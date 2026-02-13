NSND Tự Long khoe nhà lớn ngập hoa, các sao Việt háo hức đón Tết

Tết sắp đến, NSND Tự Long chia sẻ bài thơ ngắn khi hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa: “Việc nhà đã xong, Tết đã về nhà/ Khép lại một năm đầy ý nghĩa/ Táo Quân đã lên báo cáo/ Bính Ngọ mã đáo thành công”.

Anh cũng khoe loạt ảnh cho thấy hoa đào, hoa lan, quất vàng đã được bày biện ngập tràn trong ngôi nhà lớn của gia đình.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Dân trí trước đó, nam nghệ sĩ cho biết, vì lịch làm việc dày đặc nên anh hiếm khi quán xuyến được việc gia đình. Mọi việc lớn nhỏ đều do vợ sắp xếp, còn anh thường tự nhận mình chỉ là “người được yêu thương” trong chính ngôi nhà ấy.

“Tôi lúc nào cũng bận rộn nên thời gian dành cho người thân lúc nào cũng thấy thiếu. Đi diễn được bao nhiêu, tôi đưa vợ giữ hết thẻ ATM (cười). Như anh Xuân Hinh hay nói vui, tôi thuộc dạng "lương nộp đủ, ngủ tại nhà"”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ đặc biệt trân trọng thời gian ở bên con và thích tự tay nấu ăn. Anh cho biết các con rất mê cơm bố nấu, thậm chí còn chấm điểm cao hơn mẹ. Dù gia đình có giúp việc, nhưng anh vẫn tự đảm nhiệm việc bếp núc vì muốn giữ hương vị quen thuộc cho bữa cơm gia đình.

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng chuẩn bị đón năm mới trong không gian ngập tràn sắc xuân. Anh được bạn bè, đồng nghiệp gửi tặng nhiều món quà Tết như cúc vàng, đào bích, chậu cảnh… và cả thơ, tạo nên không gian sống rực rỡ và ấm áp.

Những chậu hoa được sắp đặt khéo léo trong phòng khách và khu sinh hoạt chung, mang đậm tinh thần Tết truyền thống của người Hà Nội.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh biệt thự gia đình đã hoàn tất việc trang trí đón Tết. Không gian nổi bật với sắc đỏ chủ đạo, điểm xuyết bằng những chậu cúc vàng rực rỡ.

Nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống chụp ảnh trong khuôn viên nhà, bên cạnh chồng là diễn viên Kim Lý. Những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp của gia đình được nhiều khán giả quan tâm, bởi đó là hình ảnh quen thuộc của một mùa đoàn viên.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển thực hiện bộ ảnh Tết trong studio với bối cảnh truyền thống. Nam kiện tướng dancesport (khiêu vũ thể thao) cho biết năm nào gia đình cũng ghi lại những hình ảnh sum vầy như một cách lưu giữ kỷ niệm sau một năm bận rộn.

Những bộ áo dài, sắc đỏ - vàng đặc trưng của ngày xuân và nụ cười của các thành viên tạo nên bức tranh gia đình trọn vẹn, ấm cúng.

