Campuchia - Thái Lan nhất trí rút dần vũ khí hạng nặng khỏi biên giới

Campuchia và Thái Lan đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng (Ảnh: Khmer Times).

Kết quả này đã đạt được sau cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực Đặc biệt (RBC) được tổ chức tại O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey vào ngày 31/10.

Cuộc họp do Trung tướng Pov Heng, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia, và Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, đồng chủ trì. Nội dung trọng tâm là kế hoạch rút dần các loại vũ khí hạng nặng và có sức tàn phá lớn được triển khai dọc biên giới. Các cuộc thảo luận diễn ra dưới sự giám sát của Các Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) từ cả 2 nước.

Phiên họp được tổ chức phù hợp với kết quả của Cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung Đặc biệt (GBC) lần thứ 2 tại Kuala Lumpur ngày 23/10 và theo tinh thần của Tuyên bố chung được ký ngày 26/10 bởi Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố này nhấn mạnh cam kết chung của 4 quốc gia đối với minh bạch, xây dựng lòng tin và quản lý quân sự có trách nhiệm trong khu vực.

Theo thỏa thuận mới, hai bên thống nhất phân loại và rút dần vũ khí hạng nặng theo 3 nhóm:

Loại A: Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) có từ hai ống phóng trở lên.

Loại B: Các hệ thống pháo, bao gồm lựu pháo cỡ 105mm đến 155mm, cả pháo kéo và tự hành.

Loại C: Các phương tiện bọc thép, cụ thể là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT).

Cả Campuchia và Thái Lan đều tái khẳng định cam kết tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ đầy đủ các kết quả của cuộc họp ở Kuala Lumpur cũng như các nguyên tắc được nêu trong tuyên bố chung.

Theo tuyên bố chung, quá trình rút vũ khí sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, dưới sự giám sát chặt chẽ, kiểm chứng và ghi nhận của các nhóm quan sát viên ASEAN nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1-21/11; giai đoạn 2 từ ngày 22/11 đến 12/12 và giai đoạn cuối cùng từ ngày 13/12 đến 31/12.

Trước mỗi giai đoạn, Ban Thư ký RBC sẽ họp để lập kế hoạch và điều phối triển khai. Cuộc họp chuẩn bị cho Giai đoạn 2 dự kiến diễn ra ngày 15/11, còn ngày họp cho Giai đoạn 3 sẽ được thống nhất sau. Các cuộc họp này có thể được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

Hai nước cũng nhất trí phát hành thông cáo báo chí chung trong suốt quá trình để cập nhật tình hình tiến triển và kết quả xác minh cho công chúng.