Hát tiếng Việt vẫn chinh phục quốc tế: Giải mã Phương Mỹ Chi, Đức Phúc

Giải mã thành công của Đức Phúc, Phương Mỹ Chi

Năm 2025, chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi Intervision và hành trình ấn tượng của Phương Mỹ Chi ở Sing! Asia tạo nên hai dấu mốc đáng nhớ cho âm nhạc Việt. Điểm chung của hai ca sĩ là họ đều chọn cách khẳng định mình từ chính chất liệu văn hóa truyền thống, dùng âm nhạc để kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Ở cuộc thi diễn ra tại Nga, Đức Phúc chọn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương trình diễn. Trên sân khấu, hình ảnh cây tre, chiếu cói, truyền thuyết Thánh Gióng được ca sĩ sắp đặt công phu, khiến nhiều khán giả Việt Nam dâng lên niềm tự hào, xúc động. Đức Phúc gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Ca sĩ Đức Phúc đăng quang Quán quân Intervision 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong khi đó, tại Sing! Asia tổ chức ở Trung Quốc, Phương Mỹ Chi mang đến loạt tiết mục dân gian đương đại, trẻ trung nhưng giàu chiều sâu văn hóa. Các phần trình diễn như Bóng phù hoa, mashup Lý Bắc bộ… đạt hàng triệu lượt xem, nhận phản hồi tích cực từ ban giám khảo.

Truyền thông nước ngoài đánh giá cao Đức Phúc lẫn Phương Mỹ Chi, khi những ca sĩ trẻ của Việt Nam đã làm bừng sáng văn hóa bản địa, khai thác vẻ đẹp truyền thống đặc trưng, tạo nên không gian giao thoa hài hòa với thế giới đương đại.

Phương Mỹ Chi tỏa sáng trong chung kết Sing! Asia (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giới chuyên môn đánh giá, thành công của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc là nhờ chiến lược sử dụng văn hóa Việt để định vị thương hiệu một cách khéo léo, bài bản.

Chuyên gia Lưu Đình Long cho rằng, dấu ấn của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc trên sân khấu quốc tế đã chứng minh khả năng đưa bản sắc dân tộc vào sản phẩm âm nhạc một cách tinh tế, không lạc lõng giữa sân chơi toàn cầu.

Chuyên gia âm nhạc Hoàng Huy Thịnh nhận xét, các nghệ sĩ trẻ không chọn con đường “quốc tế hóa” bằng cách hát tiếng Anh hay mô phỏng thần tượng nước ngoài, mà kiên trì giữ chất Việt. Quan trọng hơn, họ không quảng bá văn hóa theo lối minh họa máy móc, mà đặt bản sắc vào trong dòng chảy hiện đại, tạo tính nhận diện rõ ràng với khán giả quốc tế.

Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc “Chopsticks” (Video: iQIYI).

“Chúng ta có thể thấy rằng một cuộc thi quốc tế không thiếu những giọng hát hay. Vậy điều gì khiến khán giả nhớ đến mình? Đó là bản sắc riêng biệt, là sự khéo léo trong việc tăng tính nhận diện cho âm nhạc Việt Nam trong khi vẫn kết hợp với phong cách phối khí hiện đại, pha trộn cùng nhạc điện tử, để công chúng quốc tế dễ tiếp cận.

Nhờ đó, bài hát mang bản sắc Việt trở nên thật hấp dẫn với những màn trình diễn vũ đạo, dàn dựng sân khấu công phu, được “nhào nặn” để phù hợp với gu thưởng thức thế giới. Sự chuyên nghiệp giúp thông điệp không bị chìm trong màu sắc bản địa, mà đủ sức chạm tới khán giả đa quốc gia”, ông Thịnh chia sẻ.

Tiềm năng xuất khẩu âm nhạc, định vị văn hóa

Lâu nay, người làm nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn trăn trở, đâu là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Điểm sáng từ hành trình của Đức Phúc hay Phương Mỹ Chi là lời nhắc nhở rằng, mỗi nghệ sĩ, bằng cách kể câu chuyện Việt Nam một cách tinh tế và hiện đại, đều có thể trở thành “đại sứ văn hóa” trong thời đại mới.

Niềm tin ấy được củng cố khi vào tháng 5/2025, Tùng Dương được vinh danh ở Music Awards Japan với ca khúc Tái sinh. Bắc Bling của Hòa Minzy cũng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, vào top MV xu hướng tại nhiều quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khán giả nhận xét, loạt thành tích trong thời gian ngắn cho thấy âm nhạc Việt đang hiện diện rõ nét hơn trên thế giới; chứng minh sự đa dạng về phong cách, sự linh hoạt về bản sắc văn hóa, góp phần quảng bá vẻ đẹp về đất nước, con người Việt.

Năm qua, Hòa Minzy cũng tạo dấu ấn với bản hit “Bắc Bling” (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giới chuyên gia nhìn nhận, khi bước ra thế giới, nghệ sĩ không chỉ biểu diễn, mà còn là “đại sứ văn hóa” trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh Việt Nam xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới, những bước đột phá vừa qua trở thành tín hiệu tích cực cổ vũ nghệ sĩ tiếp tục tạo nên nhiều sản phẩm chất lượng, đưa văn hóa trở thành “sức mạnh mềm quốc gia”.

Chuyên gia Hồng Quang Minh nhấn mạnh, dấu ấn quốc tế của ca sĩ Việt trong năm 2025 là ví dụ cho chiến lược “bản địa hóa đẳng cấp quốc tế”, tức là làm sâu sắc bản sắc của mình đến mức hấp dẫn được thế giới. Vấn đề cốt lõi không phải là cố làm cho giống thế giới, mà là khiến thế giới phải chú ý đến điểm đặc biệt của Việt Nam.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội), để sản phẩm văn hóa Việt - từ âm nhạc, thời trang, điện ảnh đến ẩm thực - có thể tạo được xu hướng thế giới thì không thể chỉ trông chờ vào sự may mắn nhất thời, mà cần chiến lược bài bản, có tầm nhìn và đặt đúng trọng tâm: Lấy bản sắc làm cốt lõi, lấy sáng tạo làm động lực, lấy thị trường quốc tế làm đích đến.

Ông Sơn đánh giá, Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa dân tộc chưa được khai thác và chưa có cơ hội tỏa sáng. Những giá trị đó hoàn toàn có thể kết tinh thành những sản phẩm nghệ thuật và “đem chuông đi đánh xứ người”, mà chiến thắng vừa qua của Đức Phúc hay Phương Mỹ Chi là một minh chứng.

“Trước đây, See tình của Hoàng Thùy Linh cũng tạo nên cơn sốt. Rồi chúng ta chứng kiến những trường hợp như Chi Pu, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc bước ra thế giới. Những sự kiện đó không chỉ là hiện tượng nhất thời mà phản ánh xu hướng xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, nếu nhạc Việt nói riêng, văn hóa Việt nói chung, có sự hỗ trợ bởi chính sách phù hợp của Nhà nước, thì sản phẩm văn hóa của Việt Nam sẽ dần có chỗ đứng vững chắc trên thế giới.

“Đó thực sự sẽ là “sức mạnh mềm” của chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Ngày nay, cạnh tranh “sức mạnh mềm” trên thế giới có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ dừng ở câu chuyện truyền bá văn hóa mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, đến sức mạnh tổng hợp của quốc gia”, ông Sơn nhấn mạnh.