Phản ứng của Trấn Thành khi gặp lại người yêu cũ gây sốt mạng xã hội

Tối 14/2, Trấn Thành tổ chức buổi ra mắt phim điện ảnh Thỏ ơi tại Hà Nội, quy tự sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt. Trong đó, sự xuất hiện của diễn viên Mai Hồ trở thành tâm điểm chú ý.

Đây là dịp hiếm hoi Trấn Thành và bạn gái cũ công khai gặp lại sau 12 năm kể từ khi chia tay.

Trấn Thành và Mai Hồ tái ngộ tại thảm đỏ ra mắt "Thỏ ơi" ở Hà Nội, tối 14/2 (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến ủng hộ Trấn Thành, Mai Hồ mặc đầm cổ yếm màu đen sang trọng, kết hợp kiểu tóc búi cổ điển, xách túi hiệu hàng trăm triệu đồng.

Khi Mai Hồ bước lên thảm đỏ, Trấn Thành bày tỏ niềm vui, cúi đầu cảm ơn người cũ, nở nụ cười rạng rỡ. Hai người thoải mái hỏi thăm nhau, sau đó tạo dáng chụp ảnh cùng dàn diễn viên phim.

Khoảnh khắc Trấn Thành gặp lại Mai Hồ gây sốt mạng (Video: Trấn Thành Films).

Khoảnh khắc Trấn Thành và Mai Hồ chạm mặt, đứng chung khung hình hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả nhận xét đây là hình ảnh đẹp, thể hiện mối quan hệ văn minh của hai nghệ sĩ sau chia tay. Dân mạng cũng nhấn mạnh phản ứng vui vẻ nhưng giữ chừng mực của Trấn Thành, cho thấy anh có cách hành xử tinh tế với các mối quan hệ cũ.

Một số bình luận: "Thay vì ôm eo và bắt tay để chào như nhiều người khác, Trấn Thành có cách chào và cảm ơn riêng dành cho Mai Hồ"; "Hai người gặp lại thoải mái nhưng vẫn giữ chừng mực"; "Đàn ông tử tế là như vậy, không yêu nữa nhưng vẫn có thể gặp nhau, ủng hộ nhau những điều tốt đẹp"...

Trước đó, Mai Hồ chia sẻ trên trang cá nhân về việc nhận được lời mời trực tiếp từ Trấn Thành tham dự buổi công chiếu phim. Nữ diễn viên cũng được khen ngợi về nhan sắc ngày càng mặn mà, thần thái rạng rỡ khi tham dự một sự kiện showbiz sau thời gian dài kín tiếng.

Mai Hồ hiếm hoi tái xuất showbiz (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước khi nên duyên cùng Hari Won, Trấn Thành từng công khai hẹn hò Mai Hồ. Mai Hồ tên thật là Hồ Ngọc Mai, sinh năm 1987, là em họ của diễn viên Mai Thu Huyền, hoạt động trong vai trò diễn xuất, chụp ảnh thời trang.

Hai người bắt đầu mối quan hệ năm 2012, chia tay năm 2014. Trong 2 năm yêu nhau, cả hai thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí, chia sẻ nhiều bài đăng bày tỏ tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội.

Trong một chương trình truyền hình, Mai Hồ cho biết Trấn Thành là người tốt, nhưng cuộc chia tay là lựa chọn đúng đắn đối với mỗi người. Những năm sau đó, Mai Hồ và Trấn Thành vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, không hề oán trách nhau. Thỉnh thoảng, họ gặp lại nhau trong một số chương trình Trấn Thành làm MC.

Về phía Trấn Thành, trong talkshow năm 2016, nam MC nhắc đến bạn gái cũ với sự tôn trọng. Anh chia sẻ, khi yêu Mai Hồ, anh không bận tâm đến hoàn cảnh "gái một con" của cô, thậm chí yêu thương con riêng của người yêu như con ruột mình. Tuy nhiên do quan điểm sống không phù hợp, cả hai quyết định "đường ai nấy đi".

Sau mối quan hệ với Trấn Thành, Mai Hồ chọn cuộc sống kín tiếng, dần rút khỏi showbiz. Cô kết hôn với chồng doanh nhân năm 2018, những năm gần đây sống tại Hà Nội.