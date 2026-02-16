Á hậu Trái đất Philippines bị bắn tử vong trước cửa nhà

Theo tờ Inquirer, thời điểm xảy ra vụ việc, Ramilo-De Guzman đang ngồi trong ô tô cùng các con, trong khi cha cô bước xuống xe để mở cổng. Một người đàn ông đi xe máy không biển số bất ngờ tiếp cận và nổ súng nhiều phát vào phía nạn nhân.

Cô bị trúng đạn ở vùng mặt và sườn. Dù được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu, người đẹp không qua khỏi. Ba con của cô có mặt tại hiện trường, may mắn không bị thương nhưng chịu cú sốc tâm lý nặng nề. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman vừa bị sát hại ngay trước cửa nhà (Ảnh: News).

Thiếu tá Rogelio Natividad cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra các khả năng liên quan đến động cơ cá nhân, công việc hoặc những nguyên nhân khác.

“Chúng tôi chưa có manh mối rõ ràng về nghi phạm hay động cơ. Lực lượng chức năng đang xử lý chứng cứ và chờ kết quả giám định pháp y để xác định loại vũ khí được sử dụng”, ông nói.

Bạn trai của Ramilo-De Guzman, Clifford Dela Cruz, đang tham dự một hội thảo tại Manila khi vụ việc xảy ra và đã lập tức trở về sau khi nhận tin.

Trên trang cá nhân, ông bày tỏ đau xót và lên án hành vi tấn công diễn ra trước mặt các con. Ông cho rằng có thể một số cá nhân không hài lòng với các hoạt động xã hội mà người đẹp tham gia, trong đó có chiến dịch chống bắt nạt.

Nhiều năm trước khi giành danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp, Lullete Jane Ramilo-De Guzman đã sớm học cách giữ vững lập trường của mình.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman qua đời khi đang tích cực với những hoạt động xã hội (Ảnh: News).

Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng thẳng thắn kể về quãng thời gian chịu đựng nạn bắt nạt thời thơ ấu. Chính những trải nghiệm đó buộc cô phải tự lập, học cách mạnh mẽ hơn khi đối diện với sự hăm dọa và định kiến. Từ nghịch cảnh, cô rèn cho mình bản lĩnh và sự kiên cường.

Những bài học ấy đã định hình con người cô sau này, một phụ nữ dám lên tiếng trước điều mình cho là sai trái, kiên định với các giá trị theo đuổi.

Với nhiều người, Ramilo-De Guzman không chỉ sở hữu danh hiệu hay chiếc vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, dịu dàng và niềm tin mạnh mẽ vào điều tốt đẹp.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2013 (Ảnh: MEP).

Lullete Jane Ramilo-De Guzman từng đăng quang Hoa hậu San Manuel trước khi giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2013. Khi tham gia cuộc thi, cô chia sẻ mong muốn thúc đẩy hoạt động xóa mù chữ và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Cô cũng giành thêm một số giải thưởng phụ trong năm đó.

Người đẹp từng tốt nghiệp cử nhân Giáo dục Trung học tại Đại học Hệ thống Perpetual Help (cơ sở Laguna-Isabela).

Vụ việc đang gây rúng động dư luận Philippines. Nhiều khán giả và người hâm mộ kêu gọi cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án và đưa thủ phạm ra trước pháp luật.

Sự ra đi của người đẹp để lại khoảng trống lớn đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng mà cô từng gắn bó, đặc biệt trong các hoạt động giáo dục và bảo vệ những người yếu thế.

Những giá trị Lullete Jane Ramilo-De Guzman theo đuổi được cho là vẫn tiếp tục lan tỏa, hiện diện ở trong những học sinh cô từng bênh vực, trong các hoạt động cộng đồng cô từng tham gia và trong chính những người được truyền cảm hứng từ câu chuyện của cô.