Khoảnh khắc lạnh nhạt giữa Victoria Beckham và con dâu gây xôn xao

Buổi ra mắt phim tài liệu Beckham vào năm 2023 không chỉ mang ý nghĩa vinh danh sự nghiệp của David Beckham mà còn bị cho là hé lộ những rạn nứt âm ỉ trong gia đình nổi tiếng này.

Trong đoạn video ngắn, Victoria Beckham và Nicola Peltz đứng chung khung hình cùng các thành viên khác, song tâm điểm chú ý lại nằm ở thái độ lạnh nhạt của Victoria và gương mặt kém vui, căng thẳng của Nicola.

Victoria Beckham lạnh nhạt với con dâu Nicola Peltz (Video: Daily Mail).

Theo một số nguồn tin, trong suốt sự kiện, Victoria và Nicola không có bất kỳ tương tác ánh mắt nào, dù chỉ là những cử chỉ xã giao. Dù đứng cạnh nhau trong đội hình gia đình, sự gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt cả hai, khiến không khí buổi ra mắt phim trở nên nặng nề.

Victoria được cho là dồn toàn bộ sự chú ý vào chồng và các con, gần như bỏ qua sự hiện diện của con dâu ngay bên cạnh. Đoạn video này càng gây chú ý khi được lan truyền trở lại sau khi bức tâm thư dài 6 trang của Brooklyn Beckham được công khai vào ngày 20/1, trong đó nam đầu bếp trẻ thẳng thắn nói về rạn nứt gia đình.

Trong tuyên bố đăng tải trên Instagram cá nhân với hơn 16,4 triệu người theo dõi, Brooklyn cho biết anh không còn mong muốn hàn gắn với gia đình, đồng thời cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, thao túng truyền thông và làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh.

Brooklyn cũng đưa ra cáo buộc gây chấn động liên quan đến đám cưới tại Mỹ năm 2022, cho rằng mẹ đã “cướp” đi điệu nhảy đầu tiên lãng mạn giữa anh và vợ. Anh mô tả khoảnh khắc đó khiến bản thân cảm thấy “khó chịu và nhục nhã hơn bao giờ hết”.

Đại gia đình Beckham tại sự kiện ra mắt phim tài liệu Beckham vào năm 2023 (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin thân cận, Victoria Beckham hiện rơi vào trạng thái suy sụp khi câu chuyện tiếp tục bị cư dân mạng chế ảnh, đùa cợt và suy đoán. Brooklyn khẳng định rằng, anh đã lên kế hoạch cho điệu nhảy riêng tư giữa hai vợ chồng trong ngày cưới, nhưng mẹ anh bất ngờ bước lên sàn nhảy trước sự chứng kiến của khoảng 500 khách mời.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng David và Victoria đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con trai cả nhưng không thành công. “Dù chuyện gì xảy ra, Brooklyn mãi mãi vẫn là con của họ. Tuy nhiên, hiện tại họ cho rằng không còn đường quay lại khi cậu ấy vẫn ở bên Nicola”, người này nói.

Ông bà nội, ngoại của Brooklyn cũng được cho là rất đau lòng trước diễn biến căng thẳng. Một người thân của gia đình Beckham chia sẻ: “Họ cảm thấy bất lực, vừa thương cháu, vừa xót xa khi nhìn thấy nỗi đau hằn rõ trên gương mặt con mình”.

Trên mạng xã hội, trong 2 ngày qua, David và Victoria Beckham vẫn cập nhật các hoạt động thường ngày nhưng không đề cập đến con trai. Các thành viên trong gia đình từ chối bình luận về vụ việc.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tại hôn lễ vào năm 2022 (Ảnh: Vogue).

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào tháng 4/2022. Một số khách mời dự đám cưới xác nhận chi tiết điệu nhảy gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Vogue, Brooklyn là người chủ động mời mẹ lên sàn nhảy, điều này mâu thuẫn với lời kể của anh.

Bên cạnh mâu thuẫn gia đình, Brooklyn còn cho rằng cha mẹ gây áp lực buộc anh ký thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng thương hiệu cá nhân.

Tờ Daily Mail tiết lộ Victoria Beckham là người sở hữu quyền đăng ký thương hiệu “Brooklyn Beckham” từ năm 2016. Gia đình Beckham cho biết thỏa thuận này nhằm bảo vệ quyền lợi của các con trong bối cảnh có nhiều đối tác thương mại liên quan.

Chuyên gia truyền thông Mark Borkowski nhận định đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với gia đình Beckham, khi hình ảnh một gia đình gắn kết, ấm áp - vốn được xây dựng suốt nhiều năm - đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.