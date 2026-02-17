Những nữ VĐV tài năng, xinh đẹp ở giải đấu hấp dẫn Aqua Warriors

Tôn Nữ Mỹ Ngọc: Kình ngư trên đường đua xanh

Tôn Nữ Mỹ Ngọc, thành viên của CLB Bơi - Lặn Đà Nẵng là một trong những nữ VĐV gây chú ý nhất tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra hồi đầu tháng 8/2025, khi cô cùng với người đồng đội Hà Văn Minh Huy giành chức vô địch nội dung Olympic Aqua Warriors Relay đôi nam nữ.

Mỹ Ngọc hoàn thành sớm nhất phần thi bơi ở nội dung dành cho nữ Olympic Aqua Warriors (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là nội dung quy tụ rất nhiều VĐV mạnh tham dự, trong đó cặp đôi Lê Thị Trang và Ngô Mạnh Cường được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nội dung này khi tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, cả hai đã về nhất một cách thuyết phục.

Tuy nhiên một bất ngờ lớn đã xảy ra khi Tôn Nữ Mỹ Ngọc nhanh chóng đánh bại Lê Thị Trang ở phần thi bơi trên biển (cự ly thi đấu 1,5km) để về nhất và tạo lợi thế lớn cho người đồng đội Hà Văn Minh Huy bứt phá ở phần thi chạy 10km sau đó.

"Không phải chúng tôi không có phong độ tốt, mà do đối thủ của tôi quá xuất sắc. Họ vừa trẻ tuổi hơn vừa dồi dào thể lực hơn", VĐV Lê Thị Trang bày tỏ khi không bảo vệ thành công chức vô địch của mình tại giải đấu diễn ra ở phường Đồng Hới (Quảng Trị).

Đáng chú ý, Tôn Nữ Mỹ Ngọc hiện là thành viên của đội tuyển bơi quốc gia. Cô gái sinh năm 2003 đã tập luyện tại CLB Bơi - Lặn Đà Nẵng từ khi mới 6 tuổi và tài năng của cô nhanh chóng kế thừa những đàn chị như Ánh Viên, Lê Thị Trang tại đội tuyển bơi quốc gia.

"Tôi rất vui khi vô địch ở giải đấu này bởi đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện và hy vọng sẽ giành được kết quả tốt tại SEA Games sắp tới", Tôn Nữ Mỹ Ngọc bày tỏ với phóng viên Dân trí sau chức vô địch ở giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025.

Trần Hà Trang: Chiến thắng nhờ ý chí kiên cường

Nếu gọi Trần Hà Trang là "nữ chiến binh" ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức tại Vân Đồn (Quảng Ninh) hồi cuối tháng 9/2025 hẳn sẽ nhận được sự đồng tình từ rất nhiều người.

Hình ảnh nữ VĐV sinh năm 2001 rạng rỡ về đích rồi đổ gục ngay sau đó khiến mọi người đều phải nể phục tinh thần thép, ý chí sắt đá để VĐV đến từ CLB Hải Phòng Swim mới có thể hoàn thành nội dung thi đấu khó nhất tại giải đấu này là Ultra Aqua Warriors Solo, khi phải chinh phục 5km bơi biển và ngay sau đó là 21km chạy bộ.

Sau khi ăn mừng ở vạch đích, Hà Trang phải nhờ hai người dìu đi và đội ngũ y tế phải nhanh chóng hỗ trợ cho cô hồi sức. Phải mất gần nửa tiếng, Hà Trang mới hồi tỉnh và trở nên vui vẻ hơn khi nhận sự chúc mừng từ mọi người với chức vô địch danh giá nhất của giải đấu.

Sau khi hoàn thành phần bơi biển 5km khá dễ dàng, tôi lại gặp vấn đề khi chuyển sang phần chạy. Ngay ở km thứ 7 tôi đã bị chuột rút, đau cơ. Trong suốt quãng đường còn lại, có những thời điểm tôi nghĩ mình như phải bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của người dẫn tốc là cô giáo Phạm Thị Ngọc Quỳnh, cũng như tự nhủ mình đã nỗ lực tập luyện rất nhiều trong suốt 3 tháng qua để quyết tâm về đích bằng mọi giá. Chức vô địch này là trải nghiệm rất đáng nhớ với tôi”, VĐV Hà Trang chia sẻ.

Trần Hà Trang ăn mừng chiến thắng ở nội dung khắc nghiệt Ultra Aqua Warriors Solo, gồm 5km bơi biển và ngay sau đó là 21km chạy bộ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý Hà Trang là cựu VĐV đội tuyển bơi lội quốc gia và mới giải nghệ năm 2023. “Sở trường của tôi là bơi, chưa thi đấu một giải chạy nào bao giờ, nhưng tôi cố gắng tập chạy trong suốt 3 tháng qua. Tôi không nghĩ cuối cùng mình lại chinh phục được nội dung khó nhất tại Aqua Warriors lần này”, VĐV Hà Trang bày tỏ.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Cứ tham gia là đứng bục

Một gương mặt khác cũng gây ấn tượng đặc biệt tại giải đấu diễn ra ở đặc khu kinh tế Vân Đồn là VĐV Hạnh Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh), khi chị tiếp tục giành ngôi vô địch ở nội dung Full Aqua Warriors của nữ.

Hạnh Nguyễn là gương mặt quen thuộc của các giải Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức và lần nào cô tham dự cũng đều đứng bục, hoặc về nhất hoặc về nhì. Tại giải Quảng Trị International Marathon 2025 diễn ra hồi tháng 8, Hạnh Nguyễn dễ dàng vô địch ở cự ly chạy 5km.

Niềm vui của VĐV Hạnh Nguyễn khi lần đầu tiên giành chức vô địch ở nội dung Full Aqua Warriors của nữ năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Và tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, Hạnh Nguyễn gây bất ngờ khi bỏ qua các nội dung sở trường có cự ly bơi và chạy bộ ngắn để đăng ký nội dung Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km). Vậy nhưng khi về đích cô gái đến từ Hà Nội vẫn không một chút mệt mỏi mà cười tươi tắn khi biết tin mình giành ngôi vị cao nhất của nữ.

"Ở các giải đấu trước tôi chỉ dự thi nội dung Sprint hay Olympic, cũng may mắn về nhất hoặc nhì. Lần này tôi muốn thử sức ở nội dung khó hơn là Full Aqua Warriors và thật hạnh phúc khi là nữ VĐV cán đích đầu tiên.

Hôm nay phần bơi biển hơi khó khăn vì dòng chảy mạnh, sóng khá lớn nên tôi cố gắng nằm trong tốp đầu và sau đó bứt phá nhờ sở trường trên đường chạy. Giải đấu Aqua Warriors được tổ chức rất chuyên nghiệp, cảm ơn BTC có sân chơi rất thú vị cho mọi người", VĐV Hạnh Nguyễn bày tỏ sau khi về nhất ngày 28/9.