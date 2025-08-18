Ông Võ Văn Hồng làm Bí thư phường đông dân nhất TPHCM

Sáng 18/8, Đảng bộ phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngoài ra, đại hội còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (nguyên Bí thư Thành ủy Dĩ An); ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM (nguyên Bí thư Thành ủy Dĩ An) cùng các lãnh đạo qua nhiều thời kỳ.

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 ủy viên. Trong đó ông Võ Văn Hồng (đứng ở bục phát biểu) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Giai đoạn 2025-2030, phường Dĩ An đặt mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực. Thực hiện các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng phường Dĩ An thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống.

Phường tiếp tục phát triển các dự án chung cư cao tầng, kết hợp phát triển chuỗi tiện ích xã hội (trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, phòng gym) để thay thế dần chợ truyền thống; kiên quyết xử lý tình trạng họp chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, phát biểu báo cáo chính trị tại đại hội. Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Dĩ An, phường An Bình, một phần phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Phường Dĩ An mới rộng 21,375km2, dân số 227.817 và là phường có dân số đông nhất TPHCM sau sáp nhập.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ông Được đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà Đảng bộ, nhân dân phường Dĩ An đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch UBND TPHCM cũng đưa ra nhiều gợi ý, chỉ đạo để phường Dĩ An thực hiện và phát triển.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.