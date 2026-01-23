Từ chuyện tình cổ tích đến “đế chế Beckham” đáng giá hàng tỷ USD

Cựu danh thủ người Anh David Beckham và vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - kết hôn từ năm 1999. Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của họ được xem là hình mẫu lý tưởng của giới giải trí, song cũng không ít lần đối mặt với sóng gió và khủng hoảng.

Tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên

David Beckham và Victoria gặp nhau lần đầu vào năm 1997 tại một sự kiện sau trận đấu. Khi ấy, David đang trên đà gây dựng sự nghiệp, còn Victoria đã là ngôi sao toàn cầu với nhóm nhạc Spice Girls. Victoria từng thừa nhận cô “trúng tiếng sét ái tình” ngay từ lần đầu gặp David vì nụ cười cuốn hút của anh.

Về phần mình, David cho biết anh đã ngưỡng mộ Victoria từ lâu. Khoảnh khắc anh vẫy tay chào cô từ quầy bar, David tin rằng đó là người phụ nữ anh muốn gắn bó cả đời. Dù không đủ can đảm xin số điện thoại, David sau đó vẫn có được liên lạc nhờ Victoria chủ động ghi lại thông tin và gửi cho anh.

David Beckham và Victoria Bekcham là cặp đôi đáng mơ ước của làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty).

Hai người nhanh chóng hẹn hò, cố gắng giữ kín mối quan hệ nhưng sớm bị giới săn ảnh phát hiện. Cuối cùng, họ quyết định công khai tình yêu và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất giới giải trí quốc tế.

Năm 1998, David cầu hôn Victoria bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 85.000 USD. Sau khi con trai cả Brooklyn chào đời, cả hai tổ chức một đám cưới xa hoa vào năm 1999, được coi là một trong những hôn lễ đắt đỏ nhất thế giới thời điểm đó.

Gia đình Beckham sau đó lần lượt đón thêm các con: Romeo (2002), Cruz (2005) và cô con gái út Harper Seven (2011).

Bê bối ngoại tình và giai đoạn đen tối nhất

Năm 2004, cuộc hôn nhân trong mơ của nhà Beckham đứng trước thử thách lớn khi David vướng bê bối ngoại tình trong thời gian thi đấu cho Real Madrid. Truyền thông Anh khẳng định David có quan hệ với trợ lý Rebecca Loos. Dù David phủ nhận, Rebecca sau đó công khai xác nhận mối quan hệ này, khiến dư luận dậy sóng.

Ngoài Rebecca Loos, David còn từng bị đồn có quan hệ ngoài luồng với người mẫu Sarah Marbeck và một số phụ nữ khác. Tuy nhiên, tất cả những ồn ào này dần lắng xuống theo thời gian.

Bê bối ngoại tình của David với nữ trợ lý Rebecca Loos từng suýt khiến cuộc hôn nhân đẹp của David và Victoria đổ vỡ (Ảnh: DM).

Trong loạt phim tài liệu Beckham phát sóng trên Netflix năm 2023, David lần đầu thẳng thắn thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân. Anh mô tả khoảng thời gian ấy là “đau đớn”, “cô độc”, khi cả hai cảm giác như bị cả thế giới quay lưng.

Trong phim, Victoria Beckham cũng chia sẻ cảm xúc của mình, gọi đây là “khoảng thời gian bất hạnh nhất” trong cuộc đời cô. Nhà thiết kế thời trang thừa nhận từng cảm thấy tổn thương sâu sắc và khó khăn trong việc duy trì niềm tin vào hôn nhân.

Dù không đi sâu vào chi tiết cáo buộc, David Beckham nhấn mạnh rằng chính gia đình là lý do khiến cả hai quyết định vượt qua khủng hoảng. Anh cho biết họ đã lựa chọn ở bên nhau, cùng nỗ lực bảo vệ các con và xây dựng lại mối quan hệ sau biến cố.

Con cái là động lực giúp David và Victoria vượt qua sóng gió hôn nhân (Ảnh: Getty).

Trong cuộc trò chuyện vào cuối năm ngoái, nhà thiết kế người Anh từng đề cập tới sóng gió lớn nhất với gia đình cô: “Chúng tôi nói về chuyện này vì chúng tôi vừa kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Người ta từng bảo hôn nhân của chúng tôi sẽ không bền, nhưng đã 26 năm rồi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, nhưng luôn đứng bên nhau và vượt qua mọi sóng gió”.

Gia đình kiểu mẫu khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Vượt qua nhiều thử thách, vợ chồng David và Victoria Beckham đã bảo vệ thành công cuộc hôn nhân của mình, dù luôn sống trong tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Hình ảnh hai vợ chồng quây quần bên 4 người con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, gắn bó khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Gia đình 6 người của nhà Beckham từ lâu được xem là hình mẫu lý tưởng, nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ cũng như giới đồng nghiệp.

David và Victoria luôn tự hào về gia đình mạnh mẽ và hạnh phúc của họ (Ảnh: Instagram).

David Beckham từng thừa nhận anh rất ngưỡng mộ và biết ơn vợ. Victoria là người âm thầm đứng sau những thành công trong sự nghiệp của anh, chấp nhận gác lại đam mê cá nhân để sinh con và chăm sóc gia đình trong suốt những năm tháng anh thi đấu đỉnh cao.

Khi David giải nghệ, vai trò trong gia đình được hoán đổi. Cựu danh thủ chủ động lùi về hậu phương, đảm nhận việc chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình để Victoria toàn tâm phát triển sự nghiệp kinh doanh và thiết kế thời trang.

Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, David và Victoria luôn tìm được cách phân chia trách nhiệm và chấp nhận hy sinh vì người bạn đời. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, cặp đôi thừa nhận hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, song cả hai đều đặt gia đình làm giá trị cốt lõi.

Chia sẻ vào cuối năm 2025, Victoria Beckham cho biết bí quyết giữ gìn hạnh phúc của họ nằm ở sự gắn kết: “Sáu người chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều khi ở bên nhau”.

Đế chế thương mại trị giá hơn 1 tỷ USD

Không chỉ bền bỉ trong hôn nhân, vợ chồng Beckham còn đặc biệt thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Theo Yahoo, David Beckham - người được xem là “đầu tàu” của gia tộc - hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 550 triệu USD.

David và Victoria Beckham đều là những người rất giỏi kiếm tiền (Ảnh: DM).

Phần lớn tài sản của David đến từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao tại các câu lạc bộ lớn như Manchester United và Real Madrid, nơi anh nhận mức lương hằng năm ước tính từ 7 đến 10 triệu USD. Khi chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy, David tiếp tục hưởng mức lương khoảng 6,5 triệu USD mỗi năm, kèm theo thỏa thuận chia sẻ doanh thu, cho phép anh nhận phần trăm từ bán vé, tài trợ, nhượng quyền và các nguồn thu khác của câu lạc bộ.

Ước tính đến thời điểm giải nghệ năm 2013, David Beckham đã kiếm được khoảng 800 triệu USD từ tiền lương, chia sẻ doanh thu và các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu toàn cầu như Adidas, Pepsi.

Một trong những quyết định đầu tư mang tính bước ngoặt của anh là mua suất đội bóng mở rộng tại MLS với giá 25 triệu USD khi còn thi đấu cho LA Galaxy - khoản đầu tư được cho là mang lại giá trị khoảng 255 triệu USD sau 6 mùa giải.

Ngoài ra, David từng nhận khoảng 50 triệu USD tiền lương khi khoác áo Paris Saint-Germain. Tài sản ròng của anh hiện còn bao gồm quyền sở hữu Inter Miami CF - câu lạc bộ được định giá hơn 1,2 tỷ USD - cùng nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn, trong đó có thỏa thuận đại sứ du lịch với Qatar kéo dài 10 năm, trị giá ước tính từ 210 đến 280 triệu USD.

Victoria Beckham cũng không hề kém chồng về khả năng kiếm tiền, dù từng thừa nhận phải mất gần 15 năm kinh doanh thời trang trong tình trạng thua lỗ. Theo Celebrity Net Worth, nhà thiết kế người Anh hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 550 triệu USD.

"Thương hiệu Beckham" mang lại cho gia đình Victoria và David những khoản lợi nhuận khổng lồ (Ảnh: Getty).

Nguồn thu lớn đầu tiên của Victoria đến từ vai trò thành viên nhóm nhạc Spice Girls, nơi cô được biết đến với biệt danh Posh Spice. Chuyến lưu diễn toàn cầu The Return of the Spice Girls vào năm 2008 được xếp vào nhóm lưu diễn có doanh thu cao nhất năm, mang về hơn 100 triệu USD từ bán vé và các hoạt động thương mại liên quan.

Bên cạnh âm nhạc, Victoria xây dựng thành công thương hiệu thời trang cao cấp mang tên mình ra mắt năm 2008, cùng thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da Victoria Beckham Beauty thành lập năm 2019.

Cô cũng tham gia sản xuất và xuất hiện trong nhiều phim tài liệu, chương trình truyền hình thực tế như Being Victoria Beckham, The Real Beckhams hay Victoria Beckham: Coming to America. Ngoài ra, Victoria còn sở hữu bộ sưu tập hơn 100 chiếc túi Hermès Birkin, trị giá gần 2 triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Sports Illustrated năm 2003, Sir Alex Ferguson - người thầy trong sự nghiệp của David Beckham - từng nhận xét rằng cậu học trò đã “trở thành một con người khác” kể từ khi yêu Victoria.

Ông nói: “Sau tập luyện, cậu ấy luôn ở lại để tập thêm. Nhưng cuộc sống của David thay đổi khi cậu ấy gặp vợ. Victoria đến từ nhạc pop, mang lại cho David một hình ảnh khác. Tôi đã chứng kiến cậu ấy chuyển mình thành một con người khác”.

Về phần Victoria, cô hiểu rõ đỉnh cao sự nghiệp bóng đá của chồng không kéo dài mãi. Với tư duy kinh doanh sắc bén và tham vọng rõ ràng, Victoria đã cùng David xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu, biến cựu cầu thủ bóng đá trở thành một biểu tượng thương mại toàn cầu, đặt nền móng cho đế chế Beckham kéo dài nhiều thập kỷ.

Khi hình ảnh hoàn hảo bắt đầu lung lay

Thương hiệu Beckham đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông mới khi Brooklyn Beckham - con trai cả của cặp đôi - bị cho là rạn nứt nghiêm trọng với gia đình. Brooklyn được cho là đã cắt liên lạc với cha mẹ, không tham gia các sự kiện gia đình và công khai bức tâm thư dài 6 trang, cáo buộc cha mẹ thao túng truyền thông và lợi dụng anh về mặt tài chính.

Những cáo buộc này khiến hình ảnh gia đình kiểu mẫu của nhà Beckham đứng trước nguy cơ sụp đổ, buộc thương hiệu Beckham phải đối mặt với phép thử nghiệt ngã nhất. Lần đầu tiên, vết nứt không đến từ scandal tình ái hay áp lực truyền thông, mà xuất phát từ bên trong chính gia đình từng được xem là bất khả xâm phạm.

Tâm thư của con trai Brooklyn Beckham đang đẩy gia tộc Beckham vào giai đoạn thử thách (Ảnh: Telegraph).

Trước làn sóng dư luận, David và Victoria lựa chọn im lặng. Nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá đây là bước đi khôn ngoan của vợ chồng cựu đội trưởng đội tuyển Anh nhằm hạn chế tổn hại thương hiệu.

Chuyên gia truyền thông Mayah Riaz cho rằng, việc đối đầu trực diện hay sử dụng biện pháp pháp lý vào thời điểm này có thể phản tác dụng, khiến căng thẳng leo thang. Cùng quan điểm, Meilin Wong - CEO của Milk & Honey PR - nhấn mạnh rằng sự kiềm chế và thận trọng là yếu tố đặc biệt quan trọng với vợ chồng Beckham trong thời điểm nhạy cảm.

“Không phải cuộc khủng hoảng nào cũng cần phải lên tiếng. Việc biến nỗi đau của một đứa trẻ thành đề tài khai thác liên tục là sai lầm. Nếu có sự hàn gắn thực sự, nó nên diễn ra bên ngoài ống kính. Và nếu cái giá phải trả cho hình ảnh gia đình hoàn hảo là đánh mất mối quan hệ với con cái, liệu điều đó có đáng?”, bà Wong đặt vấn đề.

Theo Mayah Riaz, vụ việc hiện tại có thể gây tổn hại đến danh tiếng của gia đình Beckham, song khó có khả năng đánh sập toàn bộ đế chế này. Trong quá khứ, gia đình Beckham từng vượt qua những bê bối nghiêm trọng hơn và vẫn giữ được vị thế trong mắt công chúng.

“Sự cảm thông của dư luận tại Anh vẫn nghiêng về David và Victoria. Họ được nhìn nhận là những người chăm chỉ, tự gây dựng thành công từ con số không”, chuyên gia nhận định.

Dữ liệu từ công ty phân tích truyền thông CARMA cũng cho thấy các cuộc thảo luận về thương hiệu Beckham tăng vọt kể từ khi bức tâm thư của Brooklyn được công bố.

“Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng văn hóa của thương hiệu Beckham. Ngay cả trong những thời điểm hỗn loạn, sự chú ý của công chúng vẫn góp phần củng cố vị thế của họ”, chuyên gia Lankeste kết luận.