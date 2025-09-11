Vẻ đẹp cuốn hút, cơ bắp cuồn cuộn của mỹ nam phản diện "Mưa đỏ"

Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM) từng có gần 10 năm loay hoay tìm chỗ đứng trong nghề diễn, thậm chí có thời điểm bị thầy chê khả năng diễn xuất.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, anh đã tạo nên bước ngoặt lớn khi tỏa sáng với vai Quang - một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng hòa - trong bộ phim chiến tranh Mưa đỏ (lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972). Nhờ vai diễn này, Steven Nguyễn nhanh chóng trở thành “mỹ nam phản diện được yêu thích" của màn ảnh Việt.

Trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn gây chú ý với tạo hình đậm chất lính Việt Nam Cộng hòa: Mái tóc gọn gàng, chải vuốt sắc nét, toát lên vẻ kỷ luật và mạnh mẽ.

Sở hữu chiều cao 1,78m, gương mặt điển trai cùng thân hình 6 múi săn chắc, anh khiến khán giả ấn tượng bởi diện mạo chuẩn “soái ca màn ảnh”.

Tuy nhiên, sức hút của Steven Nguyễn không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở diễn xuất. Trong vai Quang - một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa, anh khéo léo lột tả tâm lý phức tạp của nhân vật, vừa lạnh lùng phản diện, vừa hé lộ những khoảng trắc ẩn, khiến nhân vật trở nên đa chiều và chạm đến cảm xúc người xem.

Chính sự nhập vai này khiến Steven Nguyễn vừa bị ghét vừa được khán giả thương, đặc biệt là khán giả nữ yêu thích vẻ điển trai, mạnh mẽ.

Trong phim, phân cảnh cởi áo, đấu võ của Steven Nguyễn thu hút sự chú ý khi anh phô diễn khả năng võ thuật cùng hình thể vạm vỡ, săn chắc.

Theo chia sẻ của đạo diễn, việc để nhân vật Quang khoe thân hình không nhằm mục đích gì khác là khắc họa rõ sự đối lập giữa hai phe: Một bên là những người lính được huấn luyện bài bản, sung mãn về thể chất; bên kia là lực lượng nhỏ bé, gầy gò nhưng giàu ý chí kiên cường.

Để nhập vai Quang, Steven phải “ép cân” từ 75kg xuống 70kg. Mỗi ngày, anh chỉ nạp 300g tinh bột, còn lại chủ yếu ăn thịt để giữ cơ bắp. Song song với đó là 1 tháng tập bắn ở Củ Chi và 1 tháng luyện võ thuật cùng diễn viên đóng thế.

“Giảm mỡ thì dễ, nhưng vừa giảm mỡ vừa giữ cơ thì rất khó. Tôi buộc phải duy trì kỷ luật nghiêm ngặt như hồi đi nghĩa vụ quân sự”, Steven tiết lộ.

Kinh nghiệm từng phục vụ trong lực lượng vệ binh giúp Steven Nguyễn dễ dàng thích nghi với cường độ huấn luyện khắt khe của đoàn phim. Việc tuân thủ kỷ luật như ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, tập bắn súng, ném lựu đạn… không chỉ hỗ trợ anh nhập vai một cách tự nhiên mà còn tạo nên thần thái rắn rỏi, chuẩn mực của một người lính thực thụ.

Nhờ vậy, mỗi lần Quang xuất hiện trên màn ảnh đều toát lên sự mạnh mẽ, kỷ luật. Thậm chí, không ít khán giả nữ thừa nhận bị “hạ gục” bởi ánh mắt lạnh lùng cùng thân hình săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn của Steven Nguyễn - một sức hút khó lòng rời mắt.

Không chỉ gây chú ý trên phim, Steven Nguyễn còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym trên mạng xã hội.

Những bức ảnh khoe cơ bụng 6 múi săn chắc, bờ vai rộng cùng thân hình vạm vỡ cho thấy anh dành nhiều tâm huyết cho việc rèn luyện thể chất. Không dừng lại ở đó, các video ghi lại quá trình tập luyện của Steven cũng liên tục “gây bão”, lan truyền mạnh mẽ và thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng.

Khán giả dành cho anh nhiều mỹ từ như “soái ca hành động”, “nam thần màn ảnh mới” hay “thân hình chuẩn không cần chỉnh”.

Nhiều bình luận hóm hỉnh cũng bày tỏ sự yêu thích: “Đẹp trai lại còn kỷ luật, thân hình thế này bảo sao đóng cảnh nào cũng cuốn hút”, “Mỹ nam phản diện gì mà ngoài đời còn sexy hơn trên phim”.

Ngoài màn ảnh, Steven Nguyễn còn ghi điểm nhờ gu thời trang đa dạng và tinh tế. Trên thảm đỏ hay tại các sự kiện, anh thường xuất hiện trong những bộ vest sang trọng, chỉn chu, vừa tôn lên gương mặt nam tính, vừa làm nổi bật vóc dáng cân đối, phong thái lịch lãm.

Bên cạnh hình ảnh lịch lãm trên thảm đỏ, Steven Nguyễn còn xây dựng cho mình phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm. Anh ưa chuộng những chiếc áo khoét sâu, sơ mi buông hờ hay chất liệu mỏng manh, tôn lên bờ ngực săn chắc và cơ thể rắn rỏi.

Trong bộ vest đen kết hợp sơ mi mở cúc (phải), nam diễn viên mang đến vẻ lạnh lùng, nam tính pha chút nổi loạn. Còn với sơ mi trắng đơn giản nhưng để hở phóng khoáng, anh lại toát lên nét lãng tử, vừa thư thái vừa quyến rũ.

Steven Nguyễn cũng thường xuyên thử nghiệm với gu phong cách đường phố cá tính. Trong bộ outfit denim phối cùng áo thun trắng ôm sát, anh toát lên vẻ năng động, trẻ trung mà vẫn giữ được nét nam tính. Điểm nhấn nằm ở chi tiết thắt lưng nổi bật và những đường chỉ nổi trên áo khoác, quần jeans, giúp tổng thể thêm phần bụi bặm và hiện đại.

Trong phong cách đời thường, Steven Nguyễn ưa chuộng những set đồ tối giản nhưng vẫn toát lên cá tính riêng, vừa khéo léo khoe thân hình săn chắc vừa giữ được sự phóng khoáng. Từ áo thun ôm sát, quần ống rộng cho đến đồng hồ, kính mắt…, anh luôn biết cách biến những món đồ quen thuộc thành điểm nhấn thời thượng.

Chính sự linh hoạt trong biến hóa giữa phong cách lịch lãm và nét trẻ trung, cá tính táo bạo đã giúp Steven Nguyễn xây dựng hình ảnh một “mỹ nam” vừa nổi bật trên màn ảnh vừa cuốn hút ở đời thường, trở thành gương mặt đáng chú ý trong lớp diễn viên trẻ hiện nay.

Ảnh: Facebook nhân vật, chụp màn hình