Gia thế thông gia David Beckham: Gia tộc tỷ phú Mỹ có tầm ảnh hưởng

Ngày 20/1, truyền thông quốc tế xôn xao trước bức tâm thư dài 6 trang của Brooklyn Beckham, trong đó con trai cả của cựu đội trưởng tuyển Anh tuyên bố không còn mong muốn hàn gắn với gia đình ruột thịt, đồng thời khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho vợ và gia đình vợ.

Giữa làn sóng tranh cãi, gia thế của bên thông gia nhà Beckham nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Brooklyn Beckham và vợ (Ảnh: Getty).

Theo People, Nicola Peltz là con gái của Nelson Peltz (SN 1942) - một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Ông lớn lên tại Brooklyn (New York, Mỹ), từng theo học Đại học Pennsylvania nhưng bỏ dở để làm việc trong công ty phân phối thực phẩm của gia đình. Cùng anh trai, Nelson Peltz phát triển doanh nghiệp gia đình thành một công ty đại chúng với doanh thu hàng trăm triệu USD.

Sau đó, ông tiếp tục mở rộng sự nghiệp đầu tư, xây dựng nhiều tập đoàn công nghiệp lớn và ghi dấu ấn với những thương vụ đình đám.

Năm 1997, công ty do ông điều hành mua lại thương hiệu nước giải khát Snapple, rồi bán lại với giá khoảng 1,45 tỷ USD chỉ sau 3 năm. Ông cũng là đồng sáng lập quỹ đầu tư Trian Partners, hiện quản lý khối tài sản hơn 7 tỷ USD, từng rót vốn vào nhiều tập đoàn lớn như Heinz, Cadbury, Kraft Foods, PepsiCo hay Procter & Gamble.

Mẹ của Nicola - Claudia Heffner Peltz - từng là người mẫu thành công vào cuối thập niên 1970, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan và làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Nicola Peltz và bố trong hôn lễ năm 2022 (Ảnh: Vogue).

Sau khi kết hôn với Nelson Peltz vào năm 1985, bà dần rút khỏi làng thời trang, tập trung vào các hoạt động từ thiện. Hai vợ chồng hiện điều hành Quỹ Gia đình Nelson và Claudia Peltz, hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Gia đình Peltz có 8 người con, đa phần đều thành đạt trong các lĩnh vực tài chính, thể thao, thiết kế và công nghệ. Riêng Nicola theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đồng thời hỗ trợ chồng trong các dự án kinh doanh thực phẩm.

Khi mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình bùng phát, một số ý kiến cho rằng sự chênh lệch lớn về tài sản và quan điểm nuôi dạy con giữa hai gia đình có thể là nguyên nhân sâu xa.

Nicola Peltz được cho là lớn lên trong môi trường “muốn gì được nấy”. Ông Nelson Peltz từng chi tiền mua nhiều bất động sản tại Los Angeles (Mỹ) cho vợ chồng con gái sinh sống từ khi hẹn hò năm 2019. Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục chuyển tới căn biệt thự trị giá 11 triệu bảng Anh (gần 390 tỷ đồng) tại Beverly Hills (Mỹ) và một số bất động sản trị giá chục triệu USD khác, đều do gia đình Peltz tài trợ.

Gia đình Peltz cũng chi trả toàn bộ chi phí cho đám cưới trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng) của Brooklyn và Nicola vào năm 2022. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận nhà Beckham cho rằng điều này xuất phát từ mong muốn kiểm soát hôn lễ hơn là lý do tài chính.

Các thành viên trong gia đình nhà Peltz đều góp mặt tại lễ gia hạn lời thề hôn nhân của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz (Ảnh: Yahoo).

Trái ngược với cách nuôi dạy của thông gia, David và Victoria Beckham được cho là luôn đề cao việc để con cái tự lập, lao động và xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.

Quan điểm này bắt nguồn từ xuất thân bình dân của David Beckham - người lớn lên trong gia đình lao động tại Đông London (Anh) - và cả hành trình khởi nghiệp nhiều thăng trầm của Victoria Beckham trong lĩnh vực thời trang.

Cựu danh thủ Anh David Beckham lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở Chingford, Đông London, cùng mẹ là thợ làm tóc và bố là thợ sửa ống nước.

Vợ anh - Victoria Beckham - có xuất thân trung lưu. Cha cô, ông Tony Adams, là kỹ sư điện, sở hữu doanh nghiệp riêng và từng lái chiếc Rolls-Royce đưa con gái đến trường, điều khiến Victoria được gắn với biệt danh “Posh Spice”. Tuy vậy, gia đình cô khi đó vẫn chưa thể xem là giới siêu giàu.

Sau thành công vang dội cùng nhóm nhạc Spice Girls, Victoria chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang nhưng con đường kinh doanh không hề thuận lợi.

Thương hiệu mang tên cô từng thua lỗ liên tiếp trong suốt 15 năm, khiến năng lực kinh doanh của Victoria không ít lần bị nghi ngờ. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao về sáng tạo, mảng thời trang vẫn là gánh nặng tài chính đáng kể đối với gia đình Beckham trong thời gian dài.

Brooklyn Beckham cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Trong bộ phim tài liệu phát sóng vào năm 2025, Victoria Beckham thừa nhận David Beckham nhiều lần phải bơm tiền để cứu thương hiệu khỏi nguy cơ phá sản. Phải đến năm 2023, thương hiệu thời trang của Victoria mới lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận.

Trong khi đó, David Beckham kiếm được nguồn thu khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền hình ảnh. Mỗi năm, cựu danh thủ được ước tính thu về 50-70 triệu USD, cao hơn nhiều lần doanh thu của thương hiệu thời trang Victoria Beckham trong giai đoạn đầu.

Sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng Beckham đã gây dựng khối tài sản ước tính 500 triệu bảng Anh (gần 17.700 tỷ đồng) và lọt vào danh sách những gia đình giàu nhất nước Anh năm 2025, theo The Times.

“David và Victoria, cũng như Nelson Peltz, đều là những người tự gây dựng sự nghiệp. Họ trân trọng giá trị lao động và không bao giờ quên mình đến từ đâu. Để có được thành công hôm nay, họ đã phải hy sinh rất nhiều”, một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail.