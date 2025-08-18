Bà Trần Thị Diễm Trinh giữ chức Bí thư phường Thuận An

Sáng 18/8, Đảng bộ phường Thuận An, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của toàn bộ Đảng trực thuộc phường.

Tham dự Đại hội còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV TPHCM; ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 19 Ban Chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Thuận An, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An (Ảnh: P.V.).

Trong đó, bà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An; ông Phan Thái Sơn làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diễm Trinh nhấn mạnh, Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường An Thạnh, Hưng Định và xã An Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Một doanh nghiệp tặng công trình sáng tuyến đường, vững an ninh cho phường Thuận An trị giá 1,2 tỷ đồng (Ảnh: P.V.).

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định rõ phương hướng, mục tiêu cùng các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường vẫn đoàn kết, nỗ lực, cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 513,978 tỷ đồng, tăng bình quân 21,9%/năm.

Cùng với đó, hạ tầng đô thị được đầu tư mạnh, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, làm diện mạo phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: P.V.).

Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng xanh, hiện đại; bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái, các đặc sản, các ngành nghề tiểu thủ công truyền thống của địa phương phục vụ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng phường Thuận An phát triển văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đề nghị Đảng bộ phường Thuận An cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của phường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh...