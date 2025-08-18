Mỹ - Hàn Quốc tập trận quân sự quy mô lớn

Trực thăng Apache được tập kết tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60km về phía nam, trước cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) vào ngày 17/8 (Ảnh: Yonhap).

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/8 đã bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) thường niên.

Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, dự kiến đến hết ngày 28/8, bao gồm các cuộc tập trận đối phó với các mối đe dọa "thực tế" nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh trên mọi lĩnh vực.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ được huy động cho cuộc tập trận năm nay.

Mặc dù Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức với quy mô tương tự năm ngoái, nhưng khoảng một nửa trong số khoảng 40 cuộc tập trận huấn luyện thực địa sẽ được lùi lại đến tháng 9. Động thái này dường như một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hàn gắn mối quan hệ đang căng thẳng với Triều Tiên.

Trong một tuyên bố ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đã phản đối cuộc tập trận này, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi quyền "tự vệ" của Bình Nhưỡng trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh các cuộc tập trận mùa hè chỉ "mang tính chất phòng thủ".

Cuộc tập trận UFS sẽ được tổ chức cùng với cuộc tập trận phòng thủ dân sự kéo dài 4 ngày đến hết ngày 21/8, huy động khoảng 580.000 người dân và sẽ bao gồm các hoạt động đối phó với các cuộc tấn công từ máy bay không người lái và tấn công mạng.