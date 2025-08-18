Trung tâm dữ liệu âm thầm vật lộn với chi phí khổng lồ từ AI

Các trung tâm dữ liệu đang tiêu tốn lượng năng lượng khổng lồ (Ảnh: CNBC).

Đó chính là năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Một minh chứng rõ nét cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này đang hiện hữu ở bang Johor (Malaysia), nơi đã lặng lẽ vươn lên thành một trong những trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Tọa lạc tại mũi phía nam của Malaysia, bang Johor với 4 triệu dân đã trở thành thỏi nam châm thu hút hàng tỷ đô la đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.

Các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft và ByteDance đều đã đổ bộ, bị hấp dẫn bởi nguồn đất đai và tài nguyên giá rẻ, vị trí chiến lược gần trung tâm tài chính Singapore và các chính sách ưu đãi của chính phủ.

Làn sóng đầu tư này đã mang lại việc làm và cơ hội kinh tế không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển vũ bão đó là những dấu hiệu đáng báo động cho thấy ngành công nghiệp này đang đẩy các giới hạn về năng lượng và tài nguyên của bang đến điểm giới hạn.

Cơn khát năng lượng và nước

Theo công ty nghiên cứu thị trường DC Byte, dù công suất trung tâm dữ liệu hiện tại của Johor là khoảng 580 megawatt (MW), tổng công suất dự kiến trong tương lai có thể gấp gần mười lần con số đó.

Để dễ hình dung, lượng điện năng này đủ để cung cấp cho 5,7 triệu hộ gia đình mỗi giờ.

Trên quy mô quốc gia, bức tranh còn đáng lo ngại hơn. Ngân hàng đầu tư Kenanga Berhad dự báo đến năm 2035, mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu tại Malaysia sẽ chiếm tới 20% tổng công suất phát điện của cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu này, Malaysia có kế hoạch bổ sung từ 6 đến 8 gigawatt điện chạy bằng khí đốt.

Dù được xem là sạch hơn than đá, khí đốt vẫn là nhiên liệu hóa thạch, và sự phụ thuộc vào nó có thể cản trở mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của quốc gia này.

Thách thức không chỉ dừng lại ở năng lượng. Nước, yếu tố sống còn để làm mát hàng triệu máy chủ và ngăn ngừa quá nhiệt, cũng đang bị tiêu thụ với tốc độ chóng mặt.

Ước tính, một trung tâm dữ liệu 100MW trung bình "uống" khoảng 4,2 triệu lít nước mỗi ngày - tương đương lượng nước sinh hoạt của hàng nghìn người dân. Điều này tạo ra một áp lực cực lớn lên Johor, một khu vực vốn đã phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung và phụ thuộc một phần vào nước đã qua xử lý từ Singapore.

Vấn đề toàn cầu

Câu chuyện của Johor chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn trên toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu là xương sống của thế giới kỹ thuật số và sự bùng nổ của AI tạo sinh đã đẩy nhu cầu về chúng lên một tầm cao chưa từng có.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) báo cáo, chỉ riêng trong năm 2023, lượng điện mà các trung tâm dữ liệu toàn cầu tiêu thụ đã ngang bằng với cả Đức và Pháp cộng lại.

Một số nhà nghiên cứu còn ước tính rằng đến năm 2027, cơ sở hạ tầng phục vụ AI có thể tiêu thụ lượng nước gấp 4-6 lần so với cả nước Đan Mạch.

Trước áp lực này, các quốc gia đang có những phản ứng trái chiều. Tại Mỹ, thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, chính quyền đang tìm cách hợp lý hóa việc cấp phép và nới lỏng các quy định về môi trường để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á lại tỏ ra thận trọng hơn.

Vào năm 2019, Singapore đã áp đặt lệnh tạm dừng ba năm đối với các trung tâm dữ liệu mới để kìm hãm việc sử dụng điện và nước. Chính động thái này đã vô tình thúc đẩy ngành công nghiệp chuyển hướng sang Johor. Giờ đây, đến lượt Malaysia phải tìm cách kiểm soát.

Đi tìm giải pháp bền vững

Chính phủ Malaysia đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng. Kế hoạch ra mắt "Khung trung tâm dữ liệu bền vững" vào tháng 10 tới là một bước đi quan trọng.

Các dự án năng lượng tái tạo đang được đẩy mạnh và tiềm năng của năng lượng hạt nhân cũng được xem xét. Về vấn đề nước, chính phủ đã áp giá nước cao hơn cho các trung tâm dữ liệu và khuyến khích ngành này chuyển sang sử dụng nước thải tái chế.

Tuy nhiên, khi các quốc gia siết chặt quy định, ngành công nghiệp có thể lại tiếp tục di chuyển đến những thị trường ít được quản lý hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tiêu chuẩn và luật pháp toàn cầu.

Theo chuyên gia Jonathan Koomey, nhà nghiên cứu hàng đầu về tác động của công nghệ đối với môi trường: “Chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cách sử dụng AI và có quyết tâm theo đuổi mục tiêu bảo vệ môi trường hay không".

Ông cho rằng các công ty AI không có lý do gì để không dùng năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu của mình và không thể viện cớ "cần phát triển AI khẩn cấp" để hy sinh các mục tiêu về khí hậu.

Cuộc cách mạng AI đang định hình lại tương lai, nhưng cái giá phải trả cho hành tinh này đòi hỏi một sự lựa chọn khôn ngoan và có trách nhiệm ngay từ bây giờ.