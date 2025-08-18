Lý do hàng loạt trường ở TPHCM lùi giờ vào học

Trước khi bước vào năm học mới, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM đã nhận được thông tin từ phía nhà trường về việc lùi thời gian vào học buổi sáng trễ hơn 30 phút so với trước đây.

Thời gian biểu năm học 2025-2026 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM lùi thời gian vào học 30 phút so với các năm trước (Ảnh: Đ.Đ).

Năm học mới này, thời gian chính thức vào học của trường sẽ bắt đầu vào 7h30 phút sáng và kết thúc lúc 16h chiều. Học sinh sẽ học 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều. Các năm học trước, học sinh trường này bắt đầu vào học lúc 7h sáng.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cho biết, các năm học trước việc dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện tối đa 8 tiết/ngày nhưng từ năm học 2025-2026, thời lượng dạy tối đa 2 buổi/ngày tối đa chỉ còn 7 tiết.

Việc điều chỉnh vào học muộn hơn trước đây 30 phút như trên để phù hợp với quy định mới về dạy 2 buổi/ngày. Việc điều chỉnh này cũng giúp cho phụ huynh và học sinh thư thả hơn vào mỗi buổi sáng trong việc đưa đón con cái; các em có thêm thời gian ăn sáng, tránh cập rập khi phải đi học quá sớm.

Bà Trương Thị Bích Thuỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, TPHCM thông tin nhà trường cũng đang nghiên cứu giờ học theo lịch buổi sáng 4 tiết, chiều 3 tiết theo quy định mới về dạy học 2 buổi/ngày và không quá 7 tiết/ngày.

Tại Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), thay cho giờ vào học lúc 7h15 phút như trước, năm học này tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 và ra về lúc 16 giờ 25 phút đối với khối 6, 7 và 16 giờ 35 phút đối với khối 8, 9.

Việc điều chỉnh này do số tiết học 2 buổi/ngày chỉ còn 7 tiết/ngày. Bên cạnh đó, thời gian học sinh ra chơi, ăn và nghỉ trưa tại trường cũng được điều chỉnh với thời lượng dài hơn trước. Thời gian để học sinh vui, ăn trưa, nghỉ trưa sẽ thoải mái hơn và các em không phải ra về quá sớm để thuận lợi cho việc đưa đón của gia đình.

Theo công văn 4567 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 5/8 về hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông, các trường tiểu học, THCS, THPT dạy không quá 7 tiết/ngày.

Để phù hợp với việc tổ chức dạy học 7 tiết/ngày, nhiều trường học ở TPHCM đã điều chỉnh thời gian biểu theo hướng lùi thời gian vào lớp trễ hơn 15-30 phút so với trước, giãn thời gian ra chơi, giờ nghỉ trưa cho các em.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số trường vẫn đang giữ nguyên giờ vào học như trước, chờ hướng dẫn về việc thực hiện 2 buổi/ngày chính thức từ Sở rồi mới "chốt" phương án điều chỉnh giờ học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, sắp tới Sở GD&ĐT TPHCM sẽ ban hành hướng dẫn mới về giờ vào học cho học sinh toàn thành phố năm học 2025-2026 theo từng bậc học, để phù hợp với quy định dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT và điều kiện đặc thù của TPHCM.

Với thời lượng không quá 7 tiết/ngày khi dạy học 2 buổi/ngày ở cả 3 bậc học từ tiểu học, THCS, THPT từ năm học 2025-2026, quy định thời gian vào học mới của Sở sẽ hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh trong đưa đón, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng thời cũng tạo sự chủ động cho nhà trường trong tổ chức hoạt động giáo dục; giảm ùn tắc giao thông theo khu vực, địa bàn.

Cuối năm 2022, trước phản ánh về việc học sinh thành phố vào học quá sớm làm học sinh thiếu ngủ, không kịp ăn sáng hoặc ăn tạm bợ khi đang di chuyển trên đường cùng lời cảnh báo những nguy cơ về sức khoẻ học đường đi kèm, Sở GD&ĐT TPHCM đã từng ban hành văn bản điều chỉnh lùi thời gian vào học đối với học sinh tất cả các bậc học.

Cuối năm 2022, Sở GD&ĐT TPHCM từng điều chỉnh lùi thời gian vào học trước tình trạng học sinh phải đi học quá sớm (Ảnh: Quang Ninh).

Theo đó, học sinh mầm non và tiểu học sẽ bắt đầu giờ học sớm nhất lúc 7h30, THCS sớm nhất lúc 7h15 và THPT sớm nhất lúc 7h.