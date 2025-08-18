Vợ kém 50 tuổi của danh họa Trung Quốc đang mất tích bí ẩn là ai?

Những ngày qua, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ, Từ Manh, mất tích bí ẩn.

Theo con gái của Phạm Tăng, cô đã không thể liên lạc được với cha từ tháng 7. Cô hiện rất lo lắng cho sự an toàn của cha vì ông vốn đã bước vào tuổi 87, sức khỏe không còn tốt.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ, Từ Manh (Ảnh: Sohu).

Ngay khi thông tin này được đăng tải, nghi vấn về việc Từ Manh mất tích cùng gia tài lớn của chồng cũng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Theo một số nguồn tin, Từ Manh được cho là đã biến mất cùng số tiền bán tranh chữ và cổ vật của chồng, ước tính 2 tỷ NDT (khoảng 7.300 tỷ đồng). Con gái của danh họa Trung Quốc cho biết, cô cũng không thể liên lạc với mẹ kế.

Cái tên Từ Manh được nhiều cư dân mạng tìm kiếm trong những ngày qua. Trước khi là vợ của Phạm Tăng, Từ Manh chỉ là một MC vô danh. Cuộc hôn nhân lệch 50 tuổi giữa hai người từng khiến họ trở thành tâm điểm dư luận Trung Quốc vào năm 2024.

Theo nhiều nguồn tin trên Weibo và Douyin, vào năm 2021, Từ Manh được cho là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ về ngoại hình, làm lại sơ yếu lý lịch và theo đuổi công việc người dẫn chương trình về ô tô.

Thời điểm đó, cô sống trong một căn hộ cho thuê và bất ngờ được Phạm Trung Đạt - con trai riêng của Phạm Tăng - đưa vào nhà họ Phạm với danh nghĩa “người chăm sóc”.

Từ Manh khi còn là MC cho các chương trình về ô tô (Ảnh: Sohu).

Một thời gian sau khi người vợ thứ 3 của Phạm Tăng mất, Từ Manh nhanh chóng trở thành tình nhân rồi kết hôn với Phạm Tăng vào tháng 4/2024. Thông tin về cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức được gia đình công bố vào năm ngoái.

Trong thông báo kết hôn lần thứ 4 với người vợ kém 50 tuổi, danh họa Trung Quốc viết: “Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”.

Phạm Tăng cho biết, khi người vợ thứ 3 qua đời vào năm 2021, ông bị tai biến nhẹ và không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh đã yêu thương, chăm sóc tận tình, giúp danh họa bình phục cả thể chất và tinh thần.

Hai người còn có sự đồng điệu trong tâm hồn và đam mê nghệ thuật. Một người quen của Từ Manh tiết lộ, cựu MC hiểu những thói quen của Phạm Tăng trong việc sáng tác hội họa và thư pháp, giữ vai trò trợ lý cho chồng từ khi kết hôn.

Sau khi trở thành vợ của danh họa Trung Quốc, Từ Manh xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông. Cô được mô tả là người vợ ngoan, tận tình hậu thuẫn chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Từ Manh được giới thiệu vào gia đình Phạm Tăng với vai trò người chăm sóc trước khi trở thành vợ thứ 4 của danh họa Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trong những bức ảnh trên mạng, Từ Manh luôn xuất hiện trong hình ảnh dịu dàng, kề cận bên danh họa tuổi cao sức yếu.

Theo con gái của Phạm Tăng, thời gian gần đây, sức khỏe của danh họa ngày càng kém. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Do không thể quản lý được tài sản, Phạm Tăng đã trao toàn quyền cho vợ phụ trách.

Con gái của Phạm Tăng cho hay, thời gian trước, cô thường liên lạc với Từ Manh để nắm được tình hình của cha nhưng gần đây, Từ Manh không còn giao tiếp với cô.

Phạm Tăng và Từ Manh biến mất từ đầu tháng 8 đến nay. Nhà riêng của danh họa - dinh thự Bích Thủy Trang tại Trung Quốc - bị dọn trống, người thân và học trò không thể liên hệ được.

Phạm Tăng từng chia sẻ, Từ Manh giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống và công việc (Ảnh: Sina).

Trong 2 năm qua, Từ Manh bị tố đã bán đi nhiều bộ sưu tập của chồng với mức chiết khấu lên đến 30%, bỏ túi riêng khoảng 2 tỷ NDT (khoảng 7.300 tỷ đồng). Hiện tại, phía Phạm Tăng và Từ Manh chưa có bất kỳ chia sẻ nào.

Phạm Tăng sinh ra ở Giang Tô (Trung Quốc) và được mệnh danh là "bậc thầy hội họa" của nước này. Ông đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu.

Tác phẩm thư pháp và hội họa của Phạm Tăng được nhiều phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật quốc tế sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá cao ngất ngưởng, nhiều bức lên tới hàng triệu USD.

Phạm Tăng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là nhà thơ, vợ thứ 2 là họa sĩ. Người vợ thứ 3 của ông là họa sĩ Trương Quế Vân, bà qua đời vào năm 2021. Ba năm sau khi vợ mất, Phạm Tăng tái hôn với Từ Manh.