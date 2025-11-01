Nghệ nhân mang hơi thở Tây Nguyên đến "Festival Thăng Long - Hà Nội 2025"

Sáng 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm của Thủ đô.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc “Festival Thăng Long - Hà Nội 2025” sáng 1/11 (Ảnh: Yến Nhi).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết chủ đề Hội tụ di sản không chỉ mang ý nghĩa kết nối 3 vùng đất linh thiêng của dân tộc gồm Hoa Lư (Ninh Bình), Thăng Long (Hà Nội) và Phú Xuân (Huế), mà còn thể hiện tinh thần hội tụ các giá trị văn hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

“Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ tôn vinh di sản mà còn thể hiện khát vọng và tầm nhìn của Hà Nội, nơi di sản truyền thống hòa cùng hơi thở đương đại, tạo bản sắc riêng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình cũng là dịp tôn vinh nghề, làng nghề truyền thống, ghi nhận công lao của các nghệ nhân và mở ra không gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ kế thừa, đổi mới, phát triển nghề truyền thống bằng sáng tạo, công nghệ và hội nhập quốc tế”, bà Lê Thị Ánh Mai cho hay.

Theo Ban tổ chức, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 quy tụ hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và học thuật, mang đậm hơi thở di sản lồng ghép sức sống đương đại.

Nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng kết hợp múa dân gian, giới thiệu văn hóa đặc trưng vùng Tây Nguyên (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không gian trưng bày và trải nghiệm làng nghề tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình đến Tây Nguyên, giúp công chúng khám phá tinh hoa nghề Việt qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Cùng với đó là các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, hát múa dân gian mang đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng và giàu bản sắc

Ông Đỗ Văn Tấn, đại diện làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình cũ), cho biết các sản phẩm tại gian hàng không chỉ tôn vinh nghề truyền thống mà còn giúp thế hệ trẻ trải nghiệm, học hỏi và thấu hiểu giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất.

Chị Lê Thị Hải, nghệ nhân làm nón sen và áo dài tại Huế, chia sẻ: “Tôi tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 với mong muốn quảng bá sản phẩm và giới thiệu tinh hoa nghề truyền thống đến công chúng, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối, phát triển kinh tế cho làng nghề”.

Chị Lê Thị Hải (bên trái), nghệ nhân làm nón sen và áo dài tại Huế, chụp ảnh cùng du khách tham quan tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại sự kiện, nhiều du khách quốc tế say mê quan sát các gian trưng bày làng nghề truyền thống, từ dệt lụa, se tơ đến các sản phẩm thủ công tinh xảo, cảm nhận sự phong phú và sống động của di sản văn hóa Việt.

Bà Alisea đến từ Pháp chia sẻ rằng, đây là lần đầu bà được chứng kiến hát múa của người Tây Nguyên kết hợp trình diễn thủ công của các nghệ nhân Việt, và gọi đó là một “trải nghiệm văn hóa độc đáo và sống động”.

Du khách tham quan và trải nghiệm các gian hàng, từ dệt lụa, se tơ đến các sản phẩm thủ công tinh xảo (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ngoài các hoạt động trưng bày và trình diễn làng nghề, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 còn có chuỗi nghệ thuật Trên con đường di sản với 3 đêm biểu diễn tại Hồ Văn, cùng các hoạt động trải nghiệm, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực Hương vị Hà Nội, tọa đàm và triển lãm nghệ thuật đương đại, mang đến không gian giao thoa giữa di sản và sáng tạo.

Đến với không gian trưng bày, du khách được quan sát các nghệ nhân làm nghề và trực tiếp tham gia trải nghiệm tạo sản phẩm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chương trình diễn ra từ ngày 1/11 đến 16/11, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các không gian văn hóa khác trên địa bàn Hà Nội.