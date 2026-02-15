Vòng eo "siêu thực" và gu mặc gợi cảm của nữ chính phim Tết Trấn Thành

Gần đây, ca sĩ LyLy gây chú ý khi đảm nhận vai chính phim Thỏ ơi - tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn. Cô vào vai Hải Linh - nữ MC nổi tiếng với talkshow Chị Bờ Vai, người có hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống giàu có. Mọi bi kịch ập đến với LyLy khi cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình cùng thư ký.

Xuất hiện trong các sự kiện quảng bá, ra mắt phim, LyLy được khen về ngoại hình xinh đẹp, gương mặt như "búp bê" với làn da trắng sứ. Tuy nhiên, khán giả cũng tranh cãi về phong cách ăn mặc của nữ ca sĩ sinh năm 1996.

Tại lễ cúng trước ngày phim ra rạp, LyLy mặc áo croptop (áo ngắn) hở phần bụng và chân ngực. Nhiều người cho rằng cô mặc trang phục không phù hợp, cách tạo dáng cũng thiếu sự trang nghiêm khi thực hiện nghi thức lễ.

Trong sự kiện thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi tổ chức tối 12/2 ở TPHCM, LyLy chọn bộ trang phục xuyên thấu, khoe vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Tuy nhiên, vì chiếc áo bên trong khá ngắn, LyLy liên tục dùng tay che ngực khi tạo dáng để tránh sự cố hớ hênh.

Trước đó, tại họp báo giới thiệu phim ngày 21/1, LyLy cũng gây sốt với diện mạo gợi cảm. Cô mặc áo corset (áo nịt ngực) kết hợp quần da bó sát, tôn vai trần, ngực đầy. Mái tóc ngắn cùng kiểu trang điểm giúp hoàn thiện vẻ ngoài như "búp bê" của LyLy.

Ở tuổi 30, LyLy thường xuyên tôn sắc vóc qua loạt trang phục nhiều khoảng hở. Khi trình diễn, cô thường chọn trang phục hở eo, ôm sát để khoe triệt để vóc dáng. Nhiều video khoe dáng trên sân khấu của LyLy hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong những buổi tập luyện chương trình, LyLy trung thành với phong cách khỏe khoắn, năng động.

Áo ngắn một gang tay kết hợp quần ống rộng phối cùng mũ lưỡi trai là công thức quen thuộc giúp LyLy tạo điểm nhấn.

LyLy từng hé lộ, số đo vòng 2 của cô là 55cm. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "ca sĩ có vòng eo siêu thực". Một số ý kiến cho rằng hình thể của LyLy có được nhờ tập luyện, ngoài ra đường thắt eo nhỏ nhắn cũng một phần do cơ địa của nữ ca sĩ.

LyLy cũng ưu tiên những mẫu trang phục xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo. Nhờ làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh đẹp, cô được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "ca sĩ ảo như AI".

Từ khi cắt tóc ngắn để đóng phim Thỏ ơi, hình ảnh của LyLy ngày một táo bạo, phóng khoáng hơn.

So với hình ảnh nữ tính, có phần nhạt nhòa thời mới vào nghề, LyLy hiện tại được nhận xét lột xác hoàn toàn.

Nữ ca sĩ từng cho biết, cô giữ vóc dáng nhờ chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ưu tiên rau củ quả. Ngoài ra, LyLy cũng kết hợp các bài tập với tạ nặng để siết cơ đồng thời tạo nên đường cong nuột nà cho cơ thể.

LyLy sinh năm 1996, được biết đến sau cuộc thi Sing My Song năm 2018. Cô sáng tác nhiều ca khúc hit như 24h, Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (LyLy), Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (AMEE)... Trước khi tham gia Em xinh say hi 2025, LyLy từng tham gia một số chương trình như The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam...

Ảnh: Facebook nhân vật