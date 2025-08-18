Mũi trưởng Long tái xuất "Sao nhập ngũ", ngoại hình khác lạ gây chú ý

Mới đây, đoạn trailer giới thiệu tập 3 chương trình Sao nhập ngũ 2025 nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong video, Mũi trưởng Long (Thiếu tá Nguyễn Việt Long) - người chỉ huy từng gây sốt ở chương trình năm 2020 - trở lại với vai trò huấn luyện.

Thiếu tá Nguyễn Việt Long (Mũi trưởng Long) trở lại trong "Sao nhập ngũ 2025" (Ảnh: Chụp màn hình).

Lần tái xuất này, Mũi trưởng Long xuất hiện với ngoại hình có phần khác lạ so với trước đây. Nhiều khán giả cho biết, họ không nhận ra vị chỉ huy năm nào. Một số khác nhận xét đồng chí Nguyễn Việt Long tuy có phần tăng cân nhưng nụ cười tươi thân thiện vẫn không thay đổi.

Đoạn video cũng hé lộ tình huống Diệu Nhi xúc động, liên tục cúi gằm mặt. Chương trình cho rằng nữ diễn viên "cảm xúc trào dâng" vì gặp lại Mũi trưởng Long.

Diệu Nhi có biểu cảm gây chú ý trong tình huống gặp lại Mũi trưởng Long (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, sau khi đoạn video lên sóng, diễn viên Diệu Nhi đã đính chính trong kênh giao lưu với người hâm mộ về trải nghiệm gặp lại Mũi trưởng Long.

"Sự thật là trong tập này mình có khóc vì chứng kiến các đồng chí binh chủng đặc công thực hiện nhiệm vụ quá xúc động. Còn khi Mũi trưởng Long xuất hiện, hình ảnh này khác với năm 2020 nên mình suýt bật cười, phải cúi mặt nín cười, thành ra có biểu cảm như vậy.

Gặp Mũi trưởng Long rất vui, sao phải khóc. Biên tập chương trình hiểu lầm ý mình rồi", Diệu Nhi giải thích.

Diệu Nhi, Hậu Hoàng cũng nhắn gửi vui đến Mũi trưởng Long rằng anh cần "nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giảm cân".

"Hình bóng ấy bây giờ thay đổi nhiều quá. Lâu rồi mới gặp lại, Mũi trưởng Long của chúng tôi dạo này hơi mũm mĩm", Hậu Hoàng nói.

Diệu Nhi từng được Mũi trưởng Long huấn luyện tại "Sao nhập ngũ 2020" (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại Sao nhập ngũ 2020, Mũi trưởng Long là một trong những nhân vật được khán giả yêu thích. Anh từng chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9, huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm: Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Những mùa sau này, Mũi trưởng Long cho biết anh gặp khó khăn về cân nặng do điều trị chấn thương. Hiện tại, Thiếu tá Nguyễn Việt Long là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công.

Tập 3 Sao nhập ngũ chính thức lên sóng tối 20/8.