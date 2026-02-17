Giới trẻ Trung Quốc rộ trào lưu thắp hương lễ Phật trực tuyến dịp Tết

Ứng dụng cho phép gõ mõ và thắp hương trực tuyến (Ảnh: SCMP).

Từ việc đốt hương kỹ thuật số trên điện thoại thông minh, tặng quà Tết điện tử cho đến tìm kiếm sự an ủi cảm xúc với các “bạn đồng hành” trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều người trẻ Trung Quốc đang định hình lại truyền thống theo cách riêng mình.

Tết Nguyên đán vốn là dịp để đi chùa cầu may, nhưng với một số người đã làm việc vất vả trong năm, những nghi thức này đã chuyển sang không gian ảo. Giữa xu hướng “thờ cúng mạng” ngày càng gia tăng, nhiều bạn trẻ đã xem các buổi phát trực tiếp tràn ngập khói hương, đèn lồng lung linh và tượng Phật trang nghiêm.

Một số ứng dụng cũng hưởng ứng trào lưu này, như các ứng dụng mô phỏng “gõ mõ điện tử” với chế độ gõ tự động và thủ công, giúp người dùng giảm căng thẳng và thư giãn tinh thần.

Các trang web trực tuyến của chùa cũng quảng bá dịch vụ thờ cúng ảo như “dâng hương và lễ Phật online”, tự nhận là giải pháp thành kính và thân thiện với môi trường, giúp tín đồ không phải vất vả di chuyển đến chùa thật.

Với mức giá khiêm tốn, 5,9 nhân dân tệ (0.85 USD) để đốt một nén hương và 9,9 nhân dân tệ (1,5 USD) để thắp một ngọn đèn cầu phúc, các nền tảng này tiếp tục thu hút lượng người dùng trả phí ổn định.

Theo một nền tảng, họ đã thu hút 891.500 người dùng, những người đã cùng nhau buộc 1,23 triệu dải ruy băng cầu nguyện trên cây điều ước trên mạng và thắp 539.800 đèn bình an trong thế giới ảo.

Trong khi đó, nhiều người trẻ Trung Quốc mắc “hội chứng sợ giao tiếp dịp Tết”, lại tìm đến các bạn đồng hành AI để xoa dịu nỗi cô đơn. Các thanh niên sống tại các thành phố lớn chọn những người bạn này để tránh xa những câu hỏi ngoài đời thực về hôn nhân, thu nhập và sự nghiệp trong dịp lễ.

Dù AI chưa thay thế các mối quan hệ ngoài đời thực, nó đã mở ra một kênh mới cho sự an ủi và kết nối. Su Ran, một cô gái trẻ đón Tết một mình trong căn nhà thuê ở Bắc Kinh, cho biết cô tìm thấy sự ấm áp từ nhân vật AI hoạt hình trên điện thoại của mình.

Trong khi thế hệ lớn tuổi vẫn tất bật ở các chợ địa phương và siêu thị để mua những món hàng Tết truyền thống như trái cây, hạt khô và bánh kẹo, thì giỏ hàng của giới trẻ đang tặng quà nhau bằng sản phẩm số hóa.

Những vật phẩm lễ hội hiện đại này bao gồm gói thành viên âm nhạc và video, hình nền điện thoại, trang phục trong game và bao lì xì ảo.

“Một số người nghĩ quà vật chất mang tính nghi thức hơn, nhưng tôi thực sự thấy khó đoán người khác muốn gì. Quà kỹ thuật số sáng tạo hơn”, một cô gái sinh năm 2002 cho biết.

Shi Yu, chuyên gia tư vấn tâm lý, cho rằng dù quà tặng vật lý truyền thống mang lại cảm giác trang trọng, chúng cũng có thể trở thành gánh nặng.

“Đặc biệt là quà thực phẩm, thường dẫn đến trùng lặp, khó bảo quản và lo lắng về hạn sử dụng. Trong khi đó, quà Tết kỹ thuật số hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đang thay đổi của giới trẻ”, ông nói.

“Chúng loại bỏ sự phiền toái của việc mua sắm sản phẩm vật lý mà vẫn tạo được không khí lễ hội. Với những người ăn Tết xa nhà, quà kỹ thuật số giúp thu hẹp khoảng cách. Chúng cho phép cá nhân hóa, phản ánh gu thẩm mỹ riêng và dễ dàng tạo cảm giác chúng ta thực sự hiểu nhau”, ông giải thích.