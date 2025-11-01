Chung Hân Đồng bị bắt gặp hẹn hò đồng giới, người yêu giống Trần Quán Hy

Ngày 31/10, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh Chung Hân Đồng tay trong tay cùng Hoàng Phủ Thánh Hoa, người mẫu nổi tiếng được gọi là “phiên bản nữ của Trần Quán Hy”.

Trong ảnh, cả hai diện trang phục đời thường, đi cạnh nhau đầy thân mật. Dù đội mũ và đeo khẩu trang, Chung Hân Đồng vẫn bị giới săn ảnh nhận ra.

Hình ảnh thân mật của Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa (Ảnh: Sohu).

Trước đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp cùng đi mua sắm, ăn tối và thậm chí ở chung khách sạn. Tuy nhiên, Chung Hân Đồng chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò này.

Hoàng Phủ Thánh Hoa (SN 1989) sinh ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) là một người mẫu mạng nổi tiếng tại quốc gia tỷ dân. Cô sở hữu phong cách thời trang cá tính, từng được ví như “bản sao nữ của Trần Quán Hy”.

Thánh Hoa tốt nghiệp Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, sau đó du học tại Mỹ vào năm 2014 và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (EMBA) tại Đại học Bắc Kinh. Cô hiện là CEO thương hiệu thời trang SAMAY, do chính mình sáng lập. Gia đình Thánh Hoa cũng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn.

Hoàng Phủ Thánh Hoa được gọi là "phiên bản nữ của Trần Quán Hy" (Ảnh: Weibo).

Chung Hân Đồng: Từ "nữ thần" nhóm Twins đến "phú bà" độc thân

Chung Hân Đồng (SN 1981) là một trong hai thành viên nhóm Twins đình đám Hong Kong đầu những năm 2000. Ngoài ca hát, cô còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với các bộ phim nổi bật như: Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Dù không còn hoạt động sôi nổi như trước, Chung Hân Đồng vẫn sở hữu khối tài sản lớn, ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 334 tỷ đồng). Cô đang sống trong biệt thự 200m2 tại khu nhà giàu Bắc Kinh (Trung Quốc).

Năm 2008, Chung Hân Đồng từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bê bối ảnh nóng khiến cô phải rút khỏi làng giải trí một thời gian. Năm đó, những hình ảnh riêng tư của Chung Hân Đồng và nhiều ngôi sao nữ của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ bị phát tán trên mạng.

Chung Hân Đồng từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân và trải qua nhiều cuộc tình không trọn vẹn (Ảnh: Sina).

Nguyên nhân là từ máy tính cá nhân của nam diễn viên Trần Quán Hy. Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của ngọc nữ xứ hương cảng.

Năm 2018, cô kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc - kém 8 tuổi. Tuy nhiên, hôn nhân của họ chỉ kéo dài 14 tháng và kết thúc trong êm thấm, không có con chung.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, sự xa cách và thiếu đồng điệu là nguyên nhân khiến họ chia tay. Sau ly hôn, nữ diễn viên thừa nhận mắc các vấn đề về sức khỏe, khiến hormone thay đổi và cân nặng thất thường.

Tháng 12/2024, cô từng vướng tin đồn bị bạn trai trẻ Dư Diễn Long lợi dụng tình cảm và phát tán ảnh riêng tư. Vụ việc khiến nữ diễn viên thêm dè dặt trong chuyện yêu đương.

Sau hàng loạt đổ vỡ, Chung Hân Đồng lựa chọn sống chậm và yêu bản thân hơn. Cô thường xuyên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc thú cưng và thỉnh thoảng tham gia chương trình giải trí để duy trì hình ảnh.

Khi được hỏi về chuyện tái hôn, nữ diễn viên cho biết cô vẫn sẵn sàng mở lòng nếu gặp được người phù hợp.