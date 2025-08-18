Ca sĩ Lynk Lee khoe dáng gợi cảm, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Mới đây, một người bạn đăng ảnh chụp cùng Lynk Lee tại Tuần lễ thời trang cưới (Vietnam Wedding Week 2025) kèm chia sẻ: "Hai chị em đi coi show cưới, mong ngày nhận được thiệp mời của Lynk Lee". Điều này làm khán giả đặt nghi vấn ca sĩ sắp lên xe hoa.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện vào cuối tuần qua, Lynk Lee diện chiếc váy trắng ôm sát, khoe vóc dáng cân đối. Nhan sắc của người đẹp chuyển giới được khen ngợi ngày càng thăng hạng với những đường nét mềm mại, nữ tính.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lynk Lee cho biết, cô rất thích xem các bộ sưu tập cưới và mong sau này mình cũng sẽ được trở thành một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc.

Sau khi chuyển giới, ca sĩ tích cực lấn sân sang lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện trong các show diễn của các nhà thiết kế tên tuổi, tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam)...

Giữa năm 2023, Lynk Lee lần đầu tiết lộ đã có bạn trai cũng là mối tình đầu tiên của cô. Ca sĩ tiết lộ "nửa kia" không làm nghệ thuật và cũng không phải doanh nhân. Tuy nhiên, ca sĩ giữ kín danh tính của anh.

Bên cạnh Lynk Lee, thảm đỏ của sự kiện này còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Trà Ngọc Hằng, Huỳnh Hồng Loan, Mimi Lưu, Corbin K…

Mở màn tuần lễ thời trang là bộ sưu tập "Mono Echo" của nhà thiết kế Trương Thanh Hải, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kiến trúc châu Âu với bố cục đối xứng, kỹ thuật dựng phom 3D tinh xảo.

Bộ sưu tập "Hương trà giao thoa", lấy cảm hứng từ hoa trà với những thiết kế hướng tới sự nhẹ nhàng, tinh tế.

Khép lại tuần lễ thời trang, nhà thiết kế Phương Linh mang đến 38 thiết kế mới. Lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần, các mẫu váy được chế tác thủ công từ ren tơ, voan mây, pha lê, đá quý... kể nên câu chuyện tình yêu qua từng lớp vải. Mỗi mẫu váy được chế tác tỉ mỉ trong hàng trăm giờ bởi đội ngũ thợ thủ công.

Lynk Lee (tên thật là Tô Mạnh Linh, SN 1988) từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc gắn liền tuổi học trò như Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Bên cạnh đó, cô cũng được yêu mến khi kết hợp với rapper Đen trong chuỗi Rapcoustic. Đến giữa năm 2020, cô công khai hành trình chuyển giới, thực hiện phẫu thuật dây thanh quản.

Ảnh: Ban tổ chức