Thái Lan: Món trứng cuộn cua bị tính 3,2 triệu đồng, cao gấp 3 giá niêm yết

Khách bức xúc vì bị tính giá cao gấp 3 lần so với giá niêm yết trong thực đơn

Một nữ YouTuber sở hữu 1,6 triệu lượt theo dõi sống tại Thái Lan, đang gây xôn xao dư luận khi đăng tải trải nghiệm của mình tại quán ăn đường phố nổi tiếng nhất nhì Bangkok. Đó là quán Raan Jay Fai từ lâu được sao Michelin danh giá.

Vị khách cho biết mới đây đã đưa một người bạn nước ngoài tới thưởng thức món trứng chiên thịt cua trứ danh do bà Jay Fai đứng nấu bếp trực tiếp.

Món trứng cuộn cua trứ danh giúp tiệm bình dân có sao Michelin (Video: Nguồn Foodie).

Trong chia sẻ của mình, cô gái cho biết đã gọi món đúng như trong thực đơn. Cụ thể, mức giá ghi rõ món trứng cuộn cua là 1.500 baht (1,2 triệu đồng). Tuy nhiên, khi thanh toán, hóa đơn lại lên tới 4.000 baht (khoảng 3,6 triệu đồng).

Thấy bất ngờ vì bị tính giá cao gần gấp 3 lần so với con số thực tế, vị khách đã thắc mắc. Nhưng câu trả lời của nhà hàng khiến cô gái thấy bức xúc, không thỏa đáng.

Giá niêm yết trong thực đơn là 1.500 baht, nhưng vị khách bị tính giá 4.000 baht cho món ăn này (Ảnh: Bangkok).

Theo giải thích của nhà hàng, họ đã lấy mức giá cao hơn so với giá trên thực đơn vì sử dụng "loại thịt cua có chất lượng cao hơn".

Vị khách thừa nhận món ăn rất ngon. Phần thịt cua ngọt và chất lượng. Tuy nhiên, mức giá này không hề được ghi trên thực đơn. Cô cũng khẳng định bản thân không gọi suất đặc biệt và không được nhân viên báo trước rằng nhà hàng sẽ sử dụng nguyên liệu thịt cua đắt hơn.

“Nếu nhà hàng muốn tính phí cao hơn cho nguyên liệu cao cấp, điều này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, họ phải ghi rõ trong thực đơn và thông báo trước cho khách”, cô nói.

Chia sẻ của nữ YouTuber đăng tải hôm 15/8, nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí bài viết trên X (trước kia là Twitter) đạt 9 triệu lượt xem chỉ trong vòng 16 giờ, đồng thời thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Món trứng cuộn cua của nhà hàng (Ảnh: Trip).

Đáng nói ở chỗ, quán ăn gây tranh cãi vốn là một trong những quán nổi tiếng nhất nhì thủ đô Bangkok, nằm trên đường Mahachai, quận Phra Nakhon.

Quán được trao 1 sao Michelin vào đầu năm 2018 và giữ vững danh hiệu kể từ đó. Chủ quán, bà Supinya Junsuta, 81 tuổi, cũng nhờ món trứng cuộn cua trứ danh, trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu trong giới ẩm thực.

Thậm chí, bà còn trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên nhân vật chính trong bộ phim tài liệu về chủ đề ẩm thực, ra mắt tại Bangkok hồi tháng 6.

Giới chức vào cuộc, yêu cầu điều tra khẩn cấp

Ngay sau khi bài viết cáo buộc từ nữ YouTuber gây bão, ngày 19/8, Bộ trưởng Thương mại Jatuporn Buruspat đã yêu cầu Cục Thương mại Nội địa (DIT) vào cuộc điều tra.

Ông Jatuporn cho biết đã chỉ đạo DIT kiểm tra nhà hàng của bà Supinya Junsuta, sau vụ việc cơ sở kinh doanh này bị khách tố tính giá món ăn cao gần gấp 3 lần so với giá niêm yết.

“Giá trong thực đơn phải khớp với hóa đơn tính tiền. Thương mại chỉ có thể phát triển bền vững khi khách hàng tin tưởng nhà hàng. Nếu thực khách cảm thấy giá không đúng với niêm yết, họ sẽ mất niềm tin”, Bộ trưởng Jatuporn nhấn mạnh.

Hành động của vị Bộ trưởng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của dư luận Thái Lan. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng, nhà hàng cần thông báo cho khách thay vì tự ý nâng giá. Một số bình luận khác thắc mắc vì sao món trứng cuộn cua có thể bán giá cao đến vậy, đồng thời khẳng định có thể tự làm ở nhà với chi phí rẻ hơn nhiều.

Jay Fai từ lâu đã được coi là “huyền thoại ẩm thực” Thái Lan, nổi tiếng với phong cách nấu ăn tỉ mỉ cùng cặp kính bảo hộ trượt tuyết đặc trưng để che mắt khỏi khói bếp than.

Món ăn gắn liền với tên tuổi bà – trứng chiên cua (kai jeaw poo), là chiếc trứng vàng giòn rụm, bồng bềnh, nhồi đầy thịt cua ngọt. Đây cũng chính là món ăn gây tranh cãi trong vụ việc lần này.