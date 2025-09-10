Lá thư của Tạ và 6 chi tiết đắt giá nhất "Mưa đỏ" triệu khán giả xúc động

Theo số liệu của Box Office Vietnam, vào lúc 21h30 ngày 9/9, phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu 583,1 tỷ đồng sau 19 ngày ra rạp, tạo nên một hiện tượng vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt.

Bộ phim tái hiện 81 ngày đêm nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, đồng thời lồng ghép nhiều chi tiết giàu tính biểu tượng, chạm vào cảm xúc người xem.

Chính những lát cắt tinh tế ấy đã giúp Mưa đỏ vượt ra ngoài khuôn khổ một bộ phim chiến tranh, để trở thành bản tráng ca về lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của cả một thế hệ.

Bức thư và tờ tiền của Tạ trước phút hy sinh

Một trong những chi tiết gây ám ảnh và xúc động mạnh trong phim Mưa đỏ là khoảnh khắc hy sinh của Tạ (Phương Nam) - người nông dân xứ Thanh chất phác, hiền lành.

Khi trúng đạn và biết mình khó qua khỏi, anh đã gửi lại cho đồng đội bức thư dặn dò vợ con cùng số tiền đóng Đảng phí được gói ghém cẩn thận.

Nhân vật Tạ (Phương Nam) trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại trở thành điểm nhấn giàu sức nặng, khắc họa rõ nét lý tưởng và trách nhiệm của một người Đảng viên giữa lằn ranh sống, chết.

Nhiều khán giả cho rằng, chi tiết này đã nâng tầm cái chết của Tạ, không đơn thuần là sự hy sinh của một người lính vì độc lập dân tộc, mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần tận trung với Tổ quốc.

Tờ tiền đóng Đảng phí chính là lời khẳng định rằng, đến phút cuối, anh vẫn giữ trọn niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Bên cạnh đó, bức di thư Tạ gửi vợ con cũng khiến người xem không cầm được nước mắt. Đó là lời trăn trối của một người chồng, người cha, thể hiện tình cảm gia đình sâu nặng.

Chia sẻ về tình tiết này, Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, nhiều nhân vật và chi tiết trong phim được xây dựng dựa trên cảm hứng từ sự kiện và con người có thật, nhưng không nhằm tái hiện cá nhân cụ thể.

“Bức thư của Tạ trong phim lấy cảm hứng từ rất nhiều bức thư thời chiến và hư cấu thành nội dung như trên phim mà mọi người đã nghe, đã xem.

Chúng tôi không cá nhân hóa nhân vật, mà muốn họ mang những nét chung của cả một thế hệ. Để khi xem, người từng đi qua chiến tranh thấy bóng dáng mình trong đó, còn người trẻ thấy hình ảnh cha ông.

Những con người cụ thể đã hóa thành bất tử, kết lại thành tượng đài chung vĩ đại”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Những cơn mưa với đa tầng ý nghĩa

Những cơn mưa xuất hiện trong phim Mưa đỏ cũng là hình ảnh ẩn dụ đáng suy ngẫm. Theo chia sẻ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, khi máu của người chiến sĩ thấm vào lòng đất, từng giọt mưa rơi xuống là sự gột rửa, cứu rỗi, xoá nhoà mọi hận thù, chữa lành những đau thương và mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Những cơn mưa cho khán giả niềm tin vào sức sống mãnh liệt của thế hệ cha anh dẫu chiến tranh có bi thương, tàn khốc.

“Với tôi, cơn mưa chính là sự thanh tẩy, gột rửa, một cách hóa giải cho những bi thương của chiến tranh. Sau cơn mưa, trời lại sáng - đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói với phóng viên Dân trí.

Những cơn mưa xuất hiện trong bom tấn "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chiếc khăn rằn đứt đôi

Trong Mưa đỏ, một trong những hình ảnh đắt giá nhất là khi chiếc khăn rằn bị xé đôi trong trận đối đầu khốc liệt giữa Cường (Đỗ Nhật Hoàng) và Quang (Steven Nguyễn).

Chiếc khăn rằn xuất hiện mang sức nặng biểu tượng xuyên suốt câu chuyện. Nó gắn liền với Cường và Hồng (Hạ Anh) - mối tình trong trẻo giữa khói lửa chiến tranh.

Trước lúc rời quê chạy loạn, mẹ Hồng trao cho con gái chiếc khăn như một kỷ vật. Sau này, Hồng gửi lại cho Cường, để chiếc khăn trở thành minh chứng cho tình yêu, đồng thời cũng là niềm tin để cả hai cùng vượt qua thử thách.

Suốt quá trình chiến đấu, chiếc khăn luôn thắt chặt bên chàng trai trẻ, nhắc nhớ anh về quê hương, về người con gái anh thương và lời ước hẹn chưa thành: “Hết chiến tranh, em cùng anh ra Bắc gặp mẹ nhé!”.

Không chỉ là kỷ vật, chiếc khăn còn đi cùng Cường trong những thời khắc sinh tử. Khi lâm vào trận chiến khốc liệt, anh đã dùng chính nó như một thứ vũ khí chống lại kẻ thù.

Và trong khoảnh khắc cả Cường và Quang cùng gục ngã sau trận giao tranh, bàn tay chàng trai trẻ vẫn nắm chặt chiếc khăn, như muốn giữ lại tất cả tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh của đời mình.

Hình ảnh ấy vừa đau đớn vừa thiêng liêng, khắc sâu trong tâm trí người xem.

Cao trào của bộ phim được đẩy lên khi chiếc khăn rằn bị xé làm đôi trong cuộc đối đầu sinh tử giữa Cường và Quang. Chiếc khăn - vốn để giữ ấm, để kết nối yêu thương - giờ bị chia lìa như đất nước Việt Nam từng bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, nơi dòng Thạch Hãn đỏ máu.

Một nửa khăn thuộc về Cường, nửa còn lại rơi vào tay Quang, như một ẩn dụ rằng ở hai chiến tuyến, họ vẫn là những người con Việt cùng chung dòng máu, cùng mang nỗi đau và khát vọng đoàn tụ.

Bi kịch được đẩy đến tận cùng khi cả hai đều ngã xuống, để lại khoảng trống mênh mông của những giấc mơ chưa thành, những lời hẹn chưa kịp giữ.

Trên nền đất thấm máu, mảnh khăn rách đôi bỗng tạo thành hình chữ S - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là một trong những hình ảnh điện ảnh đẹp mà ám ảnh nhất Mưa đỏ gửi lại cho khán giả: Đất nước này có thể từng bị chia cắt, nhưng linh hồn dân tộc thì không thể tách rời.

Từ một kỷ vật tình yêu, chiếc khăn rằn đã vượt lên thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, của tình riêng hòa trong tình chung, của sự hy sinh nơi cả hai phía để hôm nay đất nước liền một dải.

Nói về chi tiết này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ: “Các nhà làm phim thật tài tình khi sử dụng motip chiếc khăn rằn xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Tôi ứa nước mắt khi chiếc khăn rằn Nam Bộ bị xé đôi bên xác hai người lính kiêu dũng của hai phía. Thật tàn nhẫn và bi thương.

Tính ước lệ của cách sử dụng chi tiết này cũng như vài chi tiết khác được các nhà làm phim quân đội sử dụng một cách điệu nghệ, không chỉ có giá trị nghệ thuật điện ảnh mà sự ẩn dụ sâu sắc của nó giúp hiểu thêm về tâm hồn thời đại của người Việt”.

Chi tiết về chiếc khăn rằn đầy tính biểu tượng trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh ăn rắn vì đói đầy ám ảnh

Trong phim, chi tiết nhân vật Tấn vì quá đói mà phải ăn rắn sống cũng để lại nỗi ám ảnh và xúc động sâu sắc với khán giả.

Đây cũng là phân cảnh khiến diễn viên Trần Gia Huy không thể quên: “Đó là cảm xúc thật, hoàn toàn không cần diễn. Trong cảnh quay, tôi buộc phải cầm con rắn lên và cắn thật. Tuy nhiên, vì phim dán nhãn mác T13 (phim được phép phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên - PV) nên cảnh đó nhiều chi tiết đã được lược bớt”, anh kể.

Gia Huy thừa nhận rằng, bản thân vốn rất sợ loài bò sát, nhưng khi bước vào vai diễn, anh tự nhủ mình không được phép để nỗi sợ chế ngự.

“Con rắn đúng là có độc, chỉ khác ở chỗ đã được buộc chặt miệng để giảm bớt nguy hiểm. Khi quay cảnh đó, tôi xác định đã chơi là chơi tới cùng, không để nỗi sợ lấn át. Tôi muốn làm thật, vì chỉ có cảm xúc sợ hãi thật sự mới lột tả đúng tinh thần nhân vật”, anh nhấn mạnh.

Con chim tượng trưng cho khát vọng hoà bình

Giữa những khung hình nhuốm màu bi thương, khi con người và thiên nhiên đều bị chiến tranh bào mòn, một chú chim nhỏ vẫn hiện diện, kiên cường bay lượn như điểm sáng của sự sống.

Nó trở thành người bạn đồng hành của Tú (Nguyễn Đình Khang) - chàng lính ngây ngô, trong sáng nhưng quả cảm đến tận cùng.

Ở đoạn kết, con chim được trao cho Tấn (Trần Gia Huy) để thả về bầu trời. Khoảnh khắc ấy mở ra dòng suy tưởng sâu xa: Khát vọng tự do, hòa bình không bao giờ bị cầm tù.

Hình hài mong manh của chú chim lại ẩn chứa sức sống bền bỉ, khẳng định tinh thần tự do là giá trị bất diệt, vượt lên trên mọi tàn khốc của chiến tranh.

Chú chim Hòa Bình trong phim đóng vai trò biểu tượng cho sức sống và khát vọng của người lính trong thời chiến tranh. Chú chim được nhân vật Tú nhặt về nuôi, sống cùng tiểu đội 1 K3 Tam Sơn ở chiến trường Thành Cổ, Quảng Trị (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”

Xuất hiện trong khung hình cuối phim Mưa đỏ, chi tiết bức ảnh chiến sĩ Lê Xuân Chinh nở nụ cười giữa bom đạn Thành cổ Quảng Trị năm 1972 một lần nữa lay động triệu trái tim khán giả.

Hình ảnh ấy trở thành minh chứng sống động cho tinh thần quật cường của thế hệ cha anh và thời gian qua được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi lần hình ảnh được chia sẻ đều nhận thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm đến nghìn bình luận.

Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” chụp tháng 8/1972 xuất hiện cuối phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà báo Đoàn Công Tính).

Nụ cười tươi sáng ấy chính là thông điệp mạnh mẽ, ý nghĩa nhất gửi đến hậu phương: “Con vẫn sống”, đồng thời, cho thấy sự đối nghịch giữa hiện thực tàn khốc và tinh thần quật cường của người lính cách mạng, quả cảm đối diện với cái chết bằng niềm tin tất thắng.

Đây cũng là chi tiết khép lại hành trình 81 ngày đêm khốc liệt, gợi nhớ một thời hào hùng, khi ánh sáng của niềm tin soi đường cho cả dân tộc trong những tháng ngày tăm tối, hun đúc ý chí quật cường, hướng tới độc lập.

Ông Lê Xuân Chinh, nhân vật chính trong bức ảnh chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Việc đoàn phim chọn bức ảnh để khép lại câu chuyện thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh của đồng đội tôi.

Dù chưa được xem, tôi vẫn có thể hình dung những thước phim tái hiện chân thực 81 ngày đêm khốc liệt chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tôi rất mong một ngày sẽ được xem Mưa đỏ để được sống lại những ký ức ấy”.