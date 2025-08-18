Iraq khai quật hố chôn tập thể nghi có ít nhất 4.000 nạn nhân của IS

Công nhân đã bắt đầu khai quật hài cốt nạn nhân trong một hố chôn tập thể gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq (Ảnh: AFP).

Hố chôn này nằm gần thành phố Mosul, giám đốc dự án Ahmed al-Assadi cho biết hôm 17/8. Giai đoạn đầu, khởi động từ ngày 10/8, bao gồm việc khai quật bề mặt tại khu vực Khasfa, ông nói.

Một nhà báo AFP tới thăm hiện trường ở miền Bắc Iraq cuối tuần qua cho biết nhóm khai quật đã tìm thấy các hộp sọ người bị chôn vùi trong cát.

Khasfa nằm gần Mosul, nơi IS từng thiết lập “thủ phủ” của cái gọi là “vương quốc Hồi giáo tự xưng” trước khi bị đánh bại tại Iraq vào cuối năm 2017.

Ông Assadi nói rằng không có số liệu chính xác về số nạn nhân bị chôn cất tại địa điểm này, vốn là một trong hàng chục hố chôn tập thể IS để lại ở Iraq, nhưng một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2018 cho biết Khasfa có thể là hố chôn lớn nhất cả nước.

Ước tính chính thức cho rằng có ít nhất khoảng 4.000 thi thể bị chôn tại đây, và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Giám đốc dự án cho biết các nạn nhân bao gồm “binh sĩ bị IS xử tử”, thành viên cộng đồng thiểu số Yazidi và cư dân Mosul.

Việc khai quật thi thể tại Khasfa đặc biệt khó khăn vì mạch nước ngầm có chứa lưu huỳnh khiến đất rất xốp, ông Assadi nói. Nước này có thể cũng đã bào mòn hài cốt, khiến việc xác định danh tính bằng DNA thêm phần phức tạp, ông cho hay.

Ông Assadi nói rằng, cần có thêm các nghiên cứu trước khi nhóm của ông có thể đào sâu hơn và khai quật thi thể tại địa điểm này, một hố sụt có độ sâu khoảng 150m và rộng 110m.

Giới chức Iraq cho biết đây là hiện trường của “một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất” do IS thực hiện, khi những kẻ khủng bố xử tử 280 người chỉ trong một ngày năm 2016, với nhiều người trong số đó là nhân viên Bộ Nội vụ.

Trong cuộc tấn công chớp nhoáng bắt đầu từ năm 2014, IS chiếm giữ một phần lãnh thổ Iraq và quốc gia láng giềng Syria, áp đặt các luật lệ Hồi giáo một cách hà khắc, cực đoan, đồng thời gây ra hàng loạt tội ác.

Liên hợp quốc ước tính các phần tử khủng bố có thể đã để lại hơn 200 hố chôn tập thể có thể chứa tới 12.000 thi thể nạn nhân.