Ứng dụng thời trang hoài cổ của phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Giữa hàng loạt phim truyền hình Hàn Quốc khai thác đề tài gia đình tài phiệt, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines) nổi lên như một làn gió mới. Bộ phim chạm đến cảm xúc khán giả bằng câu chuyện sâu lắng và đầy nhân văn.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là bộ phim kể về cuộc đời của Oh Ae Sun (diễn viên IU thủ vai), trải dài từ những năm 1950 đến hiện tại.

Ngay khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng giải trí nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt truyện sâu sắc, diễn xuất ấn tượng và bối cảnh đẹp như tranh vẽ.

Không chỉ vậy, bộ phim còn tái hiện lịch sử qua thời trang.

Nhà thiết kế (NTK) Phạm Tâm Anh nhận xét rằng, trang phục của nhân vật nữ chính Oh Ae Sun (IU thủ vai) mang gam màu trung tính, kiểu dáng kín đáo, phản ánh đúng bối cảnh và tính cách nhân vật.

IU đảm nhận hai vai diễn trong bộ phim này. Qua đó, khán giả không chỉ chứng kiến câu chuyện đời của hai vai diễn có quan hệ mẹ - con, mà còn thấy sự chuyển mình của thời trang Hàn Quốc suốt 40 năm, từ thập niên 1960 đến những năm 1990.

Trong bối cảnh Hàn Quốc những năm 1950, khi đất nước này vẫn còn chật vật sau chiến tranh, trang phục của nhân vật Oh Ae Sun phản ánh rõ sự khó khăn của thời kỳ đó.

Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục giản dị, chất liệu thô mộc.

Không chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, trang phục còn khắc họa sâu sắc hoàn cảnh sống và tính cách của Ae Sun, một người phụ nữ mạnh mẽ, chân phương nhưng không kém phần tinh tế.

Tạo hình của Ae Sun khi cô còn là một học sinh cấp ba là vào khoảng năm 1967, nhân vật xuất hiện với bộ đồng phục cotton (vải bông) màu xanh đen với cổ áo hình cánh lớn màu trắng gần giống áo thủy thủ, kèm bảng tên vải.

Kiểu đồng phục này thịnh hành đến đầu thập niên 80, đi cùng với kiểu tóc ngắn chỉ vừa quá tai.

Kiểu đồng phục này bị thay thế vào thập niên 80, cũng là giai đoạn mà Geum Myeong, con gái của Ae Sun (cũng do IU thủ vai) học cấp ba.

Đồng phục mới gồm blazer (áo khoác) với phần cổ áo tiệp màu trang phục, thường là các màu tối như xanh đen hoặc nâu, kèm phụ kiện cà vạt hoặc nơ nhỏ ở cổ. Mái tóc của Geum Myeong cũng được tạo hình kiểu cách hơn so với thời kỳ trước.

Váy cưới của Ae Sun cũng mang đậm dấu ấn của thập niên 1970. Phụ nữ thời đó ưa chuộng váy kiểu phương Tây theo dáng chữ A, cổ cao và tay dài. Cho đến thập niên 1990 và đầu 2000, xu hướng này vẫn tiếp tục.

Cùng với sự xuất hiện của Geum Myeong trên màn ảnh là những chiếc quần denim (vải bò). Kiểu quần này đã xuất hiện và bùng nổ tại Hàn Quốc từ thập niên 1970, nhưng vào phim thì đến khoảng cuối thập niên 80, đầu 90 mới góp mặt.

Kết hợp với denim là những chiếc áo khoác kaki, áo len dệt kim, áo cổ lọ…, thường được phối bằng thủ pháp layering (phân lớp) vừa nhằm giữ ấm, vừa thời trang.

Đối với những người hâm mộ muốn theo đuổi phong cách của Oh Ae Sun nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, NTK Phạm Tâm Anh gợi ý có thể ứng dụng các phom dáng cổ điển như chân váy chữ A kết hợp áo sơ mi cổ điển hoặc những chiếc đầm xòe dài tay mà IU đã mặc trong phim.

NTK cũng lưu ý thêm, để tránh bị lỗi thời, có thể lựa chọn các gam màu trẻ trung theo xu hướng hiện nay như vàng, hồng, tím hoặc những tông màu trung tính an toàn như kem, trắng, nude, đen.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm phụ kiện như giày cao gót, túi xách hay kính mắt sẽ giúp tổng thể trang phục trở nên hiện đại và hợp xu hướng hơn.

Ảnh: Netflix, Instagram IU