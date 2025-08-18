Tổng Bí thư trực tiếp trao huy hiệu đảng và những thẻ đảng mẫu mới đầu tiên

Sáng 18/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm và 80 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Đỗ Viết Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

3 đảng viên được Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: ông Hoàng Phát Hiền, nguyên chuyên viên Ban Tài chính Quản trị Trung ương; ông Đỗ Viết Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam; ông Nguyễn Anh, nguyên Vụ trưởng Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Trung ương.

Đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là ông Nguyễn Quý Hòa, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Sau đó, Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trao thẻ đảng viên mẫu mới đầu tiên cho 42 đảng viên nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Phát Hiền, nguyên chuyên viên Ban Tài chính Quản trị Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là những thẻ đảng mẫu mới đầu tiên được trao cho các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đợt đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng lần này.

Trước đó, hôm 8/8, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị về đổi thẻ đảng viên. Thẻ đảng viên mẫu mới là thẻ gắn chip.

Theo Ban Bí thư, đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Ban Bí thư yêu cầu việc đổi thẻ đảng viên phải được tiến hành bài bản, khoa học, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy định của Trung ương và các thủ tục đổi, phát, bảo quản thẻ.

Theo chỉ thị của Ban Bí thư, thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao những thẻ đảng viên mẫu mới đầu tiên cho các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: TTXVN).

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu mẫu thẻ đảng viên mới. Việc đổi thẻ phải hoàn thành trước 2/9, theo yêu cầu của Ban Bí thư.

Ban Bí thư giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tham mưu, triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực dữ liệu lưu trữ trong chip của thẻ đảng viên; phối hợp triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp chứng thư số cho Ban Tổ chức Trung ương phục vụ ký số, phát hành và kiểm tra thẻ đảng viên có gắn chip.