Nhưng cánh chim vẫn khao khát được bay, được gặp, được hát cho khán giả của mình", ông chia sẻ.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bày tỏ: “Tôi thấy chuyện ban tổ chức coi thường nghệ sĩ đã đáng nói, nhưng điều nghiêm trọng hơn là sự thiếu tôn trọng khán giả và đó là điều khó chấp nhận nhất”.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định việc dừng show là quyết định của tập thể nghệ sĩ, xuất phát từ vi phạm hợp đồng của nhà tổ chức, nhằm bảo đảm sự minh bạch và tôn trọng người xem.

Ông cho biết đã nhờ người thân kiểm tra các nền tảng bán vé và ghi nhận hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trước giờ công bố hoãn, khiến nhiều khán giả tin rằng chương trình chắc chắn diễn ra.

“Nhiều khán giả từ Singapore, Thái Lan lặn lội về chỉ mong xem show, nhưng rốt cuộc không thể tham dự. Tôi rất áy náy và buồn vì đã phụ lòng kỳ vọng của họ”, ông chia sẻ thêm.

Đến gần 22h, fanpage ban tổ chức tiếp tục đăng thông báo chính thức hoãn show, với lý do “bất khả kháng”. Phòng vé của đơn vị này sẽ liên hệ toàn thể khán giả mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bức xúc xuất hiện, nhiều người cho rằng cách làm của ban tổ chức “không khác gì lừa đảo”, đồng thời yêu cầu được hoàn tiền rõ ràng, minh bạch.

"Tệ hại kinh khủng, như lừa đảo"; "cả nghìn khán giả mất thời gian công sức tiền bạc đến để nghe nói mấy câu xin lỗi là xong à?"; "Một công ty quảng cáo là chuyên nghiệp mà làm việc như trò hề. Để bao nhiêu thế hệ khán giả đến ngồi tới phút biểu diễn mới thông báo hoãn. Vậy sự chuyên nghiệp ở đâu?"; "Có người bay từ TPHCM ra để xem show mà, thật là ái ngại cho họ"... là bình luận bức xúc của khán giả.

Về đây bốn cánh chim trời cho thấy khoảng cách lớn giữa một chương trình được giới thiệu hoành tráng trên truyền thông và thực tế khi triển khai tổ chức.