Hoàng Đức ghi bàn cho CLB Ninh Bình, SHB Đà Nẵng cầm hoà SL Nghệ An

Tiếp đón Becamex TPHCM trên sân nhà ở vòng 9 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 1/11, CLB Ninh Bình chơi tấn công đầy tự tin và khiến đội khách phải phòng ngự lùi sâu.

Sức ép lớn từ đội chủ nhà khiến hàng thủ Becamex TPHCM mắc nhiều sai lầm và phải nhận quả phạt đền ở phút 15 khi Đinh Khương phạm lỗi với tiền vệ Trần Thành Trung trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hoàng Đức dễ dàng đánh lừa thủ thành Minh Toàn để mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà dễ dàng làm chủ thế trận, tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành đối thủ nhưng tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

CLB Ninh Bình hòa Becamex TPHCM với tỷ số 1-1 (Ảnh: VPF).

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Becamex TPHCM không còn chơi phòng ngự tiêu cực như hiệp 1 mà mạnh dạn dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Phút 53, Việt Cường tự tin đột phá qua hàng loạt cầu thủ Ninh Bình, tuy nhiên tình huống dứt điểm khi đối mặt thủ thành Văn Lâm của anh lại bị cản phá một cách đáng tiếc. Ngay sau đó, Ugochukwu đá bồi nhưng một lần nữa, Văn Lâm tiếp tục là người cứu thua cho đội chủ nhà.

Sự mạnh dạn trong lối chơi giúp đội khách tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành của Văn Lâm trong những phút thi đấu tiếp theo. Đến phút 75, cuối cùng đội khách cũng tìm được bàn gỡ hoà khi Ugochukwu Oduenyi tự tin dứt điểm căng trước vòng cấm, dù Văn Lâm đã bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều nỗ lực nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đành phải chấp nhận tỷ số hoà chung cuộc 1-1. Với trận hoà này, CLB Ninh Bình tạm thời vẫn giữ được ngôi đầu V-League khi hơn đội nhì bảng là CLB Công an Hà Nội một điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó trận hoà này khiến Becamex TPHCM tiếp tục đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm sau 9 vòng đấu nhưng chỉ hơn đội cuối bảng là SL Nghệ An 1 điểm.

SHB Đà Nẵng chia điểm với SL Nghệ An (Ảnh: VPF).

Đáng chú ý, SL Nghệ An cũng có trận đấu diễn ra cùng giờ với Ninh Bình và Becamex TPHCM, khi làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng ở vòng 9 LPBank V-League 2025-2026.

Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đặt rất nhiều quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng và tưởng như đã làm được điều này khi mở tỷ số ở phút 80 sau pha lập công của Justin Garcia.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì đội khách phải nhận "gáo nước lạnh" khi để cho trung vệ Kim Dong Su vô lê trong vòng cấm mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho CLB Đà Nẵng. Việc phải chia điểm trước CLB Đà Nẵng khiến SL Nghệ An tiếp tục giữ vị trí cuối bảng V-League 2025-2026.