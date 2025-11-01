Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đèo An Khê

Ngày 1/11, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, do ảnh hưởng của mưa lớn.

Cơ quan này cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 rà soát, sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên mặt đường, hệ thống an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, hộ lan mềm… nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt cho các phương tiện lưu thông.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 19, đoạn đèo An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Sở Xây dựng Gia Lai).

Ngoài ra, Sở Xây dựng Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý bảo trì đường bộ chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến tăng cường tuần tra, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các tình huống mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại khu vực đèo An Khê, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Ngay sau sự cố, Ban Quản lý dự án 2 đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện để khơi thông các rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19, đoạn đèo An Khê, đảm bảo dòng chảy không bị tắc nghẽn. Các vị trí sạt lở khiến đất đá tràn xuống mặt đường cũng đã được đơn vị khắc phục từ ngày 31/10.

Nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục đất, đá bị sạt lở tràn xuống mặt đường quốc lộ 19 (Ảnh: Sở Xây dựng Gia Lai).

Quốc lộ 19 là tuyến huyết mạch nối liền Quy Nhơn và Pleiku, hai cực quan trọng của tỉnh Gia Lai. Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19, với tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng và chiều dài 143km, đã được triển khai từ tháng 6/2021.

Sau 4 năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực vận tải và an toàn giao thông trên tuyến.