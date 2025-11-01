Ghi bàn trước, CLB Công an TPHCM vẫn thua ngược CLB Hải Phòng

Sau thất bại trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng đấu trước, CLB CA TPHCM đầy quyết tâm giành chiến thắng trước đội Hải Phòng ở vòng đấu này, nhất là khi CLB CA TPHCM được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất (TPHCM).

Quốc Cường ghi bàn mở tỷ số cho CLB CA TPHCM (Ảnh: Đ.V).

Đội chủ nhà mở tỷ số từ rất sớm. Bóng mới lăn 10 phút, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã có bàn thắng dẫn trước. Trong pha bóng này, Quang Hùng tạt bóng từ cánh phải, để Quốc Cường đánh đầu chính xác, ghi bàn giúp CLB CA TPHCM dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, CLB CA TPHCM vẫn tấn công rất mạnh, họ liên tục đẩy hàng thủ của Hải Phòng vào thế chống đỡ rất vất vả.

Sau đó, CLB CA TPHCM tạo ra khá nhiều pha ép sân (Ảnh: Đ.V).

Tuy nhiên, trong thế trận đang bừng bừng khí thế tấn công, đội chủ nhà lại bất ngờ bị thủng lưới ở đầu hiệp hai.

Phút 58, giữa vòng vây các hậu vệ CLB CA TPHCM, tiền đạo ngoại Fred Friday của Hải Phòng vẫn có những pha đảo người khiến hậu vệ đội chủ nhà bị lỡ đà, trước khi Fred Friday rảnh chân đặt lòng rất hiểm vào góc xa. Anh ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng đất Cảng.

Hải Phòng ngược dòng đánh bại đội CA TPHCM (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, CLB CA TPHCM thua tiếp bàn thứ nhì. Phút 63, đón quả phạt góc của đồng đội, một tiền đạo ngoại khác của Hải Phòng là Joel Tagueu bật cao hơn hàng thủ đội chủ nhà, đánh đầu vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Thắng CLB CA TPHCM ngay trên sân đối phương, CLB Hải Phòng vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 9 LPBank V-League 2025-2026, với 17 điểm. Đội bóng đất Cảng chỉ còn kém đội đầu bảng Ninh Bình 4 điểm.

CLB CA TPHCM có thất bại thứ hai liên tiếp, họ rơi xuống vị trí thứ 5, với 14 điểm sau 9 trận.