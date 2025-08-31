Hé lộ bất ngờ về mỹ nam phản diện cao gần 1,8m, gây sốt trong phim “Mưa đỏ”

Từ một diễn viên từng chật vật tìm chỗ đứng, Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, SN 1991, TPHCM) nay trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt.

Vai Quang trong bộ phim chiến tranh Mưa đỏ không chỉ giúp anh được khán giả nhắc tên nhiều hơn, mà còn ghi dấu mốc quan trọng khi bộ phim vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng.

Tạo hình nhân vật Quang của Steven Nguyễn trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

“Tôi hơi thất vọng khi biết mình đóng vai phản diện”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Steven Nguyễn cho biết anh nhận lời tham gia Mưa đỏ gần như ngay lập tức. “Tôi không cần đắn đo nhiều, bởi đây chính là ước mơ của mình. Tôi luôn mong trong sự nghiệp sẽ có những vai diễn trong phim về đề tài chiến tranh”, nam diễn viên bộc bạch.

Tuy nhiên, khi đọc kịch bản và biết mình sẽ vào vai Quang, một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, Steven không giấu được sự ngạc nhiên. Vai diễn này hoàn toàn khác với hình tượng người chiến sĩ cách mạng mà anh từng mong muốn.

“Thật lòng mà nói, ban đầu tôi không thích vai diễn này. Ước mơ của tôi là được đóng một bộ phim chiến tranh và tất nhiên phải là một người chiến sĩ cách mạng. Vì vậy khi biết mình vào vai một người lính ở phía bên kia, tôi có chút thất vọng”, anh chia sẻ.

Sau khi nghiên cứu sâu về nhân vật, Steven Nguyễn nhận ra Quang không đơn thuần là một người lính. “Đây không giống với định kiến thường thấy về người lính ở phía bên kia chiến tuyến. Vai diễn này khó vì chứa đựng sự giằng xé, trăn trở của một con người giữa thời chiến”, anh phân tích.

Khác với hình ảnh khô cứng trong nhiều tác phẩm, Quang được Steven khắc họa như một con người có lòng trắc ẩn.

“Quang cũng biết xót xa cho người dân, có sự đồng cảm. Khi thấy một đứa bé gặp nguy hiểm, anh ấy muốn nhảy xuống cứu. Bản thân sinh ra trong môi trường đó, anh buộc phải phục vụ cho chế độ, nhưng thực lòng không hề muốn làm hại bất kỳ ai”, nam diễn viên chia sẻ.

Để nhập vai trọn vẹn, Steven Nguyễn dành thời gian nghiên cứu tiểu thuyết Mưa đỏ, tìm hiểu câu chuyện của những người từng đi qua chiến tranh và nhận được sự hỗ trợ từ đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền.

“Tư liệu về người lính Việt Nam Cộng hòa rất ít và khó tiếp cận. Chị Huyền cũng phải nhờ đến các bác, các chú cố vấn để hỗ trợ cho tôi”, anh chia sẻ.

Nhờ những tư liệu quý giá cùng sự hướng dẫn từ ê-kíp, Steven dần tìm thấy cách tiếp cận nhân vật. Với tinh thần kỷ luật được rèn luyện từ thời tham gia nghĩa vụ quân sự, anh không ngần ngại chấp nhận thử thách.

“Trước đây tôi từng đi nghĩa vụ và học được rằng, khi cấp trên giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Vậy nên khi chị Huyền giao vai diễn này, tôi tự nhủ phải làm thật tốt”, Steven Nguyễn cho biết.

Steven Nguyễn ngoài đời (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một tháng chuẩn bị cho vai diễn đột phá

Để chuẩn bị cho vai Quang, Steven Nguyễn đã trải qua một tháng tập luyện với cường độ cao. Anh vừa phải giảm 5kg để có vóc dáng phù hợp, vừa rèn luyện võ thuật cùng diễn viên đóng thế và nghiên cứu nhân vật.

“Giảm mỡ thì dễ, nhưng vừa giảm mỡ vừa giữ cơ thì khó. Mỗi ngày tôi chỉ ăn 300g tinh bột nhưng phải bổ sung nhiều thịt. Tất cả đều dồn vào một tháng”, anh chia sẻ về quá trình luyện tập khắc nghiệt.

Kinh nghiệm từng tham gia nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vệ binh cũng giúp anh không bị “choáng” trước cường độ tập huấn.

“Điều đầu tiên là tính kỷ luật: Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Tôi còn được học bắn súng, ném lựu đạn và những kỹ năng đó rất hữu ích khi quay phim”, Steven nói.

Dù vất vả, anh vẫn cảm thấy vui vì “kỷ niệm xưa ùa về”, nhưng lần này mọi thứ thoải mái hơn nhờ tính kỷ luật được linh hoạt áp dụng. Nhờ nền tảng quân sự vững chắc, các thao tác huấn luyện không làm khó anh.

Đối với những cảnh hành động gay cấn, Steven Nguyễn tập luyện suốt một tháng cùng diễn viên đóng thế.

Nam diễn viên trong buổi trò chuyện phỏng vấn với phóng viên tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Thời lượng phim ngắn nên các bài đánh phải cắt gọn cho hợp lý. Thực ra bài đánh rất dài, mỗi đêm chỉ quay được vài động tác, và mỗi động tác phải quay nhiều lần để thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn”, anh tiết lộ.

Dù đã chuẩn bị kỹ càng với đồ bảo hộ và tập luyện cùng diễn viên đóng thế, Steven Nguyễn vẫn không tránh khỏi chấn thương trong cảnh đấu tay đôi với Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai).

“Lúc Cường đâm Quang thì tôi có mặc giáp, nhưng nó hơi lệch nên bị thương. Diễn viên đóng thế gắn thêm hai miếng giáp nữa, nhưng Cường lại đâm đúng khoảng trống giữa hai miếng giáp. Những pha đó thật sự “dở khóc dở cười” trên phim trường”.

Ngay cả ở cảnh đấu tay đôi cuối phim, sự cố vẫn xảy ra. “Lúc quay cảnh Quang bị Cường đâm vào vai, tôi tự tin bảo Hoàng cứ mạnh tay, đừng nương gì cả. Không ngờ miếng bảo hộ lại lệch, tôi bị thương nhẹ. Lần quay sau được gắn thêm miếng bảo hộ, nhưng Hoàng lại đâm đúng chỗ vết thương cũ. Đến lần thứ ba vẫn vậy. Hoàng áy náy lắm, nhưng tôi bảo không sao, nhờ vậy mà có… kỷ niệm”, anh chia sẻ.

Cảnh quay đáng nhớ nhất với Steven Nguyễn là khoảnh khắc Quang nhìn thấy con gà bị cắt cổ và quyết định bỏ đi. Ban đầu, anh cũng không hiểu tại sao Quang lại có phản ứng như vậy, cho đến khi đạo diễn Đặng Thái Huyền giải thích: Những người lính trong chiến tranh dễ bị ám ảnh bởi mùi máu và thuốc súng.

Quang là một nhân vật ưu tú, sinh ra trong gia đình có truyền thống theo phe Ngụy và được đào tạo tại trường Sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Khi phải đối đầu ngang cơ với Cường mà nhiệm vụ thất bại, đó thực sự là một sự sỉ nhục đối với một người chỉ huy. Cú sốc quá lớn khiến Quang bị ám ảnh khi nhìn thấy máu con gà.

Một cảnh khác cũng để lại ấn tượng sâu sắc là khi Quang đang “hừng hực khí thế muốn ra trận” nhưng tiếng gọi của mẹ khiến anh chùn bước. Steven chia sẻ rằng, anh liên hệ với trải nghiệm cá nhân: “Tôi từng cực kỳ nóng giận, nhưng chỉ cần mẹ bảo “bỏ đi con”, cảm giác giận dữ lập tức tan biến”.

Ban đầu, khi biết Steven Nguyễn nhận vai người lính phía bên kia chiến tuyến trong Mưa đỏ, gia đình anh khá bất ngờ, thậm chí có phần “hơi sốc”. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cách con trai nhập vai và thể hiện cảm xúc chân thật trong những cảnh như vậy, họ lại cảm thấy vui và tự hào. Nam diễn viên hiện rất háo hức, mong muốn đưa cả gia đình đến rạp để xem bộ phim điện ảnh đầu tay của mình trên màn ảnh rộng.

Khi được hỏi về vai diễn mơ ước, Steven Nguyễn nói nếu có cơ hội, anh vẫn muốn vào vai một chiến sĩ cách mạng trong các bộ phim về đề tài chiến tranh.

Steven Nguyễn chia sẻ sau khi đóng "Mưa đỏ" anh có góc nhìn mới về chiến tranh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Góc nhìn mới về chiến tranh và thông điệp hòa bình

Sau khi hoàn thành Mưa đỏ, Steven Nguyễn có cái nhìn khác và đa chiều hơn về chiến tranh. “Tôi nhận ra phe ta là con người, phe địch cũng là con người. Không ai thực sự muốn chiến tranh cả. Họ cũng có gia đình, cũng mong được đoàn tụ, nhưng thời cuộc bắt buộc họ phải như vậy”, anh chia sẻ.

Gửi gắm đến thế hệ trẻ, nam diễn viên nói: “Chiến tranh giống như vết thương của dân tộc, cần thời gian để chữa lành. Ông cha ta đã dùng mồ hôi, nước mắt để chữa lành, để vết thương chỉ còn lại vết sẹo. Vết sẹo đó không phải là thù hận mà để nhắc nhớ về thế hệ đã gạt bỏ cái riêng, để chúng ta có thể ngồi đây thực hiện ước mơ. Các bạn trẻ hãy sống chậm lại, tìm hiểu lịch sử để hiểu hơn”.

Đối với những khán giả từng quen với hình ảnh “tổng tài” của Steven Nguyễn, vai Quang thực sự là một bước ngoặt lớn.

“Trước đây khán giả thường gắn mác tôi với những nhân vật “tổng tài” hay giang hồ, hung dữ. Kiểu vai đó có nét giống Quang, nhưng Quang là người lính”, anh nói.

Anh bày tỏ niềm tự hào khi Mưa đỏ trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, thậm chí khẳng định có thể gắn bó trọn đời tên mình với bộ phim điện ảnh đầu tiên này.

Về việc được gọi là “Nam thần VieON”, Steven Nguyễn tỏ ra khiêm tốn. Anh chia sẻ cảm giác may mắn khi nhận được sự ưu ái từ khán giả và các anh chị trong nghề, đồng thời sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình.

Nam diễn viên sở hữu thân hình săn chắc, 6 múi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây cũng là lần đầu nam diễn viên làm việc với ê-kíp miền Bắc, khiến anh có chút áp lực ban đầu. “Ban đầu tôi chưa biết phong cách làm việc như thế nào, đi casting còn nghĩ mình trượt vì chưa phù hợp. Nhưng may mắn là khi diễn thử thì hợp ngay”, Steven nhớ lại.

Về kế hoạch tương lai, Steven Nguyễn cho biết, anh luôn sẵn sàng với những dự án mới. Nam diễn viên cho biết, nếu có cơ hội tham gia phim mới, anh sẽ nhận lời và nỗ lực hết sức.

Hiện tại, bên cạnh việc tham gia Mưa đỏ, Steven cũng trong quá trình hoàn thiện một dự án khác, nhưng anh chưa tiết lộ về dự án này.