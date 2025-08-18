“Người cơ bắp” Kim Jong Kook kết hôn ở tuổi 49, giữ bí mật về cô dâu

Phía công ty cho biết: “Việc bắt đầu một hành trình mới trong năm kỷ niệm 30 năm từ khi gia nhập làng giải trí của Kim Jong Kook thật sự rất đặc biệt. Chúng tôi mong rằng, nhiều người sẽ gửi đến anh ấy lời chúc mừng và ủng hộ bằng tấm lòng ấm áp”.

Kim Jong Kook thông báo kết hôn ở tuổi 49 (Ảnh: Chosun).

Kim Jong Kook cũng chia sẻ trong hội nhóm dành cho người hâm mộ: “Tôi luôn nghĩ, đến một ngày, mình sẽ phải đăng một điều gì đó như thế này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nhưng giờ đây khi nó thực sự đến, tôi có một chút hồi hộp.

Gửi đến những người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ và sát cánh bên tôi trong suốt thời gian dài, tôi muốn là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết. Tôi sắp kết hôn”.

Được biết, khách mời của tiệc cưới là bạn bè và người thân hai bên gia đình. Đại diện công ty quản lý cho biết, tài tử 49 tuổi sẽ tiếp tục các hoạt động âm nhạc sau khi lập gia đình.

Hiện tại, anh tích cực chuẩn bị ra mắt album kỷ niệm 30 năm gia nhập làng giải trí và tổ chức buổi trình diễn kỷ niệm vào tháng 10 tới.

Để bảo vệ bạn đời, Kim Jong Kook không tiết lộ kế hoạch chi tiết về hôn lễ nhưng một nguồn tin thân cận cho hay, sự kiện sẽ diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) trong tương lai gần.

Quyết định lập gia đình của Kim Jong Kook ở tuổi 49 khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây anh chưa từng tiết lộ về chuyện hò hẹn, yêu đương.

Trong những năm qua, Kim Jong Kook vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nghệ sĩ nữ. Anh thường xuyên bị ghép đôi cùng những đồng nghiệp thân thiết như Yoon Eun Hye và Song Ji Hyo.

Kim Jong Kook sở hữu thân hình vạm vỡ ấn tượng (Ảnh: Instagram).

Kim Jong Kook (SN 1976) được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc. Năm 1995, anh bắt đầu gia nhập ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên nhóm nhạc Turbo và trở nên nổi tiếng.

Anh được xem là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn vào thập niên 1995-2000. Sau đó, nhóm tuyên bố giải tán do bất đồng quan điểm, khiến khán giả tiếc nuối.

Kể từ năm 2001, Kim Jong Kook chuyển hướng phát triển sự nghiệp solo (cá nhân) với dòng nhạc pop và anh gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc.

Từ năm 2003, Kim Jong Kook tiếp tục thử sức trong các chương trình truyền hình giải trí Hàn Quốc khi trở thành thành viên cố định của Running Man, một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc có lượt xem ấn tượng.

Nhờ chương trình truyền hình này, Kim Jong Kook cũng được yêu thích tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Kim Jong Kook được khán giả Việt đặt biệt danh "Người năng lực" hay "Người cơ bắp" nhờ sở hữu thân hình vạm vỡ.

Ngôi sao 49 tuổi từng góp mặt trong vai trò khách mời của Running Man Vietnam vào năm 2021.