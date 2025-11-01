Người phụ nữ ở Lâm Đồng bị nước cuốn tử vong

Khoảng 17h30 ngày 1/11, bà L.T.T. (SN 1974) trong lúc di chuyển trên đường bất ngờ bị trượt chân, ngã xuống mương, bị nước cuốn trôi. Nhận tin báo, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (Ảnh: Văn Minh).

Đến 19h cùng ngày, thi thể bà T. được cơ quan chức năng tìm thấy ở khu vực suối cách hiện trường không xa.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan bàn giao thi thể bà T. cho người nhà lo hậu sự.

Trong đêm 1/11, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, đại diện các cơ quan liên quan thăm hỏi, chia sẻ, động viên với người thân nạn nhân.

Như Dân trí thông tin, những ngày qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài làm nhiều khu dân cư, đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập. Mưa lũ làm nhiều tuyến đèo trên các cung đường huyết mạch sạt lở, ảnh hưởng giao thông.