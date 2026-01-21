Cuộc phỏng vấn được phát sóng chỉ vài giờ sau khi Brooklyn Beckham (con trai của David và Victoria Beckham) gây chấn động truyền thông quốc tế với bức tâm thư dài 6 trang, trong đó công khai mâu thuẫn gia đình, kể chi tiết những tổn thương cá nhân và tuyên bố không còn ý định hàn gắn với cha mẹ.

David Beckham vừa gây chú ý với chia sẻ về việc cho con sử dụng mạng xã hội giữa thời điểm gia đình anh đang là tâm điểm truyền thông (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của CNBC, khi bàn về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần trẻ em, David Beckham nhấn mạnh: “Tôi luôn nói về sức mạnh của mạng xã hội - cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Mặt xấu là những gì trẻ em có thể tiếp cận ngày nay, và điều đó có thể rất nguy hiểm. Nhưng với các con tôi, tôi luôn khuyên chúng hãy sử dụng mạng xã hội vì những lý do đúng đắn”.

Cựu danh thủ cho biết anh đã tận dụng nền tảng mạng xã hội cá nhân để phục vụ công việc với tư cách là Đại sứ toàn cầu của UNICEF, đồng thời cố gắng định hướng các con theo hướng tương tự. “Tôi đã cố gắng giáo dục các con mình về cách sử dụng mạng xã hội”, anh nói.

David Beckham cũng thừa nhận, đôi khi cha mẹ cần chấp nhận để con cái mắc sai lầm: “Trẻ con ai cũng mắc sai lầm và chúng được phép làm điều đó. Đó là cách chúng học hỏi. Đôi khi, bạn phải để chúng tự trải qua những sai lầm ấy”.

David Beckham đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Ảnh: Shutterstock).

Khi được hỏi trực tiếp về bức tâm thư gây tranh cãi của Brooklyn Beckham, David Beckham từ chối đưa ra bình luận. Trong khi đó, theo truyền thông Anh, Victoria Beckham được cho là đang rơi vào trạng thái suy sụp trước những cáo buộc nghiêm trọng từ con trai.

Trong bức tâm thư dài 6 trang, Brooklyn Beckham liệt kê hàng loạt hành động mà anh cho là “độc hại” từ phía mẹ mình. Anh khẳng định Victoria Beckham từng hủy việc may váy cưới cho con dâu Nicola Peltz vào phút chót, dù trước đó tỏ ra rất hào hứng, khiến Nicola phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Brooklyn cũng cáo buộc mẹ đã làm hỏng đám cưới của anh khi “tranh” điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong hôn lễ năm 2022, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính.

Brooklyn Beckham và vợ (Ảnh: Getty).

“Trước mặt khoảng 500 khách mời, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu cho điệu nhảy lãng mạn với vợ - điều đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng mẹ tôi lại chờ sẵn để khiêu vũ với tôi. Bà đã nhảy một cách không phù hợp trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và khó chịu đến vậy trong đời”, Brooklyn viết.

Đáng chú ý, Brooklyn còn tiết lộ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới, cha mẹ anh liên tục gây áp lực, thậm chí tìm cách mua chuộc để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi cá nhân. Việc Brooklyn từ chối ký kết, theo anh, đã khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng do ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế.

“Gia đình tôi đặt việc quảng bá và hợp đồng lên hàng đầu. Thương hiệu Beckham là số một. Tình yêu gia đình được đo bằng việc bạn đăng bao nhiêu ảnh trên mạng xã hội hoặc xuất hiện nhanh thế nào trong các buổi chụp hình chung”, Brooklyn chia sẻ.

Các thành viên còn lại trong gia đình Beckham vẫn chưa bình luận về bức tâm thư gây sốc của Brooklyn Beckham (Ảnh: Instagram).

Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên còn lại của gia đình Beckham vẫn chưa lên tiếng về bức tâm thư gây sốc của Brooklyn. Hơn một năm qua, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình được cho là rạn nứt nghiêm trọng.

Từ cuối năm 2024, vợ chồng Brooklyn không tham dự bất kỳ sự kiện gia đình nào, không tương tác trên mạng xã hội và đến tháng 12 vừa qua đã chặn toàn bộ tài khoản của cha mẹ. Brooklyn cũng yêu cầu gia đình không gắn thẻ tên anh trên mạng xã hội và chỉ liên lạc thông qua luật sư.

Sự việc được xem là cú sốc lớn với công chúng, bởi gia đình Beckham lâu nay vẫn được xem là hình mẫu hạnh phúc, gắn kết trong làng giải trí và thể thao thế giới. Từ năm 2022, những tin đồn bất hòa giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz từng nhiều lần xuất hiện nhưng được “xoa dịu” bằng hình ảnh gia đình đoàn kết.

Đến năm 2025, mọi mâu thuẫn mới thực sự bùng nổ, khiến hình ảnh gia đình kiểu mẫu của nhà Beckham gần như sụp đổ sau bức tâm thư công khai của Brooklyn Beckham.