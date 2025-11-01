Tác giả "Lệ ngang trời" bức xúc khi ca khúc bị sử dụng trái phép

Lệ ngang trời đang là bản hit được đông đảo công chúng yêu thích. Ca khúc hiện nằm trong top thịnh hành Zing MP3, đạt hơn 6 triệu lượt nghe trên YouTube và hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok.

Mới đây, nhạc sĩ A Tuân - tác giả ca khúc - bức xúc khi Lệ ngang trời bị một số đơn vị, cá nhân khai thác trái phép. Chia sẻ với phóng viên, A Tuân cho biết, anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng trước tình trạng này.

Nhạc sĩ A Tuân nêu đích danh Nam Em sử dụng ca khúc "Lệ ngang trời" mà chưa xin phép (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Để có được một ca khúc chạm đến khán giả, người nghệ sĩ phải đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc và công sức. Tôi đã đầu tư nhiều tiền cho Lệ ngang trời với mong muốn mang đến một sản phẩm chỉn chu, chất lượng. Thế nhưng gần đây có nhiều người tự ý sử dụng ca khúc, thậm chí chiếm doanh thu từ bản gốc”, anh nói.

Theo A Tuân, sau khi bị phát hiện, một số trường hợp chỉ “xin lỗi cho có lệ”, khiến anh càng cảm thấy bị xem thường. Nam nhạc sĩ nêu đích danh ca sĩ Nam Em và Lưu Hưng là những người sử dụng ca khúc mà không liên hệ với tác giả.

Về Nam Em, A Tuân cho biết, cả hai chưa từng gặp gỡ, chỉ biết nhau qua truyền thông và các hoạt động trong giới nghệ sĩ. Nam Em hát lại bài Lệ ngang trời và giới thiệu như một sản phẩm biểu diễn, nhưng chưa hề liên hệ với anh.

“Tôi không ngăn cấm ai hát lại bài của mình, nhưng ít nhất nên có một lời hỏi thăm hay nhắc tên tác giả. Đó là phép lịch sự cơ bản trong nghề”, nhạc sĩ A Tuân nói.

Riêng với ca sĩ Lưu Hưng, anh cho biết không đồng tình việc đàn em tự ý sửa lời bài hát khi chưa được sự đồng thuận từ tác giả.

“Tôi không muốn sự việc trở nên ồn ào, nhưng nếu ai đó tiếp tục thiếu tôn trọng, tôi sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi muốn bảo vệ sản phẩm để giá trị sáng tạo được tôn trọng đúng mức”, A Tuân khẳng định.

Nam nhạc sĩ cho biết thêm, anh đang xem xét các biện pháp pháp lý nếu tình trạng vi phạm bản quyền tiếp diễn, đồng thời kêu gọi nghệ sĩ và khán giả xây dựng môi trường âm nhạc văn minh, tôn trọng quyền tác giả.

Trên trang cá nhân, Nam Em phản hồi sau vụ việc. Nữ ca sĩ cho biết cô “rút kinh nghiệm và sau này chỉ dùng nhạc của mình”. Tuy nhiên, lời phản hồi này tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ cần nhận thức sai sót về việc "xài chùa" nhạc, đồng thời nên có thái độ cầu thị, chuyên nghiệp hơn.

Trong khi đó, ca sĩ Lưu Hưng hiện chưa có phản hồi về vụ việc.