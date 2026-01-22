Từ chối hàn gắn với cha mẹ, Brooklyn Beckham có thể trả giá đắt ra sao?

Các chuyên gia truyền thông nhận định, Brooklyn Beckham có thể mất từ 1-2 triệu bảng Anh (35-70 tỷ đồng) mỗi năm từ các hợp đồng quảng cáo sau khi mâu thuẫn gia đình bị phơi bày.

Dù tài sản cá nhân của Brooklyn không trực tiếp liên quan đến khối tài sản gia đình Beckham ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh (gần 17.700 tỷ đồng), sự nghiệp của anh lâu nay vẫn gắn chặt với thương hiệu Beckham.

Các chuyên gia truyền thông nhận định, việc rút khỏi "di sản Beckham" có thể khiến Brooklyn Beckham thiệt hại khá nhiều (Ảnh: IG).

Chuyên gia thương hiệu Lynn Carratt phân tích: “Brooklyn từng nói về mặt trái của việc mang họ Beckham, nhưng cũng không thể phủ nhận anh chưa bao giờ từ chối những cơ hội mà cái tên đó mang lại. Brooklyn được cho là sở hữu khoảng 7,5 triệu bảng Anh (hơn 264 tỷ đồng), chủ yếu từ mạng xã hội và các hợp đồng đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, gần như tất cả những cơ hội này đều gắn liền với họ Beckham”.

Theo bà Carratt, nếu không có nền tảng gia đình, những lần xuất hiện cùng cha mẹ và sự hậu thuẫn ngầm của David - Victoria, giá trị thương mại của Brooklyn sẽ suy giảm rõ rệt. Thậm chí, khả năng anh gặp gỡ và kết hôn với Nicola Peltz - con gái tỷ phú Mỹ Nelson Peltz - cũng được cho là khó xảy ra nếu không có xuất thân đặc biệt.

Nicola Peltz hiện được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu bảng Anh (hơn 1.700 tỷ đồng), vượt xa giá trị tài sản cá nhân của Brooklyn.

“Có thể ồn ào lần này giúp Brooklyn thu hút sự chú ý trong ngắn hạn, nhưng hiệu ứng đó không bền vững. Phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội đang khiến hình ảnh của anh gắn với sự nuông chiều quá mức, đây là điều mà các thương hiệu luôn né tránh”, Lynn Carratt nhận định.

Vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham đang đối đầu với vợ chồng Beckham (Ảnh: News).

Chuyên gia này cũng cho rằng trong bối cảnh hiện tại, các nhãn hàng có thể chuyển hướng sang 2 em trai của Brooklyn là Romeo hoặc Cruz - những người vẫn duy trì mối quan hệ tốt với gia đình Beckham.

Ngày 20/1, Brooklyn Beckham gây chấn động dư luận khi đăng tải tâm thư dài 6 trang, công khai chỉ trích cha mẹ, cho rằng mọi quyết định của họ đều bị chi phối bởi hình ảnh công chúng và việc duy trì “thương hiệu Beckham”.

Anh cáo buộc mẹ kiểm soát cuộc sống, làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của anh, đồng thời tuyên bố đứng về phía vợ và tự lập hoàn toàn.

Brooklyn cũng tiết lộ từng bị cha mẹ gây áp lực ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi trước ngày cưới. “Họ khăng khăng yêu cầu tôi ký trước khi kết hôn vì khi đó các điều khoản hợp đồng sẽ có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản thanh toán, và từ đó họ không còn đối xử với tôi như trước”, Brooklyn viết.

Brooklyn Beckham đã lấy thêm họ của vợ sau khi lập gia đình, đổi thành Brooklyn Peltz Beckham (Ảnh: Glamour).

Theo Daily Mail, Victoria Beckham là người đứng tên đăng ký thương hiệu “Brooklyn Beckham” từ năm 2016. Gia đình Beckham cho biết thỏa thuận này nhằm bảo vệ quyền lợi của các con trong bối cảnh có nhiều đối tác thương mại.

Trước những cáo buộc của Brooklyn, các thành viên trong gia đình Beckham chưa lên tiếng. Nguồn tin thân cận cho biết Victoria Beckham đang suy sụp tinh thần khi câu chuyện tiếp tục bị cư dân mạng chế ảnh, suy đoán và đùa cợt.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng, David và Victoria đã nhiều lần cố gắng hàn gắn với con trai cả nhưng không thành công. “Dù chuyện gì xảy ra, Brooklyn mãi mãi vẫn là con của họ. Nhưng hiện tại, họ cho rằng không còn đường quay lại khi cậu ấy vẫn ở bên Nicola”, người này cho biết.

Ông bà nội, ngoại của Brooklyn cũng được cho là rất đau lòng. Một người thân chia sẻ: “Họ cảm thấy bất lực, vừa thương cháu, vừa xót xa khi nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trên gương mặt con mình”.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào tháng 4/2022 và hiện sinh sống chủ yếu tại Mỹ. Từ năm 2025, truyền thông quốc tế liên tục đề cập đến mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham khi anh vắng mặt trong các sự kiện quan trọng và không còn tương tác với cha mẹ trên mạng xã hội.

Đầu năm nay, Brooklyn và vợ được cho là đã chặn các thành viên trong gia đình Beckham trên mạng xã hội, đồng thời gửi thư yêu cầu cha mẹ không nhắc tên anh trên truyền thông và chỉ liên lạc thông qua luật sư.

Trước khi xảy ra rạn nứt, Brooklyn từng được xem là niềm tự hào lớn của David và Victoria Beckham. Ngay từ nhỏ, anh đã gắn với kỳ vọng kế thừa sự nghiệp bóng đá của cha hoặc thành công trong lĩnh vực thời trang như mẹ.

David Beckham từng trực tiếp đưa con trai theo đuổi bóng đá. Brooklyn gia nhập học viện trẻ của Arsenal khi mới 15 tuổi, nhưng sự nghiệp thể thao sớm chấm dứt khi truyền thông Anh nhận xét anh “không có kỹ thuật và tốc độ đủ để thi đấu chuyên nghiệp”.

Thương hiệu Beckham đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sóng gió gia tộc (Ảnh: Getty).

Rời sân cỏ, Brooklyn lần lượt thử sức với nhiếp ảnh, thời trang rồi ẩm thực. Cuốn sách ảnh What I See (2017) phát hành khi anh 18 tuổi từng gây tranh cãi vì bị đánh giá giống một album gia đình hơn là tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Sau đó, Brooklyn tự xưng là đầu bếp dù chưa từng làm việc trong bếp nhà hàng, khiến nhiều chuyên gia cho rằng kỹ năng của anh chỉ dừng ở mức cơ bản.

Ở tuổi 27, Brooklyn đã trải qua ít nhất 4 lĩnh vực khác nhau nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét. Tờ The Guardian nhận định việc được hưởng quá nhiều đặc quyền khiến anh thiếu áp lực phải chứng minh năng lực thực sự.

Theo Celebrity Net Worth, tổng tài sản của vợ chồng Brooklyn hiện ước tính khoảng 60 triệu USD. Sau khi kết hôn, họ từng mua căn hộ trị giá 10 triệu USD tại Beverly Hills (Mỹ) nhưng đã rao bán vào năm 2023 và hiện sống tại một căn nhà khác ở Mỹ.