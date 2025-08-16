Trước khi lộ ảnh bế con với Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu làm gì suốt 2 năm qua?

Mới đây, đoạn clip được cho là ghi lại cảnh rapper Đen và ca sĩ Hoàng Thùy Linh xuất hiện ở quê nhà Tam Đảo (Phú Thọ) thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong video, cả hai bế hai em bé ra vào khuôn viên vườn nhà.

Trước đó, rapper Đen và ca sĩ Hoàng Thùy Linh từng vướng nghi vấn đã làm lễ ăn hỏi và có con chung nên hình ảnh này càng khiến nhiều người cho rằng tin đồn là thật.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu ở hậu trường một đêm nhạc tại Hà Nội ngày 9/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Suốt hai năm qua, dù đồn đoán liên tục xuất hiện, cả rapper Đen lẫn ca sĩ Hoàng Thùy Linh vẫn giữ im lặng. Không chỉ kín tiếng đời tư, sự nghiệp âm nhạc của hai nghệ sĩ cũng có nhiều thay đổi.

Trong khi Hoàng Thùy Linh gần như "ở ẩn" suốt 1 năm, âm nhạc của Đen Vâu trong giai đoạn này cũng có dấu hiệu chững lại. Nam rapper vẫn đều đặn đi diễn và ra mắt sản phẩm mới, nhưng sức hút so với thời kỳ đỉnh cao đã giảm rõ rệt.

Đầu năm nay, Đen Vâu phát hành ca khúc Vị nhà mang âm hưởng truyền thống, kết hợp nhạc cụ dân tộc với lời rap đậm chất tự sự. Phần ca từ nói về nỗi niềm của người xa quê, giúp sản phẩm nhận phản ứng tích cực.

Sau hơn 6 tháng, MV đạt hơn 13 triệu lượt xem, con số khả quan nhưng chưa đủ tạo "bùng nổ" như những bản hit trước.

MV "Lãng đãng" không tạo được sự bùng nổ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngày 29/7 vừa qua, Đen Vâu tiếp tục tung MV Lãng đãng. Tiếp tục theo đuổi thể loại rap melody (giai điệu) mộc mạc, sản phẩm là những chiêm nghiệm của anh trên hành trình tìm sự bình yên. MV ghi hình tại Vườn quốc gia Cúc Phương và Tam Đảo, mang hình ảnh giản dị, giàu chất thơ.

Tuy vậy, sau hơn hai tuần, MV mới đạt khoảng 2,3 triệu lượt xem, mức khiêm tốn với một nghệ sĩ hạng A.

Điểm chung của hai ca khúc phát hành trong năm nay của rapper Đen là sự mộc mạc và gần gũi, phản ánh tâm trạng lạc quan, nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá rằng, so với những tác phẩm gai góc, mạnh mẽ ngày trước, màu sắc âm nhạc hiện tại được cho là thiếu sự đột phá, đi vào lối mòn với phong cách quen thuộc, dẫn đến sức lan tỏa giảm.

Bù lại, Đen Vâu vẫn giữ tần suất biểu diễn ổn định, thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa, lịch sử. Hình ảnh một rapper giản dị, hướng tới giá trị nhân văn giúp anh luôn có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ, dù không còn thống trị các bảng xếp hạng như trước.

Thỉnh thoảng, nam rapper nhận lời góp mặt trong các đêm nhạc của đồng nghiệp, ghi điểm bởi phong cách trình diễn mộc mạc, cách nói chuyện duyên dáng.

Nam rapper tham gia nhiều dự án cộng đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trái ngược với âm nhạc trầm lắng, đời tư của Đen Vâu lại là chủ đề nóng trong 2 năm qua. Từ sau những màn kết hợp ăn ý với Hoàng Thùy Linh, cặp đôi liên tục vướng tin đồn hẹn hò và có con chung. Tuy nhiên, nam rapper hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân.

Lần hiếm hoi chia sẻ, anh viết: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát.

Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực… Đen hứa sẽ là người đầu tiên chia sẻ thành thật khi đã suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại, tôi dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả".