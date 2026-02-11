MC Khánh Vy gây sốt với câu chúc Tết "lạ tai" hút 8,5 triệu lượt xem

Gần đây, video MC Khánh Vy dẫn chương trình tại một lễ trao giải tổ chức ở TPHCM bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Trong video, Khánh Vy dặn dò khán giả ra về cẩn thận, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới trong không khí chào đón Tết Bính Ngọ.

"Quý vị ơi, hãy về thật cẩn thận, hãy có giấc ngủ thật ngon. Chúc quý vị có một năm mới vạn sự như ý, triệu sự như mơ, trăm sự bất ngờ, hàng giờ hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!", Khánh Vy nói.

Câu chúc Tết của MC Khánh Vy gây sốt mạng (Video: Facebook Khánh Vy).

Đoạn video chỉ dài 13 giây nhưng hút 8,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên TikTok và Facebook của MC Khánh Vy. Nhiều khán giả khen ngợi người đẹp xứ Nghệ dẫn chương trình duyên dáng, chất giọng truyền cảm, gần gũi. Sau một số tranh cãi về khả năng làm MC, hiện tại Khánh Vy được khen ngày càng hoàn thiện phong thái, giọng điệu và sự tự tin.

Đặc biệt, câu chúc Tết của Khánh Vy cũng trở thành chủ đề bàn luận của khán giả. Nhiều người thích thú trước câu chúc bắt tai, dễ nhớ và nhiều ý nghĩa: "Vạn sự như ý, triệu sự như mơ, trăm sự bất ngờ, hàng giờ hạnh phúc". Trên mạng xã hội, câu chúc Tết này cũng được hàng loạt dân mạng sử dụng trong các video.

Khán giả khen Khánh Vy sử dụng từ ngữ thông minh, biết tạo điểm nhấn. Dựa vào phản ứng bất ngờ của MC Vĩnh Phú, khán giả cho rằng câu chúc Tết là màn ứng biến ngẫu hứng của Khánh Vy, không phải trong kịch bản sẵn có.

MC Khánh Vy được khen có màn dẫn chương trình ấn tượng tại lễ trao giải hôm 7/2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng có một số tranh luận về việc MC Khánh Vy có phải người đầu tiên nghĩ ra câu chúc Tết này hay không.

Một số ý kiến nêu câu chúc Tết nói trên đã tồn tại cách đây hơn 10 năm, quen thuộc với người dân miền Trung, miền Nam. Cũng có ý kiến khẳng định bản gốc của câu chúc Tết là "Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc".

Một số bình luận: "Bản gốc là sử dụng đơn vị số đếm tăng dần, còn Khánh Vy lại lùi dần"; "Khánh Vy giỏi nhưng câu chúc này đã có từ lâu rồi"; "Mình nghĩ Khánh Vy là người thông minh nên dùng câu "hàng giờ hạnh phúc" xếp cuối cùng là có chủ ý. Trong cuộc đời, hàng giờ hàng phút hàng giây bên nhau mới là điều quý giá nhất"; "Không quan trọng là câu chúc Tết này có trước hay do Khánh Vy nghĩ ra, mà bạn ấy kết thúc chương trình bằng lời chúc tinh tế, chất giọng gần gũi, ghi điểm lớn"...

Màn giao lưu bằng tiếng Nghệ An của MC Khánh Vy và cầu thủ Đình Bắc cũng là tình huống được chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại lễ trao giải nói trên, bên cạnh màn chúc Tết gây sốt, MC Khánh Vy còn khiến người xem thích thú với màn giao lưu cùng cầu thủ Đình Bắc.

Trên sân khấu, MC Khánh Vy cho biết, cô và Đình Bắc là đồng hương. Sau đó, nữ MC đối đáp bằng tiếng Nghệ An, giúp ngôi sao U23 Việt Nam thêm tự tin và tạo không khí vui vẻ cho chương trình.

Trên Facebook, Khánh Vy hé lộ thêm, ở hậu trường, Đình Bắc đã chủ động đến chào hỏi cô và bày tỏ sự lo lắng khi sắp sửa bước lên sân khấu lễ trao giải. Để động viên đàn em, Khánh Vy nói: “Không lo, lát nữa chị em ta giao lưu tiếng Nghệ An luôn, chị nói cùng em cho vui”.